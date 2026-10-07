Alexandru Petrescu, la reuniunea ESMA de la Paris: Consolidarea supravegherii și dezvoltarea piețelor financiare europene, în centrul discuțiilor

Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, participă la reuniunea Consiliului Supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (European Securities and Markets Authorities), discuțiile fiind axate pe principalele evoluții ale piețelor financiare europene.

„Capacitatea autorităților de a-și exercita mandatul în mod independent, dispunând de autonomia și resursele necesare, este esențială pentru o supraveghere eficientă și credibilă, în condițiile unor responsabilități tot mai complexe și ale unei integrări crescute a piețelor financiare europene”, a transmis Alexandru Petrescu.

Discuțiile de la Paris vizează, de asemenea, pregătirea tranziției către ciclul de decontare T+1, care presupune reducerea perioadei necesare pentru finalizarea tranzacțiilor și adaptări tehnice și operaționale importante atât pentru infrastructurile pieței, cât și pentru participanți. În acest context, coordonarea dintre autorități și industrie este considerată esențială pentru limitarea riscurilor asociate tranziției.

În ceea ce privește finanțele digitale, atenția este concentrată în acest moment asupra implementării Regulamentului MiCA după încheierea perioadei de tranziție: „Membrii Consiliului Supraveghetorilor au subliniat că aplicarea efectivă și coerentă a cadrului european privind criptoactivele presupune, în această etapă, o cooperare strânsă între ESMA și autoritățile naționale, în vederea unei abordări convergente în materie de supraveghere, a limitării riscurilor de arbitraj de reglementare și a asigurării unui nivel adecvat de protecție a investitorilor.”

Totodată, au fost analizate aspecte privind rolul infrastructurilor post-tranzacționare, inclusiv al depozitarilor centrali și al contrapărților centrale, în contextul obiectivelor de consolidare a eficienței, rezilienței și integrării piețelor de capital europene: „Schimbul de experiență și coordonarea la nivel european rămân esențiale pentru susținerea unui cadru de piață sigur și competitiv”, a conchis Președintele Autorității de Supraveghere Financiară.