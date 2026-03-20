Alexandru Rafila atrage atenția că „acoperirea vaccinală a copiilor a ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii”: Avem nevoie de măsuri concrete pentru apărarea sănătății publice 

România se află în alertă în contextul în care acoperirea vaccinală a copiilor a ajuns la cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, a atras atenția președintele Comisiei pentru sănătate și familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, într-o declarație pentru CaleaEuropeană.ro.

„Scăderea acoperirii vaccinale a copiilor la cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii, epidemia de rujeolă care produce decese și reprezintă 80% dintre cazurile înregistrate la nivel european sunt elemente concrete care fac necesare măsuri concrete pentru apărarea sănătății publice. Rovaccin, reuniunea anuală a profesioniștilor din domeniul vaccinologiei aduce în dezbatere toate aceste probleme, alături de noutățile apărute in domeniu. Creșterea acoperirii vaccinale antigripale la copii, protejarea copiilor și vârstnicilor față de virusul sincitial respirator, combaterea dezinformării, creșterea încrederii în autoritățile de sănătate publică și parteneriatul cu organizațiile de pacienți sunt doar câteva din temele celei de a 14-a ediții Rovaccin2026”, a transmis Alexandru Rafila.

Cea de-a XIV-a Conferință Națională RoVaccin are loc în perioada 19-20 martie și vizează, între altele, informarea corectă cu privire la imunizarea prin vaccinare.

Potrivit unui comunicat al Societății Române de Microbiologie, evenimentul se adresează profesioniștilor din sănătate, opiniei publice și mass media, prin organizarea de sesiuni științifice și mese rotunde unde vor fi dezbătute subiecte de interes pe tema vaccinării în România.

Unul dintre principalele obiective ale RoVaccin este de a informa corect opinia publică prin mesaje bazate pe dovezi venite din partea profesioniștilor, precum și încurajarea unei comunicări eficiente medic-pacient referitoare la vaccinare.

De asemenea, manifestarea urmărește informarea, facilitarea schimbului de informații și propunerea de soluții concrete de către specialiștii implicați, cu privire la managementul eficient al Programului Național de Imunizare.

RoVaccin reunește, în principal: epidemiologi, microbiologi, medici de familie, medici de boli infecțioase, medici pediatri și neonatologi, ginecologi, pneumologi, medici de medicină școlară, medici rezidenți din specialitățile menționate.

Evenimentul are loc pe fondul scăderii îngrijorătoare a ratei de vaccinare din România, fenomen care are impact asupra sănătății populației.

Potrivit Forumului Român Pro-Vaccinare (FRPV), acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective, ceea ce poate favoriza reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare.

Cele mai recente date ale Institutului Național de Sănătate Publică cu privire la acoperirea vaccinală arată:

55% este acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile din PNV (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib);

47,4% este acoperirea pentru ROR ;

54% este acoperirea pentru vaccinul pneumococic;

6,1% acoperire pentru gripă la nivelul populației generale, pe grupe de vârstă rata este de 2,5% pentru persoane sub 18 ani și 20,2% pentru persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.

Centrul European pentru Controlul Bolilor arată că între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă la nivelul UE a fost de 32.265. Dintre acestea, 27.568 proveneau din România, adică 85,4% din totalul cazurilor la nivel european. A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.