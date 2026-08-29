Alexandru Rafila, despre noul Centru de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj: Un proiect important pentru sănătatea românească. Poate schimba semnificativ capacitatea de tratare a cazurilor complexe

Președintele Comisiei pentru Sănătate și familie din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, salută inaugurarea Centrului de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară din Cluj, finanțat din fonduri din PNRR.

„Proiect spitalicesc finanțat din fonduri europene, prin PNRR, esențial pentru Transilvania și România, finalizat! Un proiect important pentru sănătatea românească, pentru care am semnat contractul de finanțare în martie 2023, ca ministru al Sănătății, a fost inaugurat astăzi la Cluj-Napoca: Centrul de Neurochirurgie și Patologie Neurovasculară. Finanțarea totală este de 240 de milioane de lei. Vorbim despre un proiect care poate schimba semnificativ capacitatea de tratare a cazurilor complexe de neurochirurgie și, în special, a patologiei neurovasculare și a accidentului vascular cerebral”, a subliniat Rafila într-un mesaj publicat pe Facebook.

El a evidențiat dimensiunea implicării pentru ca acest proiect să prindă viață.

„Un spital nu se construiește printr-o singură semnătură. În spatele unei investiții de o asemenea anvergură stau echipele Ministerului Sănătății, ale autorităților locale și ale Spitalului Județean de Urgență Cluj-Napoca, medicii și specialiștii care definesc nevoile medicale, proiectanții, constructorii, furnizorii de echipamente și, nu în ultimul rând, oamenii care au avut capacitatea și determinarea de a duce proiectul până la capăt”, a subliniat Alexandru Rafila.

Președintele Comisiei pentru Sănătate și familie din Camera Deputaților i-a mulțumit profesorului Ștefan Florian „pentru contribuția deosebită în realizarea proiectului pe care l-a imaginat în urmă cu 20 de ani”.

„Este un proiect benefic atât pentru pacienți, cât și pentru tinerii specialiști în neurochirurgie, neurologie, radiologie intervențională și ATI. Fără implicare, competență și perseverență la nivel local, un proiect poate rămâne doar pe hârtie. Meritul este al tuturor celor care au contribuit, în momente diferite, la transformarea unui proiect într-o infrastructură medicală reală, funcțională și modernă”, a continuat Rafila.

El a amintit că în urmă cu trei ani, tot la Cluj, a fost lansată Strategia Națională pentru Bolile Cerebro-Vasculare care „are acum un centru de referință pentru dezvoltarea unei rețele ce va acorda asistență înalt specializată pacienților cu AVC și alte patologii neurologice”.

În viziunea sa, România are nevoie să flexibilizeze legislația pentru viitor, „astfel încât să putem folosi cât mai eficient banii europeni.”

„România construiește spitale: 8 finalizate prin PNRR, alte 9 începute prin PNRR și terminate prin Programul Operațional Sănătate, 3 spitale regionale de urgență — la Cluj-Napoca, Craiova și Iași — și 3 centre pentru marii arși — la Timișoara, Târgu Mureș și București! Trebuie să flexibilizăm legislația pentru viitor, astfel încât să putem folosi cât mai eficient banii europeni! Acum, adesea, procedurile administrative durează mai mult decât construcția propriu-zisă. Dezvoltarea României este legată în mod clar de o astfel de schimbare. Mulțumesc colaboratorilor mei din cadrul Ministerului Sănătății, care au făcut posibilă realizarea acestor proiecte, precum și domnului ministru Cseke Attila, pentru că a asigurat continuitatea și modificările legislative necesare bunei desfășurări și finalizării proiectelor PNRR din domeniul sanitar”, a conchis Alexandru Rafila.

Centrul Regional de Patologie Vasculo-Cerebrală și Neurochirurgie din Cluj are:

105 paturi (79 pentru neurochirurgie și 26 pentru Terapie Intensivă)

6 săli de operații

un compartiment de neurochirurgie pediatrică, permițând tratamentul unei game largi de patologii, de la nou-născuți până la pacienți adulți.

pentru diagnostic și intervenție, centrul dispune de RMN, computer tomograf multistrat și angiograf.

spații pentru imagistică, sterilizare, urgențe, consultații în ambulatoriu și kinetoterapie.

Terapia Intensivă este organizată în boxe de două sau trei paturi, pentru supravegherea și monitorizarea permanentă a pacienților aflați în stare critică.

Infrastructură modernă pentru cazuri complexe, Centrul a fost realizat prin recompartimentarea sediului Clinicii de Medicină a Muncii și Boli Profesionale și extinderea acestuia cu un corp nou.

Centrul include un amfiteatru destinat pregătirii studenților și medicilor rezidenți, oferind cadrul pentru dezvoltarea profesională și pentru apropierea dintre activitatea clinică și educația medicală.