Alexandru Rafila: Dezvoltarea asigurărilor private de sănătate complementare sau suplimentare ar trebui să devină o direcție strategică

Dezvoltarea asigurărilor private de sănătate complementare sau suplimentare ar trebui să devină o direcție strategică, întrucât acestea pot contribui semnificativ la diversificarea surselor de finanțare și la consolidarea sustenabilității sistemului, fără a substitui rolul sistemului public, a arătat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, la întâlnirea organizată de Aspen Institute România, cu tema Valorificarea potențialului asigurărilor private de sănătate din România.

„Asigurările private suplimentare sau complementare trebuie înțelese ca un mecanism care poate funcționa atât în relație cu sistemul public, acoperind servicii neincluse sau coplăți, cât și în paralel cu sistemul privat, facilitând accesul rapid și predictibil la servicii medicale”, a explicat Alexandru Rafila.

Un alt beneficiu major al dezvoltării asigurărilor private complementare sau suplimentare, potrivit acestuia, este reprezentat de îmbunătățirea protecției pacientului.

„Prin creșterea accesului la servicii și prin reducerea incertitudinii financiare asociate îngrijirilor medicale, pacienții devin mai protejați și mai încurajați să utilizeze servicii de prevenție și tratament în mod responsabil. În același timp, aceste mecanisme pot contribui la reducerea plăților informale, prin creșterea transparenței și formalizarea relației dintre pacient și furnizorii de servicii medicale”, a mai explicat Alexandru Rafila.

Pentru ca acest potențial să fie valorificat, este necesară implementarea unor măsuri de stimulare, în special de natură fiscală, care să contribuie la creșterea gradului de acoperire a populației, la extinderea bazei de finanțare și la dezvoltarea unei piețe sustenabile de asigurări de sănătate.

„Introducerea deductibilității, chiar și parțiale, a primelor de asigurare de sănătate, precum și acordarea de facilități fiscale angajatorilor care includ astfel de asigurări în pachetele de beneficii pentru angajați pot accelera semnificativ dezvoltarea acestui segment”, a mai spus președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

În prezent, doar aproximativ o treime din populația României contribuie efectiv la sistemul public de asigurări de sănătate, iar ponderea asigurărilor private rămâne extrem de redusă, mai puțin de 1 la sută din totalul cheltuielilor pentru sănătate. Aceste date evidențiază o vulnerabilitate structurală majoră, și anume că un sistem de sănătate nu poate fi susținut pe termen lung exclusiv din contribuțiile unei treimi din populație, chiar dacă aceasta contribuie constant și responsabil.