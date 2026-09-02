Alexandru Rafila: Dezvoltarea medicinei de familie, esențială pentru sustenabilitatea sistemului de sănătate

Administrația Prezidențială a găzduit astăzi, 2 septembrie, dezbaterea „Prioritate Națională pentru Prevenție – Medicina de familie în centrul politicilor de sănătate şi al rezilienţei sistemului sanitar”. Prezent la eveniment, președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, a avertizat că dezvoltarea medicinei de familie și a medicinei ambulatorii de specialitate este esențială inclusiv pentru sustenabilitatea financiară a sistemului sanitar.

„Dacă nu dezvoltăm medicina de familie și medicina ambulatorie de specialitate, sistemul de sănătate din România și de oriunde, dacă vreți, nu va mai fi sustenabil din punct de vedere financiar”, a afirmat Alexandru Rafila.

Acesta a arătat că, deși medicina de familie a devenit mai atractivă în ultimii ani, iar numărul rezidenților a crescut și finanțarea s-a îmbunătățit, există în continuare probleme care limitează implicarea medicilor în activitățile de prevenție, iar birocrația rămâne o povară și în prezent, care consumă prea mult timp: „Dincolo de atractivitate, acum trebuie să discutăm despre disponibilitatea medicului de familie (…) de disponibilitatea lui de timp, de debirocratizarea activității medicului de familie, care ocupă foarte mult timp și nu poate să facă activități preventive”, a explicat Rafila.

În acest context, fostul ministru al sănătății și-a exprimat speranța că noua Platformă Informatică a Asigurărilor de Sănătate va contribui la reducerea birocrației atât în medicina de familie.

Potrivit acestuia, sunt peste 11.000 de medici de familie în România, dintr-un total de 50.000: „Deci este o specialitate care e foarte bine reprezentată, au organizații profesionale foarte puternice, și cred că acest parteneriat este esențial.”

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carola Davila” şi Fundaţia „Societatea Universitară de Medicină de Familie AMAS”. La dezbatere au participat reprezentanţi ai mediului academic şi profesional, medici de familie, medici rezidenţi, experţi în politici de sănătate, reprezentanţi ai autorităţilor publice şi ai organizaţiilor din domeniul medical

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