Alexandru Rafila pledează pentru extinderea serviciilor de prevenție în farmacii

Președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, Alexandru Rafila, susține că farmaciile pot deveni un pilon esențial în consolidarea sistemului de sănătate și a politicilor publice privind prevenția.

„Farmaciile ar putea oferi, treptat, o gamă mai largă de servicii de prevenție: informare și consiliere pentru sănătate, evaluări de risc și alte servicii care pot contribui la depistarea timpurie a unor probleme medicale, în condițiile unui cadru profesional și legislativ adecvat. (…) Trebuie să privim farmacia nu doar ca pe un loc în care eliberăm medicamente, ci și ca pe un spațiu în care putem preveni îmbolnăvirea, educa pentru sănătate și construi o relație mai apropiată între cetățean și sistemul medical”, a precizat Alexandru Rafila în cadrul Conferinței Internaționale Farma Connect 2026.

De asemenea, fostul ministru subliniază că astfel profesia de farmacist poate deveni și mai atractivă: „Toate aceste direcții au un obiectiv comun: o sănătate publică orientată mai mult spre prevenție și mai puțin spre intervenția tardivă. În același timp, ele pot face profesia de farmacist mai atractivă pentru tineri, oferindu-le noi oportunități de dezvoltare profesională, mai multă responsabilitate și un rol mai vizibil în echipa de îngrijire a pacientului.”

În același timp, „dezvoltarea centrelor comunitare integrate, inclusiv a celor realizate cu finanțare prin PNRR, oferă o oportunitate de a consolida colaborarea dintre medicii de familie, asistenții medicali și farmaciști”, a mai adăugat acesta.