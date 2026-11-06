Alexandru Rafila anunță înființarea unei platforme de colaborare pentru combaterea dezinformării în sănătate

Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, președintele Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților, anunță că urmează să fie înființată o platformă de colaborare pentru combaterea dezinformării în sănătate, care să reunească profesioniști din domeniul medical, cercetători, specialiști în comunicare și tehnologie, jurnaliști și creatori de conținut.

Inițiativa a fost convenită în cadrul mesei rotunde „Cine ne influențează? Vaccinarea în era algoritmilor, inteligenței artificiale și social media”, desfășurată joi, 5 noiembrie, la Palatul Patriarhiei și organizată de Forumul Român Pro Vaccinare, Societatea Română de Microbiologie, Societatea Română de Epidemiologie și Societatea Română pentru Politici de Vaccinare și Educație pentru Sănătate.

„De aceea, împreună cu participanții, am stabilit înființarea unei platforme de colaborare între profesioniști din sănătate, cercetători, specialiști în comunicare și tehnologie, jurnaliști și creatori de conținut”, a transmis Alexandru Rafila.

Potrivit acestuia, combaterea dezinformării nu se poate limita la corectarea punctuală a informațiilor false, ci presupune înțelegerea mecanismelor prin care acestea devin credibile și sunt amplificate în mediul digital.

În cadrul discuțiilor, participanții au analizat modul în care sunt construite și răspândite narațiunile despre vaccinare și sănătate, persoanele și canalele care contribuie la amplificarea acestora, dar și rolul tehnologiei, psihologiei și educației în consolidarea încrederii publicului.

„Cred că lupta împotriva dezinformării nu se poate duce individual și nici doar din interiorul sistemului medical. Ea cere colaborare, consecvență și efort susținut”, a mai transmis Alexandru Rafila.