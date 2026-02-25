SĂNĂTATE
Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnală că „multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate”.
Acesta a participat marți la evenimentul organizat de Salvați Copiii România pentru a marca „un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie”.
„Am dorit să fiu alături de această organizație la evenimentul care a marcat un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie, așa cum am fost în ultimii 25 de ani de colaborare! Salvați Copiii reprezintă un exemplu de bună practică prin profesionalism, credibilitate și prin modul riguros în care utilizează resursele, un model de colaborare între sistemul public și organizațiile non-guvernamentale. Impactul acestei organizații este concret și măsurabil. În zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%. Prin dotarea spitalelor și programe de educație pentru sănătate, organizația contribuie direct la reducerea mortalității infantile și la protejarea copiilor vulnerabili”, a subliniat Alexandru Rafila.
Făcând referire la situația actuală în care se găsesc sute de localități, și anume că nu dispun de un medic de familie, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a arătat că „o reformă administrativă prin comasarea localităților mici ar putea conduce la îmbunătățirea accesului si calității serviciilor medicale, printr-un mecanism simplu: acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor.”
Alexandru Rafila a explicat că „fragmentarea administrativă înseamnă bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, iar această realitate se traduce prin acces inegal la servicii de bază.”
În plus, în lipsa unui medic de familie care să se ocupe de sănătatea comunității, mai spune Rafila, „prevenția, monitorizarea gravidelor si nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor sau gestionarea bolilor cronice devin extrem de dificile.”
Fostul ministru al Sănătății a amintit că o „soluție parțială a venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate.”
„Acestea oferă asistență medicală și în zonele unde nu există medic de familie, acoperind nevoi medicale si comunitare esențiale. Este un pas important, dar nu suficient pentru a compensa dezechilibrele structurale”, a completat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
În încheiere, Alexandru Rafila și-a exprimat speranța că „programul de educație pentru sănătate, al cărui manual de noțiuni a fost elaborat de Salvați Copiii, să fie implementat în școlile din România.”
El i-a mulțumit Gabrielei Alexandrescu, președinta organizației Salvați Copiii, pentru „profesionalism și dăruire” și a transmis „aprecieri speciale „arhitectului Omid Ghannadi, ambasador al organizației Salvați Copiii România, pentru mesajul său empatic prin care ne-a reamintit cât de simplu este să facem bine.”
„Fiecare gest, chiar și acela care ne consumă foarte puțin timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.
IOCN lansează cel mai amplu program de screening pentru cancerul de sân, cofinanțat din fonduri europene. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite în întreaga țară
Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuță” Cluj-Napoca, în calitate de lider de parteneriat a lansat proiectul „Depistare Activă, Responsabilitate, Informație și Acces – DARIA” (SMIS 35209), cel mai amplu program de screening, din România, pentru cancerul de sân. Peste 119.000 de femei vor beneficia de mamografii gratuite cu ajutorul unităților mobile, dar și prin înființarea și dotarea a cinci centre regionale de prevenție. Managerul proiectului DARIA este Prof. Univ. Dr. Patriciu Achimaș-Cadariu.
Proiectul este implementat în parteneriat cu instituții medicale și academice de prestigiu din România, precum și cu organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății publice, contribuind la consolidarea rețelei naționale de prevenție și la dezvoltarea unui model sustenabil de screening, centrat pe pacient și comunitate, potrivit comunicatului oficial al IOCN.
Obiective specifice ale proiectului
- Asigurarea participării a 119.000 de femei la nivel național la testare gratuită, dintre care dintre care 107.000 din regiuni mai puțin dezvoltate și 12.000 din regiuni mai dezvoltate.
- Înființarea și dotarea a 5 centre regionale de prevenție și utilizarea de unități mobile pentru extinderea accesului în comunități greu accesibile.
- Formarea și instruirea personalului medical implicat în screening pentru 592 de persoane (radiologi, medici de familie, anatomopatologi, tehnicieni, mediatori, psihologi, personal DSP.
- Organizarea unei campanii de informare și educare în domeniu screeningului cancerului de sân, cu accent pe comunități marginalizate și grupuri vulnerabile/defavorizate socio-economic și informarea, consilierea, conștientizarea și mobilizarea unui număr de 149.000 de femei.
- Implementarea unui registru electronic unic interoperabil, dezvoltarea de metodologii și protocoale standardizate, monitorizarea indicatorilor de calitate și asigurarea continuității programului după finalizarea proiectului.
Proiectul are ca obiectiv general creșterea accesului echitabil la servicii moderne de prevenție și diagnostic precoce al cancerului de sân, printr-o abordare integrată, multidisciplinară și centrată pe pacient.
Proiectul este finanțat în proporție de peste 81% din fonduri europene (FSE+), iar aproape 97% din valoarea totală este nerambursabilă.
- Valoare totală eligibilă: 261.263.760,67 lei
- Valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FSE+: 212.156.477,75 lei
- Valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat: 40.190.817,66 lei
Data finalizării proiectului: 31.12.2029
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Citiți și: OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei, atât la nivel mondial, cât și european și național, arată o analiză a INSP.
În România, acesta ocupă primul loc în rândul cancerelor feminine, reprezentând 26,9% din totalul cazurilor noi, cu peste 12.000 de diagnostice înregistrate în 2020.
În același an, aproape 3.500 de femei au murit din cauza acestei boli, rata mortalității fiind de 30,7 la 100.000 de femei. Deși incidența este ușor sub media europeană, mortalitatea rămâne mai ridicată, iar supraviețuirea la 5 ani (75%) este sub media UE (82%), situație corelată în principal cu rata foarte scăzută de participare la screening mamografic, de doar 9% în România.
Comisia Europeană investește 225 de milioane de euro pentru dezvoltarea vaccinurilor antigripale de nouă generație
Uniunea Europeană alocă 225 de milioane de euro pentru accelerarea dezvoltării vaccinurilor antigripale de nouă generație, care vor oferi protecție împotriva unei game mai largi de variante ale virusului gripal și vor putea fi adaptate rapid în cazul apariției unei tulpini pandemice, potrivit comunicatului oficial.
Este pentru prima dată când Comisia Europeană va utiliza achizițiile precomerciale pentru a avansa produsele prin etapele de studii clinice, asigurând respectarea unor criterii stricte de siguranță, calitate și eficacitate, dar și sprijinind inovații care, în lipsa intervenției publice, ar putea stagna.
Finanțarea va susține vaccinuri concepute pentru a fi administrate mai ușor — pe cale nazală, orală sau prin plasturi cutanați — și care pot fi produse rapid la scară largă în situații de urgență.
Virusurile gripale evoluează constant, ceea ce înseamnă că tehnologia vaccinurilor trebuie să țină pasul cu aceste schimbări. Această investiție va accelera dezvoltarea vaccinurilor și va consolida capacitatea Europei de a răspunde la scară largă.
Prin dezvoltarea clinică completă a unor candidați promițători, Uniunea Europeană urmărește extinderea portofoliului de vaccinuri aflate în dezvoltare, sporind astfel șansele ca produse inovatoare să ajungă pe piață și să facă tranziția de la descoperiri de laborator la protecție reală.
Aceasta înseamnă că noile soluții vor putea fi integrate mai rapid în programele naționale de vaccinare, oferind vaccinuri mai ușor de administrat și permițând statelor să răspundă mai rapid și mai coordonat atunci când focarele se intensifică.
Contractele semnate vor avea o durată de 98 de luni, acoperind întregul parcurs de dezvoltare clinică până la obținerea autorizației de punere pe piață.
Prin extinderea capacității de producție a vaccinurilor și introducerea unor tratamente inovatoare, această investiție va contribui la o mai bună pregătire a Europei și a comunității internaționale pentru viitoare focare de gripă sau pandemii.
Această investiție utilizează modelul de achiziții precomerciale, care finanțează activitățile de cercetare și dezvoltare în condiții favorabile pentru a stimula o piață mai incluzivă, în special pentru IMM-uri. Programul acoperă trei etape ale achizițiilor precomerciale, inclusiv dezvoltarea studiilor clinice de fază I, II și III, precum și activități premergătoare intrării pe piață, care conduc la obținerea autorizației de comercializare.
Acțiunile sunt finanțate prin Autoritatea pentru Pregătire și Răspuns în Situații de Urgență Sanitară a Comisiei Europene, în cadrul programului EU4Health, și sunt gestionate de Agenția Executivă Europeană pentru Sănătate și Digitalizare.
România, epicentrul rujeolei în UE, pe fondul unui declin istoric al vaccinării ROR. FRPV: ”Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă”
Forumul Român Pro-Vaccinare (FRPV) atrage atenția asupra scăderii îngrijorătoare a ratelor de vaccinare din România, un fenomen care expune populația la îmbolnăviri severe, complicații și decese cauzate de boli prevenibile prin vaccinare, precum rujeola, tusea convulsivă, pneumonia și gripa, informează într-un comunicat oficial, remis CaleaEuropeana.ro.
Acoperirea vaccinală se situează sub pragul de 95% recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru menținerea imunității colective, ceea ce poate favoriza reapariția unor boli prevenibile prin vaccinare.
Conform datelor Institutului Național de Sănătate Publică, acoperirea vaccinală este:
- 55% este acoperirea la 12 luni pentru vaccinurile din PNV (Hepatita B, DTPa, VPI, Hib);
- 47,4% este acoperirea pentru ROR ;
- 54% este acoperirea pentru vaccinul pneumococic;
- 6,1% acoperire pentru gripă la nivelul populației generale, pe grupe de vârstă rata este de 2,5% pentru persoane sub 18 ani și 20,2% pentru persoane cu vârsta de 65 de ani și peste.
„Scăderea ratei de vaccinare înseamnă că tot mai mulți oameni rămân expuși în fața unor boli care pot fi severe și chiar amenințătoare de viață. Vaccinarea ramane una dintre cele mai sigure modalități prin care fiecare dintre noi își poate proteja propria sănătate și sănătatea celor dragi.”, a precizat prof. univ. dr. Victoria ARAMĂ, președintele Societatii Române de Strategii de Vaccinare și Promovare a Sănătății.
Aceste procente reflectă ca aproape jumătate dintre copiii eligibili nu sunt protejați prin vaccinare împotriva unor boli care pot avea o evoluție severă.
Inclusiv vaccinarea împotriva HPV, care previne cancere evitabile, rămâne subutilizată, lăsând generații întregi expuse unor riscuri grave pe termen lung.
Citiți și: 6 femei mor zilnic de cancer de col uterin în România. Vaccinarea anti-HPV și screeningul pot schimba această realitate
Creșterea dramatică a cazurilor de rujeolă reprezintă un pericol major pentru sănătatea publică
Între ianuarie 2023 și decembrie 2025 au fost confirmate 35.736 cazuri de rujeolă și 30 de adulți și copii au murit.
Potrivit Centrului European pentru Controlul Bolilor, între 1 februarie 2024 și 31 ianuarie 2025, numărul total de persoane diagnosticate cu rujeolă a fost de 32.265, la nivelul UE, dintre care 27.568 proveneau din România (27.568). A doua țară din top este la mare distanță – Italia, cu 1.097 de cazuri.
- În perioada 2024-2025, România a înregistrat 85,4% dintre toate cazurile de rujeolă din UE.
- România are de peste 25 de ori mai multe cazuri decât Italia în perioada menționată.
Citiți și: CE va lansa o inițiativă globală pentru reziliența în sănătate, pe fondul dezinformării. România, epicentrul rujeolei în UE, cu cea mai scăzută rată de vaccinare ROR
Vaccinul ROR protejează împotriva a trei boli infecțioase virale: R – rujeolă; O – oreion și R – rubeolă.
Mai multe informații regăsiți în raportul Salvații Copiii.
Un alt semnal major de alarmă îl reprezintă evoluția tusei convulsive
Incidența acestei boli a crescut în 2024 de 62 de ori față de anul anterior, iar în 2025 au fost raportate 519 cazuri de tuse convulsivă și 2 decese, ambele la sugari nevaccinați.
Situația vaccinării împotriva gripei sezoniere este la fel de îngrijorătoare
În acest sezon gripal 68 de oameni au murit. Vârful îmbolnăvirilor de gripă a fost înregistrat în săptămâna 51 din 2025 când au fost raportați de 4 ori mai mulți bolnavi comparativ cu aceeași perioadă din anul 2024, mai exact – 11.174 cazuri de gripă.
„Nivelurile scăzute de acoperire vaccinală pot favoriza creșterea numărului de cazuri de boli prevenibile, afectând în special persoanele vulnerabile și punând presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate”, a declarat prof. univ. dr. Adriana PISTOL, președintele Societatii Române de Epidemiologie.
România dispune de vaccinuri gratuite pentru copii prin Programul Național de Vaccinare și compensate integral sau parțial pentru persoanele cu boli cronice, grupele la risc și vârstnici. În ciuda acestui acces, vaccinarea rămâne insuficient utilizată, pe fondul dezinformării și al scăderii încrederii în beneficiile prevenției.
„Acoperirea vaccinală atât de scăzută este inacceptabilă. A atins un nivel chiar mai mic decât în anii în care aveam probleme cu aprovizionarea. Astăzi avem vaccinuri, sunt compensate, dar nu le facem. Nu suntem suficient de conștienți de pericolele reale la care ne expunem.”, a adăugat conf. univ. dr. Gindrovel DUMITRA, vicepreședintele Societatii Naționale de Medicina Familiei.
Forumul Român Pro-Vaccinare face apel la autorități, profesioniștii din sănătate și populația generală să trateze vaccinarea ca pe o prioritate imediată de sănătate publică. Printre măsurile susținute de specialiștii din cadrul Forumului se numără: campanii susținute de informare; soluții administrative care să aducă vaccinarea cât mai aproape de oameni, consolidarea dialogului medic–pacient și reconstrucția încrederii în vaccinare.
Despre Forumul Român Pro-Vaccinare
Forumul este o platformă de dialog ce reunește într-un efort comun pro-vaccinare reprezentanți ai societăților medicale și asociațiilor de pacienți, ai industriei farmaceutice, membri ai comunității academice și de cercetare, autorități centrale si locale, și, nu în ultimul rând, reprezentanți ai organizațiilor internaționale.
Forumul Român Pro-Vaccinare își propune să contribuie la conturarea și implementarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea, promovarea și aplicarea strategiilor de prevenție prin vaccinare în România.
