Alexandru Rafila subliniază importanța reformei administrative în îmbunătățirea accesului și calității serviciilor medicale: Comasarea localităților mici ar putea conduce la acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor

Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnală că „multe dintre neajunsurile din sănătate nu țin exclusiv de finanțare, ci și de lipsa educației pentru sănătate”.

Acesta a participat marți la evenimentul organizat de Salvați Copiii România pentru a marca „un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie”.

„Am dorit să fiu alături de această organizație la evenimentul care a marcat un nou proiect finalizat și anume dotarea secției de neonatologie, așa cum am fost în ultimii 25 de ani de colaborare! Salvați Copiii reprezintă un exemplu de bună practică prin profesionalism, credibilitate și prin modul riguros în care utilizează resursele, un model de colaborare între sistemul public și organizațiile non-guvernamentale. Impactul acestei organizații este concret și măsurabil. În zone defavorizate, prin intervenții integrate și campanii susținute, rata de acoperire vaccinală a crescut de la aproximativ 25% la 95%. Prin dotarea spitalelor și programe de educație pentru sănătate, organizația contribuie direct la reducerea mortalității infantile și la protejarea copiilor vulnerabili”, a subliniat Alexandru Rafila.

Făcând referire la situația actuală în care se găsesc sute de localități, și anume că nu dispun de un medic de familie, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a arătat că „o reformă administrativă prin comasarea localităților mici ar putea conduce la îmbunătățirea accesului si calității serviciilor medicale, printr-un mecanism simplu: acumularea și utilizarea mai eficientă a resurselor.”

Alexandru Rafila a explicat că „fragmentarea administrativă înseamnă bugete reduse, capacitate instituțională limitată și dificultăți în atragerea personalului medical, iar această realitate se traduce prin acces inegal la servicii de bază.”

În plus, în lipsa unui medic de familie care să se ocupe de sănătatea comunității, mai spune Rafila, „prevenția, monitorizarea gravidelor si nou-născuților, îngrijirea vârstnicilor sau gestionarea bolilor cronice devin extrem de dificile.”

Fostul ministru al Sănătății a amintit că o „soluție parțială a venit prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care a permis înființarea a peste 100 de centre comunitare integrate.”

„Acestea oferă asistență medicală și în zonele unde nu există medic de familie, acoperind nevoi medicale si comunitare esențiale. Este un pas important, dar nu suficient pentru a compensa dezechilibrele structurale”, a completat președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.

În încheiere, Alexandru Rafila și-a exprimat speranța că „programul de educație pentru sănătate, al cărui manual de noțiuni a fost elaborat de Salvați Copiii, să fie implementat în școlile din România.”

El i-a mulțumit Gabrielei Alexandrescu, președinta organizației Salvați Copiii, pentru „profesionalism și dăruire” și a transmis „aprecieri speciale „arhitectului Omid Ghannadi, ambasador al organizației Salvați Copiii România, pentru mesajul său empatic prin care ne-a reamintit cât de simplu este să facem bine.”

„Fiecare gest, chiar și acela care ne consumă foarte puțin timp sau resurse, poate avea un impact major în viața copiilor vulnerabili”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților.