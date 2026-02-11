Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE

Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a transmis miercuri că măsurile privind asigurarea resursei umane în sistemul sanitar trebuie să respecte dreptul la liberă circulație și alegerea locului de muncă în Uniunea Europeană, subliniind că soluțiile pentru reducerea deficitului de medici trebuie să vizeze creșterea atractivității sistemului, nu introducerea unor constrângeri.

Declarațiile vin în contextul dezbaterilor din spațiul public privind oportunitatea unor măsuri care să limiteze plecarea medicilor din România după finalizarea studiilor, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat recent că statul investește în formarea acestora și că ar trebui analizate soluții pentru ca medicii să rămână în sistemul public.

„Este importantă preocuparea autorităților pentru asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Totuși, orice măsură adoptată trebuie să țină seama de prevederile legale în vigoare și de respectarea dreptului fiecărui cetățean al Uniunii Europene la libera circulație și la libera alegere a locului de muncă”, a transmis Rafila.

Acesta a adăugat că „soluția nu este constrângerea, ci crearea unor condiții care să facă sistemul sanitar românesc cu adevărat atractiv”.

Potrivit fostului ministru al Sănătății, există deja exemple de medici care, după o carieră în străinătate, au ales să revină în România, iar politicile publice ar trebui să pornească de la analiza factorilor care au determinat aceste decizii.

„Este esențial să înțelegem ce i-a determinat să facă acest drum invers. Care au fost resursele, oportunitățile, schimbările sau motivațiile care i-au convins că pot performa și în România? Acolo trebuie să intervenim și să construim politici publice sustenabile”, a arătat acesta.

Rafila a subliniat că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura medicală au contribuit la creșterea atractivității unor localități mai mici pentru tinerii medici, însă trebuie avute în vedere și aspectele sociale, precum integrarea acestora în comunitățile în care profesează.

Totodată, acesta a apreciat poziția Colegiului Medicilor din România, potrivit căreia, în cazul rezidenților care își desfășoară pregătirea într-un spital care le oferă un post la finalizarea rezidențiatului, este firesc ca aceștia să rămână pentru o perioadă determinată în unitatea respectivă, având în vedere că posturile au fost blocate ani de zile în așteptarea ocupării lor.

În acest context, Rafila a amintit și elaborarea documentului „Ghidul de acțiuni locale – soluții pentru resursa umană în sănătate”, destinat sprijinirii autorităților locale în atragerea și menținerea personalului medical în unitățile sanitare.