Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, prof. univ. dr. Alexandru Rafila, a transmis miercuri că măsurile privind asigurarea resursei umane în sistemul sanitar trebuie să respecte dreptul la liberă circulație și alegerea locului de muncă în Uniunea Europeană, subliniind că soluțiile pentru reducerea deficitului de medici trebuie să vizeze creșterea atractivității sistemului, nu introducerea unor constrângeri.
Declarațiile vin în contextul dezbaterilor din spațiul public privind oportunitatea unor măsuri care să limiteze plecarea medicilor din România după finalizarea studiilor, după ce premierul Ilie Bolojan a afirmat recent că statul investește în formarea acestora și că ar trebui analizate soluții pentru ca medicii să rămână în sistemul public.
„Este importantă preocuparea autorităților pentru asigurarea resursei umane în sistemul sanitar. Totuși, orice măsură adoptată trebuie să țină seama de prevederile legale în vigoare și de respectarea dreptului fiecărui cetățean al Uniunii Europene la libera circulație și la libera alegere a locului de muncă”, a transmis Rafila.
Acesta a adăugat că „soluția nu este constrângerea, ci crearea unor condiții care să facă sistemul sanitar românesc cu adevărat atractiv”.
Potrivit fostului ministru al Sănătății, există deja exemple de medici care, după o carieră în străinătate, au ales să revină în România, iar politicile publice ar trebui să pornească de la analiza factorilor care au determinat aceste decizii.
„Este esențial să înțelegem ce i-a determinat să facă acest drum invers. Care au fost resursele, oportunitățile, schimbările sau motivațiile care i-au convins că pot performa și în România? Acolo trebuie să intervenim și să construim politici publice sustenabile”, a arătat acesta.
Rafila a subliniat că investițiile realizate în ultimii ani în infrastructura medicală au contribuit la creșterea atractivității unor localități mai mici pentru tinerii medici, însă trebuie avute în vedere și aspectele sociale, precum integrarea acestora în comunitățile în care profesează.
Totodată, acesta a apreciat poziția Colegiului Medicilor din România, potrivit căreia, în cazul rezidenților care își desfășoară pregătirea într-un spital care le oferă un post la finalizarea rezidențiatului, este firesc ca aceștia să rămână pentru o perioadă determinată în unitatea respectivă, având în vedere că posturile au fost blocate ani de zile în așteptarea ocupării lor.
În acest context, Rafila a amintit și elaborarea documentului „Ghidul de acțiuni locale – soluții pentru resursa umană în sănătate”, destinat sprijinirii autorităților locale în atragerea și menținerea personalului medical în unitățile sanitare.
Dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate, o soluție ”importantă” pentru un sistem de sănătate sustenabil, subliniază Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila
Președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, Prof. Univ. Dr. Alexandru Rafila, semnalează că resursele financiare rămân în continuare insuficiente pentru a acoperi nevoile sistemului, deși bugetul CNAS a crescut cu aproape două miliarde de euro în ultimii ani, ritmul creşterii alocărilor bugetare pentru sănătate depăşeşte semnificativ creşterea PIB.
„Menţinerea acestui ritm pe termen lung riscă să conducă la nesustenabilitatea financiară. Alocările bugetare continuă să favorizeze asistenţa medicală spitalicească, care rămâne necesară, însă această abordare limitează dezvoltarea medicinei de familie şi a serviciilor ambulatorii de specialitate”, a punctat deputatul Alexandru Rafila în cadrul conferinței „Quo vadis 2026- O Românie rezilientă: cum reducem deficitul de protecție într-o lume a riscurilor multiple?”, organizată de Institutul de Studii Financiare și DC Media Group.
Citiți și: Raport OCDE: România este țara din UE care investește cel mai puțin în sănătate. Doar 5,7% din PIB merg la serviciile medicale, față de 12,6% în Germania
Potrivit fostului ministru al sănătății, o soluţie importantă pentru aducerea de fonduri suplimentare în sistemul de sănătate este dezvoltarea asigurărilor complementare și suplimentare de sănătate: „În prezent asigurările private reprezintă sub 1% din totalul cheltuielilor de sănătate din România, fiind adesea confundate cu abonamentele medicale.”
Alexandru Rafila susține că pentru dezvoltarea lor sunt necesare două condiţii esenţiale:
- definirea mai clară a pachetului de servicii de bază acoperite prin CASS;
- delimitarea serviciilor complementare sau suplimentare, precum şi introducerea unui sistem eficient de deductibilităţi fiscale.
„Deşi există deja o deductibilitate anuală de până la 400 de euro, aceasta este insuficient direcţionată către sănătate şi ar trebui regândită exclusiv pentru stimularea asigurărilor complementare si suplimentare în sistem public sau privat”, a mai semnalat reprezentantul Parlamentului.
De asemenea, oferirea de servicii private în spitalele publice poate contribui la creşterea veniturilor angajatilor si spitalelor şi la reducerea direcționării medicilor către sectorul privat: „Medicii ar putea desfăşura activităţi in regim privat după program, în aceleaşi spitale publice, folosind infrastructura existentă, fie pe baza asigurărilor complementare si suplimentare.”
Având în vedere investiţiile majore în noi spitale si dotări realizate sau în curs de realizare, „exploatarea eficientă a noii infrastructuri este esenţială”: „Aceste unităţi necesită costuri ridicate de exploatare, care pot fi acoperite doar printr-o utilizare intensivă şi prin furnizarea de servicii medicale generatoare de venituri suplimentare”, a mai precizat Alexandru Rafila.
„Cu un mix de măsuri: dezvoltarea serviciilor ambulatorii, introducerea asigurărilor publice sau private complementare si suplimentare, educarea pacienţilor şi valorificarea eficientă a investiţiilor în infrastructura spitalicească, putem asigura sustenabilitatea sistemului sanitar românesc”, a conchis președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie, Alexandru Rafila.
Rezoluția PE pentru finanțarea adecvată a Planului european de combatere a cancerului, inițiată de Victor Negrescu: Sănătatea nu este un cost, ci o investiție
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a luat cuvântul în cadrul dezbaterii din plenul Parlamentului European dedicate Zilei Mondiale de Combatere a Cancerului, solicitând o finanțare adecvată pentru Planul european de combatere a cancerului, în contextul stabilirii bugetului UE pentru 2028–2034. Acesta a mai punctat că, într-o Uniune a solidarității, este inacceptabil ca un cod poștal să îți condiționeze șansa reală de supraviețuire.
„Sunt inițiator al rezoluției legislativului european prin care solicităm ca Planul european de combatere a cancerului să fie finanțat adecvat și aplicat în practică, nu doar să existe în declarații. Totodată, am amendat documentul pentru a solicita întărirea suportului oferit copiilor bolnavi de cancer”, a transmis Victor Negrescu în discursul său.
Rezoluția va fi votată joi, 12 februarie, în timpul sesiunii plenare a Parlamentului European din Strasbourg.
De asemenea, acesta subliniat ferm că sănătatea nu reprezintă un cost, ci o investiție: „Apostolii austerității trebuie să înțeleagă că sănătatea nu este un cost, ci o investiție, iar tăierile negândite și ezitarea politică costă vieți.”
Citiți și: Social-democrații europeni vor solicita 90 miliarde de euro pentru sănătate în viitorul buget al UE, anunță Victor Negrescu: „Este un demers necesar. Inegalitățile din sănătate sunt reale”
OCDE: Timpii mari de așteptare, costurile și nivelul scăzut al educației explică participarea extrem de redusă la programele de screening și mortalitatea ridicată prin cancer în România. Lecții din state europene
Datele OCDE, prezentate în cel mai recent document privind Registrul european al inegalităților în domeniul cancerului, arată că accesul românilor la programele de screening rămâne extrem de limitat, ceea ce duce la diagnostic în stadii avansate, cu impact direct asupra mortalității. De asemenea, realizatorii Registrului și analizei OCDE nu au putut accesa registrele României de cancer, pentru că nu erau disponibile în momentul procesului de analiză.
Astfel, pentru România, datele naționale complete de incidență lipsesc din registrele europene comparabile, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate majoră a sistemului de sănătate publică.
În 2023, la nivelul Uniunii Europene, în medie 54% dintre femei eligibile au participat la programele de screening pentru cancerul de col uterin, cu variații semnificative între statele membre: de 78% în Suedia, la 11% în Polonia și doar 6% în România. Astfel, se explică de ce șase românce diagnosticate cu cancer de col își pierd viața, zilnic, în țara noastră.
- În schimb, țările cu rate ridicate de screening pentru cancer de col uterin au o pondere semnificativ mai mare a cazurilor diagnosticate în stadii incipiente (stadiile I-III), ceea ce se traduce prin șanse crescute de tratament curativ și supraviețuire.
- Țările cu rate scăzute de screening înregistrează o pondere mai mare a cazurile de cancer în stadii avansate (III-IV), asociate cu tratamente mai complexe și costisitoare și prognostic rezervat.
Inegalitățile educaționale și accesul la screening oncologic, poziția României
Datele OCDE arată ca participarea la programele de screening oncologic este constant mai scăzută în rândul persoanelor cu un nivel educațional redus, diferențele fiind semnificative între statele membre. În cazul României, decalajul educațional se corelează cu nivelurile foarte scăzute de participare la screening, atât pentru cancerul de sân, cât și pentru cancerul colorectal.
Nevoie medicale neacoperite și accesul la servicii
La nivelul Uniunii Europene, unul dintre principalele motive pentru care populația raportează nevoi medicale neacoperite este timpul de așteptare, alături de costuri sau distanța până la furnizorii de servicii medicale. Din nou, în cazul României, ponderea populației care declară nevoi medicale neacoperite este ridicată comparativ cu media europeană, clasându-se în primele cinci țări cu timp mari de așteptare.
Bune practici europene pentru creșterea conștientizării și alfabetizării în cancer
Statele europene care obțin rezultate mai bune în prevenție și diagnostic precoce aplică abordări integrate, adaptate populației, care combină comunicarea, educația și implicarea comunitară.
- Irlanda implementează campanii naționale recurente, inclusiv campanii plătite pe rețele sociale, cu mesaje adaptate regional și pentru grupuri cu risc crescut; pacienții sunt implicați direct în elaborarea mesajelor. De asemenea, derulează un program național de educație oncologică în școli, ajungând anual la aproximativ 10.000 de elevi, cu sprijin guvernamental.
- Țările de Jos distribuie materiale de informare și videoclipuri despre screening în mai multe limbi, ținând cont de populația migrantă.
- Franța oferă resurse online dedicate pacienților cu dizabilități și aparținătorilor, în formate simplificate și adaptate, pentru screening, diagnostic precoce și tratament.
- Slovenia dezvoltă programe comunitare împreună cu autorități de sănătate publică, ONG-uri și centre regionale, inclusiv intervenții dedicate comunităților vulnerabile (ex. comunități Roma). De asemenea, implementează programe extinse în școli, municipalități și la locul de muncă, prin rețele naționale de promovare a sănătății.
- Malta integrează informarea despre cancer în evenimente comunitare, pentru a ajunge la persoane cu nivel scăzut de alfabetizare sau slab conectate la sistemul medical.
- Lituania organizează vizite educaționale în școli, axate pe prevenție și semnele precoce ale cancerului.
Consiliul UE deschide calea pentru ca România să acceseze fondurile de apărare din SAFE: Prima tranșă de 2,5 miliarde de euro, așteptată în luna martie
De la Anvers, Macron pledează pentru “a da frâu liber industriei noastre”: Fără o strategie “Made in Europe”, UE va deveni o piață a rivalilor săi
Italia se alătură Germaniei, temperând apelul lui Macron pentru datorie comună. Șeful Bundesbank susține euro-obligațiunile, contrazicându-l pe Merz
“Viitorul vostru este în Europa”, le promite Ursula von der Leyen industriașilor europeni reuniți la Anvers înainte de summitul UE: Vom crea “EU Inc.” – un set unic și simplu de reguli pentru firme
Alexandru Rafila susține crearea condițiilor pentru creșterea atractivității sistemului sanitar românesc și respectarea dreptului la liberă circulație și la muncă în UE
Kaja Kallas va propune o listă de concesii pe care Europa să le solicite Rusiei în cazul unui acord pentru încheierea războiului din Ucraina
Firmele din SUA vor să investească în continuare în România, afirmă Nicușor Dan după întâlnirea cu liderii AmCham: România este la intersecția unor rute energetice și comerciale importante
Radu Miruță afirmă, la Bruxelles, angajamentul României de a implementa viziunea europeană pentru pregătirea industriei de apărare până în 2030
Piață unică integrată, interconectare energetică, materii prime critice, tranziție extinsă: Obiectivele României la summitul UE. Nicușor Dan, consultări cu Merz, Meloni, Tusk și alți lideri
PPC Renewables Romania expands the Sălbatica 1 wind farm with a 60 MWh BESS system
