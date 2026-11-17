Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a discutat marți, la Bruxelles, cu comisarul european pentru sănătate, Olivér Várhelyi, despre extinderea programelor de screening, investițiile în infrastructura medicală și accesul la medicamente critice. Potrivit ministrului, comisarul a propus participarea României la o acțiune comună europeană pentru dezvoltarea unor mecanisme coordonate de achiziție și distribuție a stocurilor de medicamente.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Rogobete a precizat că prevenția și diagnosticul precoce au ocupat un loc central în discuții. Cei doi oficiali au abordat accelerarea programelor de screening populațional pentru cancerul de col uterin, colorectal și de sân, precum și dezvoltarea unui nou program național pentru depistarea cancerului pulmonar.

Ministrul a prezentat și progresele privind extinderea screeningului neonatal de la 3 la 21 de biomarkeri, alături de pregătirea unui program destinat bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare.

„Am discutat și despre extinderea screeningului neonatal, unde România a făcut progrese importante, de la 3 la 21 de biomarkeri, dar și despre noul program de screening pentru bolile cardiovasculare și cerebrovasculare, pe care îl pregătim pentru lansare în perioada imediat următoare”, a transmis Rogobete.

În privința infrastructurii medicale, discuțiile au vizat continuarea investițiilor, cu accent pe dezvoltarea serviciilor de îngrijiri paliative și recuperare medicală.

Totodată, ministrul a propus realizarea în România a unui proiect-pilot pentru prevenirea, monitorizarea și reducerea infecțiilor asociate asistenței medicale, prin introducerea unor mecanisme digitale de control și supraveghere.

Accesul la medicamente a reprezentat un alt subiect al întrevederii, în contextul întreruperilor de aprovizionare și al dependenței de producția farmaceutică din afara Uniunii Europene.

„În acest context, comisarul european a propus participarea României la o acțiune comună europeană, prin care să dezvoltăm mecanisme coordonate de achiziție și distribuție a stocurilor pentru anumite medicamente critice”, a anunțat ministrul sănătății.

Rogobete a apreciat că o asemenea inițiativă poate reduce riscul discontinuităților de aprovizionare și poate îmbunătăți siguranța accesului pacienților români la tratamente.