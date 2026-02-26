Alexandru Rogobete a semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al OMS: Pentru România, avantajele sunt concrete

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a semnat joi, la Nicosia, alături de dr. Hans Henri P. Kluge, director regional pentru Europa, am semnat Acordul de Colaborare Bienal 2026–2027 între Ministerul Sănătății și Biroul Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății.

„Acest acord nu este unul formal. El este construit pe realitățile sistemului nostru de sănătate și pe obiectivele asumate prin Strategia Națională de Sănătate 2023–2030, oferind României sprijin tehnic și expertiză internațională pentru reformele pe care le implementăm”, a subliniat Rogobete în cadrul unui mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Pentru România, arată ministrul Sănătății, „avantajele sunt concrete”. El prezintă o serie dintre acestea:

Consolidarea eforturilor de a reduce mortalitatea evitabilă și a inegalităților dintre mediul urban și rural

Prin acest acord, România va beneficia „de sprijin pentru întărirea asistenței medicale primare, pentru dezvoltarea programelor de screening și pentru intervenții mai eficiente în domeniul bolilor cardiovasculare, oncologice și transmisibile.”

Potrivit ministrului Sănătății, acest lucru „înseamnă diagnostic mai timpuriu, tratament mai rapid și o presiune mai mică asupra spitalelor.”

Documentul sprijină modernizarea politicilor privind resursa umană

România va primi sprijin pentru „actualizarea strategiei naționale de personal medical, pentru o planificare realistă a necesarului de medici și asistenți și pentru măsuri de retenție în zonele deficitare”, conform lui Alexandru Rogobete, care a adăugat că obiectivul este de a aduce „serviciile mai aproape de pacient”, asigurând, în egală măsură, „o distribuție mai echilibrată a specialiștilor.”

Digitalizarea

Acordul sprijină interoperabilitatea sistemelor, guvernanța clară a datelor, integrarea tehnologiilor moderne și alinierea la Spațiul European al Datelor privind Sănătatea, a explicat oficialul român.

Pentru România, potrivit acestuia, va însemna „mai puțină fragmentare, mai puțină birocrație și decizii bazate pe date reale.”

Mai mult, „colaborarea consolidează capacitatea de pregătire și răspuns la situații de urgență”, mai spune Rogobete.

„România beneficiază de sprijin pentru evaluarea riscurilor, actualizarea planurilor naționale de intervenție și organizarea de exerciții operaționale, inclusiv pentru evenimente cu victime multiple sau riscuri de tip CBRN. Într-un context regional complex, această componentă este esențială pentru siguranța populației. În ansamblu, acest acord oferă României validare internațională, acces la expertiză de nivel european și un cadru coerent pentru accelerarea reformelor. Modernizarea sistemului de sănătate se face cu responsabilitate, cu parteneri puternici și cu politici bazate pe dovezi”, a conchis ministrul Sănătății.