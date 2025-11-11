Connect with us

ROMÂNIA

Alexandru Rogobete anunță o creștere de peste 73% a investițiilor în sănătate, cu peste 2 mld. de lei plătite prin PNRR în perioada iunie-octombrie

Published

3 hours ago

on

© Ministerul Sănătății

Ministerul Sănătății a anunțat că valoarea plăților realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în perioada iunie–octombrie 2025 a depășit 2 miliarde de lei, marcând o creștere de 73,6% față de intervalul anterior. 

„Din luna iunie și până în octombrie, plățile realizate prin PNRR au depășit 2 miliarde de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 73,6% față de perioada anterioară. Este dovada că proiectele avansează, fondurile ajung acolo unde trebuie, iar efortul celor din sănătate este susținut prin investiții concrete”, a precizat ministrul, într-o postare publicată pe pagina sa oficială de Facebook.

 

Potrivit lui Rogobete, fondurile sunt direcționate către investiții care vizează:

  • modernizarea secțiilor de urgență și de terapie intensivă (ATI);
  • reducerea infecțiilor nosocomiale;
  • dotarea ambulatoriilor și cabinetelor de medicină de familie;
  • îmbunătățirea serviciilor medicale pentru pacienți;
  • construcția și reabilitarea spitalelor din întreaga țară.

„Toate aceste rezultate au fost posibile pentru că, atunci când lucrezi în echipă, se poate”, a mai subliniat ministrul, mulțumindu-le colegilor din minister pentru „implicare, profesionalism și solidaritate”.

Rogobete a adresat un mesaj de recunoștință și personalului medical: „Le mulțumesc medicilor, asistenților și întregului personal medical, care duc zi de zi greul în spitale. Munca lor dă sens acestor investiții și reprezintă baza pe care construim un sistem de sănătate mai bun.”

În final, ministrul a transmis și un mesaj direct către pacienți: „Nu sunteți singuri! Vă ascultăm, vă respectăm și vă ținem la curent cu tot ceea ce facem, pentru că sănătatea este despre oameni.”

Alexandra Loy este redactor și specialistă în afaceri europene. Deține un doctorat în domeniul științe politice, dobândit în anul 2018, cu tema analizării impactului președinției României la Consiliul Uniunii Europene asupra sistemului național de coordonare a afacerilor europene. Alexandra este membru al comunității academice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative.

ROMÂNIA

Parchetul European trimite în judecată trei persoane din România pentru fraudă cu fonduri europene destinate modernizării sistemelor de irigații 

Published

24 minutes ago

on

November 11, 2025

By

© European Union, 2020/ Source: EC - Audiovisual Service

Biroul Parchetului European (EPPO) din București a trimis în judecată trei persoane acuzate de fraudă cu fonduri europene, în urma unei anchete privind mai multe proiecte de modernizare a sistemelor de irigații finanțate din fonduri UE. Potrivit procurorilor europeni, suspecții ar fi obținut în mod necuvenit 1,2 milioane de euro. 

Potrivit EPPO, cele trei organizații implicate au beneficiat de finanțare prin Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru patru proiecte destinate modernizării sistemelor de irigații din localitățile Bucșani, Galicea și Olanu, județul Vâlcea. Valoarea totală a granturilor acordate a fost de aproximativ 4 milioane de euro (18.575.634,53 lei) – fonduri nerambursabile. Pentru fiecare dintre cele patru proiecte a fost efectuat un avans de 300.000 de euro (1.399.050,50 lei).

Ancheta a arătat că documente false sau inexacte au fost folosite atât în etapa de solicitare a finanțării, cât și în cea de implementare a proiectelor. În plus, probele indică faptul că beneficiarii au utilizat cea mai mare parte a sumelor primite în avans în interes propriu, și nu pentru scopul declarat al proiectelor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea între doi și șapte ani.

EPPO a subliniat că toate persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive de către instanțele competente din România.

Parchetul European (EPPO) este un organism independent al Uniunii Europene, responsabil cu investigarea, urmărirea penală și trimiterea în judecată a infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Continue Reading

ROMÂNIA

Nicușor Dan: Onorantul statut al României de “pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO” se datorează și veteranilor de teatrele de operații

Published

1 hour ago

on

November 11, 2025

By

© Administrația Prezidențială

Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, omagiind curajul și sacrificiul militarilor români care au luptat în misiuni internaționale și pentru apărarea țării.

Mesajul a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidențial pentru securitate națională – Departamentul Securității Naționale, în cadrul ceremoniei organizate la Monumentul Eroilor căzuți în Teatrele de Operații și pe teritoriul României din București.

Șeful statului a subliniat semnificația datei de 11 noiembrie, care poartă o dublă încărcătură simbolică – atât internațională, cât și națională.

„11 noiembrie are o simbolistică deosebită. În plan internațional, ceremonia de astăzi ne amintește că, acum mai bine de un secol, în 1918 s-a încheiat Primul Război Mondial prin semnarea armistițiului dintre Puterile Antantei și Germania. În România, comemorăm momentul când, în urmă cu 22 de ani, a căzut la datorie primul militar român în teatrul de operații din Afganistan, sublocotenentul (post-mortem) Iosif Silviu Fogorași”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că libertatea, independența și respectul internațional de care se bucură România astăzi se datorează, în mare măsură, sacrificiului militarilor români din toate timpurile.

„Faptul că, în prezent, țara noastră este un stat independent și suveran, respectat la nivel internațional și parte a marii familii euroatlantice, se datorează în mare măsură sacrificiilor și, de multe ori, jertfei supreme pe care ostașii români le-au făcut de-a lungul timpului pe câmpurile de luptă ale conflagrațiilor la care România a participat sau, recent, în teatrele de operații”, a adăugat șeful statului.

Totodată, Nicușor Dan a transmis un mesaj de recunoștință pentru toți veteranii de război, evocând contribuția lor istorică la formarea și apărarea statului român.

„Ne exprimăm recunoștința pentru veteranii din cel de-al Doilea Război Mondial, precum și pentru toți ostașii români care, cu hotărâre, devotament și eroism au luptat în Războiul pentru Independența României și în Primul Război Mondial, pentru reîntregirea neamului”, a continuat președintele.

Președintele a salutat, de asemenea, performanțele militarilor răniți în misiuni care au reprezentat România la Jocurile INVICTUS desfășurate anul acesta în Canada.

„În acest moment aniversar special, salut rezultatele remarcabile obținute de echipa Armatei României la Jocurile INVICTUS care au avut loc anul acesta în Canada, o echipă formată din militarii răniți în misiuni desfășurate în afara teritoriului național”, a subliniat el.

„Dumneavoastră sunteți modele de tenacitate și perseverență! Admir voința neclintită cu care vă dedicați sportului, cu același curaj pe care l-ați avut și în misiuni, și vă felicit pentru modul în care reprezentați România la cel mai înalt nivel și cu rezultate deosebite”, a adăugat șeful statului.

Adresându-se direct veteranilor, Nicușor Dan a evidențiat contextul geopolitic actual și rolul României în arhitectura de securitate a NATO.

„Dragi veterani din teatrele de operații, continuăm să traversăm cea mai gravă criză de securitate din Europa de la finalul celui de-al Doilea Război Mondial. România se află în vecinătatea imediată a războiului de agresiune dus de Federația Rusă împotriva Ucrainei”, a mai spus el.

„În pofida efectelor negative ale acțiunilor agresive ale Federației Ruse la nivel european, țara noastră rămâne un pilon de stabilitate pe Flancul Estic al NATO, cu o contribuție substanțială la securitatea regională și euroatlantică. Acest onorant statut vi se datorează și dumneavoastră, ca parte a întregii Armate Române, alături de aliații și partenerii noștri”, a mai afirmat președintele.

În finalul mesajului, președintele a transmis un apel la solidaritate și apreciere față de toți cei care au servit sub drapelul României.

„Reprezentați repere pentru societate și pentru tinerele generații, cetățeni pe care România se poate baza oricând pentru apărarea suveranității, independenței, unității și integrității sale teritoriale, precum și pentru protejarea democrației constituționale. Urez tuturor veteranilor din teatrele de operații, celor care au luptat în cel de-al Doilea Război Mondial, precum și membrilor echipei INVICTUS multă sănătate, împliniri și bucurii alături de familiile care v-au fost alături și vă susțin permanent. La mulți ani!”, a conchis președintele Nicușor Dan.

Continue Reading

EUROPARLAMENTARI ROMÂNI

Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere, subliniază vicepreședintele PE, Victor Negrescu

Published

1 hour ago

on

November 11, 2025

By

© Victor Negrescu / Facebook

„Europa antreprenorilor înseamnă mai puțină birocrație și mai multă încredere”, a declarat vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu. Acesta a participat la Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice.

„M-am bucurat să fiu din nou alături de antreprenorii români la Gala Top IMM România, un eveniment dedicat excelenței economice. Felicit echipa Consiliul National al IMM-urilor din Romania, condusă de Florin Jianu, și pe toți cei care mențin viu spiritul inițiativei private în România. M-am bucurat să revăd mulți parteneri și colegi cu care am lucrat în proiecte importante pentru mediul de afaceri românesc”, a scris Victor Negrescu, pe Facebook.

Citiți și Parliament of Enterprises 2025. Vicepreședintele PE, Victor Negrescu, subliniază rolul central al antreprenorilor în recăpătarea competitivității europene: Antreprenorialul este spiritul Europei unite

Victor Negrescu a precizat că 99,7% dintre firmele românești sunt întreprinderi mici și mijlocii, acestea generând aproximativ 65% din PIB-ul țării și peste două treimi din locurile de muncă din sectorul privat.  

„De aceea, la nivel european am susținut pachetele SME Relief și Omnibus simplification, care reduc birocrația cu până la 35%, și am propus crearea unui Birou Unic European pentru IMM-uri”, a punctat europarlamentarul. 

El a adăugat că IMM România a contribuit activ la obținerea finanțării europene pentru proiectul fabricii de inteligență artificială,  pe care l-a coordonat.

„Voi continua să lupt pentru mai puțină birocrație, mai multă încredere și o Europă mai bună pentru antreprenorii român”, a conchis Victor Negrescu. 

Continue Reading

