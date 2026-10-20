Alexandru Rogobete a primit aviz favorabil pentru funcția de ministru al Sănătății. Screeningul oncologic, studiile clinice și schimbarea sistemului de asigurări, printre prioritățile anunțate

Alexandru Rogobete, propus pentru funcția de ministru al Sănătății, a primit astăzi, 20 octombrie, aviz favorabil în urma audierii în comisiile de specialitate din Parlament, cu 21 voturi pentru, 8 împotrivă și 2 abțineri. Acesta a prezentat principalele priorități pentru sistemul de sănătate formulate în Programul de guvernare, evidențiind care sunt decalajele care trebuie recuperate cât mai rapid în viitorul mandat.

Capacitatea de screening în România a crescut: Se poate implementa corect un Program de Screening Național pentru cancerul de sân, col uterin și colon

Social-democratul a subliniat că România are în prezent o infrastructură necesară pentru începerea Programului Național de Screening în Oncologie pentru cancerul de sân, col uterin și colon, dar și extinderea pentru screeningul neonatal:„Toate aceste patru programe naționale de screening sunt pregătite, sunt scrise, sunt și bugetate. Mă rog, nu au fost aprobate prin hotărâre de guvern pentru că nu se putea face acest lucru. (…) De ce insist asupra acestor programe naționale? Pentru că acum infrastructura de screening ne permite acest lucru. În ultimii trei ani au fost achiziționate peste 140 de mamografe, 60 de laboratoare de citologie dotate corespunzător. Capacitatea de imagistică a crescut. Deci putem discuta acum despre implementarea corectă a unui program de screening, pentru că avem și cu ce să facem screeningul”, a precizat acesta.

Accelerarea studiilor clinice și reducerea birocrației pentru accesul mai rapid al pacienților la medicamente inovatoare

Alexandru Rogobete a subliniat necesitatea dezvoltării studiilor clinice în România și a reducerii procedurilor birocratice care întârzie aprobarea acestora: „Voi încerca, pe cât posibil, să reduc birocrația care uneori mai blochează aceste studii clinice, prin reducerea timpului de aprobare a studiilor și prin introducerea lor mai rapidă în spitalele publice. De ce? Pentru că au două componente importante. Una medicală, evident, în sensul în care pacienții au acces mai rapid la medicația inovativă, pe de o parte, și, pe de altă parte, una economică, importantă. Știm bine că studiile clinice introduc în sistem sume importante și este o componentă economică de care trebuie să ținem cont”, a explicat acesta.

Regândirea sistemului de asigurări de sănătate: Spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului

Social-democratul a susținut că reorganizarea sistemului de asigurări reprezintă cea mai importantă reformă necesară în domeniul sănătății: „Nu am renunțat și nu voi renunța și sper că în acest mandat să reușesc (…) regândirea modului în care funcționează asigurările de sănătate în România. Spun din start că spargerea monopolului CNAS nu înseamnă privatizarea sistemului de sănătate, așa cum am văzut tot felul de speculații în spațiul public, dar asigurările complementare sau introducerea altor asigurători, fie publici, fie privați, sunt esențiale. Asta este, de fapt, singura și cea mai importantă reformă în domeniul sănătății”, a declarat Alexandru Rogobete.

În Programul de guvernare au fost propuse aproximativ 17 măsuri dedicate sistemului de sănătate, de la extinderea screeningului și reorganizarea spitalelor până la reforma gărzilor și accesul la medicamente inovatoare. Programul-de-guvernare poate fi consultat aici.