Alexandru Rogobete, de Ziua Mondială a Inimii: “Prevenția trebuie continuată cu acces real la tratament”

Deputatul Alexandru Rogobete, fost ministru al sănătății, a pledat marți, de Ziua Mondială a Inimii, pentru continuarea politicilor de prevenție și diagnostic precoce în domeniul cardiovascular, amintind măsurile adoptate în perioada în care a condus Ministerul Sănătății și susținând noul program „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control”, lansat de Fundația Română a Inimii.

Rogobete a participat, la invitația profesorului Dragoș Vinereau, la evenimentul de lansare a programului „Provocarea 50/2030 – Colesterol sub control”, subliniind că obiectivul este acela ca până în 2030, cel puțin 50% dintre pacienții cu colesterol crescut să își atingă țintele terapeutice.

Programul pune accent pe evaluarea riscului cardiovascular, cunoașterea valorilor colesterolului, identificarea proactivă a persoanelor cu risc și accesul la tratamentul adecvat.

“Screeningul nu este doar o investigație medicală. Înseamnă să identifici riscul înainte de infarct sau AVC și să intervii înainte ca pacientul să ajungă într-o situație critică”, a afirmat Rogobete, într-o postare pe Facebook.

El a arătat că a susținut această direcție în perioada mandatului său de ministrul al sănătății, când a fost aprobată Strategia Națională pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025–2030.

Documentul pune “prevenția, diagnosticul precoce, tratamentul, recuperarea, digitalizarea și dezvoltarea rețelelor medicale într-o abordare națională integrată”.

“Prevenția trebuie însă continuată cu acces real la tratament”, a insistat el, subliniind că în mandatul său de ministru au fost actualizate succesiv lista medicamentelor compensate.

În noiembrie 2025 au fost introduse 41 de medicamente noi și 10 extinderi de indicații, inclusiv terapii pentru hipercolesterolemie, dislipidemie, hipertensiune și amiloidoză cu transtiretină. În martie 2026 au urmat 33 de medicamente noi și 19 extinderi de indicații terapeutice, inclusiv pentru patologii cardiovasculare și boli rare.

“Cred în această formulă: prevenție → diagnostic precoce → tratament la timp → monitorizare. Așa reducem complicațiile, internările și, cel mai important, salvăm vieți. Îl felicit pe prof. Dr. Dragoș Vinereanu, echipa Fundației Române a Inimii și întreaga comunitate de cardiologi care continuă să construiască programe de prevenție și să aducă sănătatea cardiovasculară mai aproape de oameni. Prevenția nu înseamnă costuri în plus. Înseamnă vieți câștigate”, a adăugat Alexandru Rogobete.