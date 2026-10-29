Alexandru Rogobete, despre noul centru de la „Marius Nasta”: „Fiecare investiție finalizată înseamnă încă un pas înainte pentru sistemul nostru de sănătate”

Fiecare investiție finalizată înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți, condiții mai bune pentru medici și încă un pas înainte pentru sistemul nostru de sănătate, a declarat joi ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, cu ocazia predării noului Centru de Diagnostic, Tratament și Cercetare a Tuberculozei către Institutul Național de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”

„Încă un spital nou construit în România! O investiție de 120 de milioane de euro, din fonduri europene nerambursabile, devine astăzi realitate pentru pacienți! Astăzi am inaugurat noua clădire a Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din București, construită prin PNRR!”, a scris Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Potrivit ministrului, noul centru dispune de 115 paturi, dintre care 19 pentru terapie intensivă, și trei săli de operație. Infrastructura medicală modernă este concepută pentru a asigura condiții mai bune de tratament pentru pacienți și un mediu de lucru adaptat standardelor actuale pentru personalul medical.

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De asemenea, Rogobete a precizat că, în perioada imediat următoare, echipa Ministerului Sănătății și conducerea Institutului „Marius Nasta” vor colabora pentru organizarea transferului personalului medical și relocarea pacienților din vechea clădire, astfel încât activitatea medicală să continue în condiții de siguranță.

„Vreau să îi mulțumesc primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, pentru implicarea directă în implementarea acestui proiect, constructorului, conducerii institutului și echipei Ministerului Sănătății, care au contribuit la realizarea acestei investiții”, a adăugat ministrul.

Alexandru Rogobete a subliniat că noua clădire a Institutului „Marius Nasta” face parte din generația de spitale noi ale României, proiecte începute în 2022, care încep să devină realitate.

„Am spus mereu că România are nevoie de spitale noi, nu doar de promisiuni. Iar fiecare investiție finalizată înseamnă mai multă siguranță pentru pacienți, condiții mai bune pentru medici și încă un pas înainte pentru sistemul nostru de sănătate. Continuăm să construim! Pentru pacienți. Pentru personalul medical. Pentru România!”, a conchis ministrul Sănătății.