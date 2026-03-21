Alexandru Rogobete: Fondurile europene pentru sănătate se dublează în 2026, la 5 miliarde de lei. Investitiții în ambulatorii, prevenție și spitale

Ministerul Sănătății va beneficia în 2026 de fonduri europene nerambursabile în valoare de 5 miliarde de lei, dublu față de anul precedent, a anunțat ministrul Alexandru Rogobete, subliniind impactul acestor investiții asupra modernizării sistemului medical din România.

„În anul 2026, Ministerul Sănătății beneficiază de 5 miliarde de lei fonduri europene nerambursabile, față de 2,5 miliarde de lei în anul 2025. Este o creștere majoră, care înseamnă mai mult decât o diferență de buget. Înseamnă șansa reală de a continua modernizarea unui sistem care, prea mulți ani, a fost ținut în urmă de lipsa investițiilor și de amânări”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, finanțările vor fi direcționate către domenii esențiale ale sistemului de sănătate, inclusiv ambulatoriile de specialitate, programele de screening și prevenție, centrele de sănătate mintală, achiziția de echipamente medicale moderne și extinderea rețelei de spitale care oferă servicii intervenționale.

Ministrul a subliniat că dezvoltarea unui sistem de sănătate solid presupune investiții constante și planificate, nu doar reacții în situații de criză.

„Pentru că un sistem de sănătate puternic nu se construiește doar prin reacție la crize, ci prin investiții predictibile, inteligente și corecte. Prin infrastructură. Prin prevenție. Prin acces mai bun la diagnostic și tratament. Prin condiții mai bune pentru pacienți și pentru personalul medical”, a explicat Alexandru Rogobete.

În același timp, acesta a evidențiat că fondurile europene au contribuit deja la transformarea sistemului sanitar din România, prin proiecte care au dus la construirea de spitale noi, modernizarea secțiilor existente și îmbunătățirea dotărilor medicale.

„Fondurile europene au schimbat deja imaginea sistemului de sănătate din România. Vorbim astăzi despre spitale noi, secții reabilitate, unități medicale dotate și proiecte care aduc servicii mai aproape de oameni”, a concluzionat ministrul sănătății.