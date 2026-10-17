Alexandru Rogobete promite măsuri pentru accesul mai rapid al pacienților la medicamente inovatoare: Reformăm Mecanismul de evaluare și compensare și operaționalizăm Fondul de Inovație

Alexandru Rogobete, ministrul propus pentru portofoliul Sănătății în Guvernul Niculescu, atrage atenția asupra barierelor birocratice cu care se confruntă pacienții din România care au nevoie de medicamente inovatoare.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Alexandru Robogete, ministru al Sănătății în perioada iunie 2025-aprilie 2026, promite să continue ce a început și să avanseze propunerile concrete.

„Un medicament inovativ nu poate salva vieți dacă rămâne blocat în birocrație. Iar pacienții din România nu trebuie să aștepte ani pentru tratamente care sunt deja disponibile în alte țări europene! Accesul rapid și neîntrerupt la medicamente este o prioritate pentru sistemul de Sănătate”, evidențiază Robogete.

Printre promisiunile avansate, se numără:

Reformarea mecanismului de evaluare și compensare a medicamentelor, cu termene clare, transparență și actualizarea predictibilă a listelor;

Operaționalizarea Fondului pentru Inovație, astfel încât pacienții să beneficieze mai rapid de terapii moderne;

Prevenirea discontinuităților de medicamente, prin monitorizarea stocurilor și intervenții rapide.

În viziunea sa, „România trebuie să devină un centru regional de cercetare, producție farmaceutică și studii clinice” și „să atragă investiții, să dezvolte producția românească și să ofere pacienților acces la cele mai noi terapii, inclusiv prin studii clinice.”

„Industria farmaceutică trebuie să devină un partener strategic al sistemului de sănătate, într-un cadru transparent, predictibil și responsabil. Sănătatea nu înseamnă doar tratarea bolii. Înseamnă și acces la inovație, cercetare și șansa la o viață mai bună”, a mai subliniat Alexandru Rogobete.

În încheiere, acesta a lansat o consulare publică prin care invită cetățenii să spună care consideră că sunt urgențele în asigurarea accesului la medicamente.

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Potrivit studiului W.A.I.T. 2025, pacienții din România așteaptă peste trei ani – 1.110 zile – pentru tratamente inovatoare, confruntându-se cu cel mai lung timp de așteptare din UE pentru astfel de medicamente.

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Comparativ, pacienții din Germania trebuie să aștepte cel mai puțin – 158 de zile – pentru a avea acces național la tratament inovator.

Țara noastră nu stă bine nici când vine vorba de compensarea acestor medicamente.

În perioada 2021-2024, Agenția Europeană a Medicamentelor (EMA) a aprobat 168 de medicamente inovatoare. La începutul lunii ianuarie 2025, doar 28 dintre acestea erau compensate în țara noastră.