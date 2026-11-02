Alexandru Rogobete: România are nevoie de un program național de screening pentru cancerul pulmonar. Ministerul Sănătății lucrează la o strategie

ROMÂNIASĂNĂTATE
Robert Lupițu
Autor: Robert Lupițu
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© Alexandru Rogobete/ Facebook

România are nevoie de un program național de screening pentru cancerul pulmonar, care să asigure depistarea precoce a bolii și accesul rapid al pacienților la diagnostic și tratament, a transmis luni ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, precizând că instituția pe care o conduce lucrează la consolidarea unei strategii naționale în acest domeniu, care să includă un traseu clar al pacientului, finanțare predictibilă și dezvoltarea infrastructurii medicale necesare.

Ministrul sănătății a participat luni, la invitația ambasadorului Marii Britanii în România, Giles Portman, la o masă rotundă dedicată prevenției și diagnosticului precoce al cancerului pulmonar.

Potrivit lui Alexandru Rogobete, discuțiile au vizat dezvoltarea programelor de screening în România și necesitatea unei strategii naționale care să poată fi implementată în spitale, cu finanțare predictibilă și rezultate pe termen lung.

„La Ministerul Sănătății, lucrăm la consolidarea acestei strategii, cu accent pe organizarea unui traseu clar al pacientului, de la identificarea riscului și investigațiile de screening până la confirmarea diagnosticului și începerea tratamentului”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

 

Alexandru Rogobete a subliniat că investițiile în screening trebuie corelate cu dezvoltarea infrastructurii medicale, întrucât identificarea unui număr mai mare de pacienți presupune și capacitatea spitalelor de a-i prelua și trata la timp.

„Obiectivul este clar: să depistăm cancerul mai devreme, să reducem timpul până la începerea tratamentului și să oferim pacienților șanse mai mari de supraviețuire”, a punctat ministrul sănătății.

Acesta a apreciat, totodată, că schimbul de experiență cu partenerii britanici poate contribui la dezvoltarea unor programe de screening eficiente în România și a mulțumit ambasadorului Giles Portman pentru facilitarea dialogului, precum și profesioniștilor din sănătate care au participat la masa rotundă.

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Robert Lupițu
Robert Lupițuhttp://www.caleaeuropeana.ro
Robert Lupițu este redactor-șef, specialist în relații internaționale, jurnalist în afaceri europene și NATO. Robert este laureat al concursului ”Reporter și Blogger European” la categoria Editorial și co-autor al volumelor ”România transatlantică” și ”100 de pași pentru o cetățenie europeană activă”. Face parte din Global Shapers Community, o inițiativă World Economic Forum. Din 2019, Robert este membru al programului #TT27 Leadership Academy organizat de European Political Strategy Center, think tank-ul Comisiei Europene.

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