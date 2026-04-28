Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională: România, Ucraina și R. Moldova organizează, la București, exercițiul “Resilient Trident”

Directoratul Național de Securitate Cibernetică participă, în calitate de partener și co-organizator, la exercițiul Resilient Trident, desfășurat la București în perioada 27–28 aprilie, în cadrul inițiativei Alianța Cibernetică pentru Reziliență Regională, un demers care reunește actori instituționali din România, Ucraina și Republica Moldova pentru consolidarea cooperării în domeniul securității cibernetice.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul Național de Coordonare a Securității Cibernetice (NCSCC), aflat sub egida Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, alături de Agenția pentru Securitate Cibernetică a Republicii Moldova, Misiunea UE de Consiliere pentru Reforma Sectorului de Securitate Civilă în Ucraina și Misiunea de Parteneriat a UE în Republica Moldova. Din partea României sunt implicate Serviciul Român de Informații, prin Centrul Național Cyberint, precum și Euro-Atlantic Resilience Centre și Școala Națională de Studii Politice și Administrative, alături de compania BIT SENTINEL.

Exercițiul Resilient Trident combină sesiuni tehnice cu exerciții de tip tabletop (TTX), completate de discuții la nivel înalt și angajamente coordonate între participanți. Scopul principal îl reprezintă testarea și îmbunătățirea capacității instituționale de răspuns în fața incidentelor cibernetice, precum și dezvoltarea mecanismelor de cooperare transfrontalieră.

Participarea instituțiilor din cele trei state reflectă accentul tot mai puternic pus pe securitatea cibernetică regională, în contextul unui mediu digital caracterizat de riscuri crescute și amenințări hibride. Exercițiile de acest tip sunt esențiale pentru alinierea procedurilor, schimbul de bune practici și creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile responsabile.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică subliniază că rămâne implicat activ în susținerea inițiativelor regionale menite să consolideze reziliența cibernetică, promovând o abordare coordonată și integrată în fața provocărilor actuale din spațiul digital.