Alianța circulară privind materiale plastice se angajează să recicleze cel puțin 10 milioane de tone de plastic până în 2050

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a anunțat luni vizita pe care o efectuează la București în aceeași zi, într-un mesaj publicat pe Twitter în care subliniază că merge în România pentru a vedea modul în care se produce redresarea post-COVID-19.

“Turneul meu NextGenerationEU continuă! Acum plec în România pentru a vedea cum are loc redresarea “pe teren”. Next Generation EU pune bazele unei Europe mai verzi și mai digitale“, a scris von der Leyen, pe contul său de pe rețeaua de socializare amintită.

My #NextGenerationEU tour continues!

I’m now off to Romania 🇷🇴 to see how the recovery takes hold on the ground.#NextGenerationEU lays the foundations for a greener, more digital Europe. pic.twitter.com/b5mBFk6n3o

