Alianța pentru Coeziune solicită liderilor UE să nu reducă bugetul alocat politicii de coeziune în viitorul exercițiu financiar 2021-2027

Alianța pentru coeziune (#CohesionAlliance), formată din principalele asociații europene de orașe și regiuni și Comitetul European al Regiunilor, a cerut marţi liderilor statelor UE ca în viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2021-2027 să fie menţinut bugetul din actuala perioadă de programare ce se încheie în 2020 alocat politicii de coeziune.

Coaliția consideră că politica de coeziune a UE trebuie să rămână, în continuare, unul din pilonii viitorului UE.

Unul dintre semnatarii scrisorii este președintele Comitetului European al Regiunilor, Karl-Heinz Lambertz, un susținător al politicii de coeziune și subliniază că propunerea Președinției finlandeze a Consiliului Uniunii Europene privind viitorul buget al Uniunii Europene va însemna ca politicii de coeziune să îi revină 12%: ”Aceste reduceri drastice vor submina capacitatea UE de a construi un viitor mai puternic, durabil și inclusiv.”, transmite Lambertz pe contul de Twitter.

#CohesionAlliance letter to @eucopresident: #EU2019FI #EUbudget proposal will mean a 12% to cohesion policy.

Such drastic cuts will undermine the EU’s ability to build a stronger, sustainable & inclusive future.

This would be a historic mistake. #EUGreenDeal #EUCO pic.twitter.com/PS9STOQE6u

— Karl-Heinz Lambertz (@CoR_President) December 10, 2019