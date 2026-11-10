Alianța UE–Ucraina pentru drone se reunește la Bruxelles pentru a accelera dezvoltarea și producția de drone și sisteme antidronă

Comisia Europeană găzduiește marți, 10 noiembrie, la Bruxelles, a doua reuniune a consiliului de conducere al Alianței UE–Ucraina pentru Drone. Membrii vor stabili prioritățile de cooperare industrială pentru dezvoltarea și producția unei noi generații de drone și sisteme antidronă. După adoptarea mandatului de lucru, grupurile de lucru ale Alianței își vor începe activitatea.

Inițiativa, condusă de industrie, reunește 18 membri fondatori, printre care producători, dezvoltatori de tehnologii, start-up-uri și companii în expansiune din statele membre ale UE, din țările Spațiului Economic European care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb și din Ucraina. Aceștia lucrează în coordonare cu forțele armate.

Discuțiile vor aborda modul de organizare a Alianței, cooperarea între companii, reglementările și reziliența lanțurilor de aprovizionare. Pe agendă se află și noile doctrine de luptă, inovarea, integrarea sistemelor de apărare împotriva dronelor și conectarea acestora cu proiectele europene de apărare de interes comun.

Alianța a fost lansată în iulie, la Kiev, în cadrul celui de-al treilea Forum UE–Ucraina al industriei de apărare, iar consiliul său de conducere s-a reunit pentru prima dată în septembrie. Inițiativa reprezintă primul pas în punerea în aplicare a acordului UE–Ucraina privind dronele, anunțat în iulie.

Alianța va contribui și la Pactul UE–Ucraina pentru industria de apărare, prin care statele membre și Ucraina urmăresc să dezvolte împreună capacitățile industriale necesare și să consolideze pregătirea Europei în materie de apărare.

Comisia va publica după reuniune detalii despre aderarea la Alianță în calitate de membru sau partener din sectorul public. Alte companii se vor putea alătura inițiativei, iar a treia reuniune a consiliului de conducere este programată la începutul anului 2027.