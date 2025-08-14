Aliații europeni i-au expus lui Trump 5 condiții pentru un acord de pace: Armistițiu imediat, participarea Kievului la negocieri, nerecunoașterea ocupației ruse, garanții solide de securitate și o strategia transatlantică comună

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate, relatează Reuters.

Lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean Volodimir Zelenski, au participat la apelul cu Trump pentru a influența întâlnirea acestuia, programată vineri în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – primul summit între SUA și Rusia din 2021 încoace, când liderul rus s-a întâlnit cu președintele de atunci Joe Biden la Geneva, și prima întrevedere Putin – Trump după șase ani.

Aliații europeni ai Ucrainei i-au reiterat miercuri președintelui american Donald Trump cinci condiții a căror îndeplinire ei o consideră necesară pentru un acord de pace cu Rusia, mesaj transmis la o reuniune prin videoconferință avută de un grup de lideri europeni cu Trump înaintea summitului pe care acesta îl va avea vineri în orașul Anchorage din Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Cele cinci condiții sunt: o încetare a focului, prezența Ucrainei la masa negocierilor într-o întrevedere ulterioară, chestiunile teritoriale trebuie discutate fără recunoașterea legală a ocupației ruse, garanții de securitate robuste pentru Ucraina și o strategie transatlantică comună privind negocierile.

„Am precizat clar că Ucraina trebuie să fie la masa negocierilor imediat ce vor avea loc întâlniri ulterioare”, a spus Merz la conferința de presă comună cu Zelenski, care s-a alăturat discuțiilor cu Trump și cu liderii europeni chiar de la Berlin

„Dorim ca negocierile să decurgă în ordinea corectă, cu un armistițiu stabilit de la început”, a indicat cancelarul german.

Merz, care a inițiat întâlnirea cu Trump, a precizat că Ucraina este pregătită să discute aspecte teritoriale, dar „recunoașterea legală a ocupației ruse nu este subiect de negociere”.

“Ucraina este pregătită să negocieze asupra chestiunilor teritoriale. Totuși, așa-numita linie de contact (linia frontului) trebuie să fie punctul de plecare, iar recunoașterea legală a ocupației ruse nu intră în discuție. Principiul conform căruia frontierele nu pot fi schimbate prin forță trebuie să se aplice în continuare”, a explicat el.

Țara ar avea nevoie de „garanții solide de securitate”, a adăugat el, fără a detalia tipul acestora, referitor la a patra condiție.

Dacă nu va exista nicio mișcare din partea Rusiei la Alaska, „atunci Statele Unite și noi, europenii, ar trebui și trebuie să intensificăm presiunea”.

„Președintele Trump cunoaște această poziție și o împărtășește în mare parte”, a spus Merz. Cancelarul a subliniat că toate convorbirile purtate cu Putin de la invazia pe scară largă a Ucrainei, în urmă cu trei ani și jumătate, au fost urmate de fiecare dată de o reacție militară rusă și mai dură. Dacă același lucru s-ar întâmpla și acum, acest lucru ar demonstra că discuțiile cu Putin nu sunt nici credibile, nici eficiente.

În final, orice negocieri viitoare trebuie să facă parte dintr-o “strategie transatlantică comună”, a încheiat cancelarul german lista de cereri europene pentru Trump.

„Dacă Statele Unite ale Americii lucrează acum pentru pace în Ucraina care să protejeze interesele europene și ucrainene, se pot baza pe sprijinul nostru deplin în acest demers”, a declarat Merz.

Citiți și “Mingea este în terenul lui Putin”: Liderii europeni evocă “coordonarea UE-SUA-NATO” în reacțiile post-discuție cu Trump și afirmă susținere pentru reușita summitului Trump-Putin

Liderii europeni au reafirmat miercuri unitatea și coordonarea strânsă cu Statele Unite, la nivelul Uniunii Europene și al NATO în sprijinul Ucrainei înaintea summitului de vineri dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin, programat în Alaska.

În pregătirea summitului din Alaska, liderul american a participat miercuri la o videoconferință cu liderii europeni, inițiată de cancelarul german Friedrich Merz și la care președintele ucrainean Volodimir Zelenski a participat chiar de la Berlin. Reuniunea virtuală a fost urmată de o întâlnire online a Coaliției de Voință pentru Ucraina, la care a luat parte și președintele Nicușor Dan. La întâlnirea online a liderilor europeni cu Trump au participat șefii de stat sau de guvern din Franța, Regatul Unit, Italia, Polonia și Finlanda, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, și secretarul general al NATO, Mark Rutte. După reuniune, cancelarul german Friedrich Merz a vorbit despre determinarea europeană de a orienta întâlnirea „în direcția potrivită”, iar președintele ucrainean Volodimir Zelenski a insistat că „ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina”. Totodată, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat că „Europa, SUA și NATO au consolidat poziția comună pentru Ucraina”, iar secretarul general al NATO Rutte a transmis că „mingea este acum în terenul lui Putin”.

La rândul său, președintele american Donald Trump a declarat după discuțiile cu europeni că vrea să organizeze o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin și cu șeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, “aproape imediat” după întrevederea sa cu președintele rus în Alaska.