Aliații NATO au doborât încă o dronă care a intrat în România: Un avion F-18 al forțelor spaniole a neutralizat ținta

O nouă dronă a pătruns fără permisiune în spațiul aerian al României în noaptea de sâmbătă spre duminică și a fost doborâtă de două avioane de vânătoare F-18 spaniole, a anunțat ministrul apărării naționale, Radu Miruță.

Potrivit ministrului, ținta a fost detectată la ora 04:44, după ce a intrat în spațiul aerian național, la aproximativ 24 de kilometri nord de Galați. Cele două aeronave spaniole, care se aflau deja în aer în cadrul unei misiuni preventive, au primit aprobarea pentru angajarea țintei.

O aeronavă F-18 a Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, aflată în misiune de monitorizare, a realizat contact radar cu ținta și a primit aprobarea de angajare. Drona a fost doborâtă în condiții de siguranță de aeronava F-18, a anunțat Ministerul Apărării duminică dimineață.

„La ora 05:01, drona a fost interceptată și distrusă între localitățile Băleni și Cudalbi, din județul Galați, într-o zonă nepopulată”, a transmis și Radu Miruță.

Ministrul apărării i-a felicitat pe piloții spanioli și pe militarii români din centrul de comandă implicați în operațiune.

„România își apără spațiul aerian, iar aliații noștri sunt alături de noi. Vigilență, reacție rapidă și solidaritate aliată, acestea sunt garanțiile concrete ale securității noastre”, a afirmat Miruță.

Ministrul a reiterat, în acest context, importanța poziției României pe flancul estic al NATO și în raport cu securitatea europeană.

„Da, România este în prima linie de apărare a Uniunii Europene”, a mai transmis Radu Miruță.