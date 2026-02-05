Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice

Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale care urmează să fie abordate săptămâna viitoare în cadrul Consiliului European informal, un summit extraordinar consacrat competitivității la care vor lua parte și foștii premieri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, autori ai unor rapoarte privind competitivitatea UE și viitorul pieței unice.

”Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne întâlnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care, în cele din urmă, înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.

El a precizat că i-a prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României în contextul viitoarei reuniuni.

”În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor în Uniunea Europeană, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii să plătească facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibă costuri competitive cu energia. În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră că este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene”, a menționat șeful statului.

Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.

La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.