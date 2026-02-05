CONSILIUL EUROPEAN
Alocările pentru competitivitate în viitorul buget al UE trebuie “să țină cont de criterii geografice”, îi transmite Nicușor Dan lui Antonio Costa înaintea summitului UE: România susține întărirea pieței unice
Președintele Nicușor Dan a avut miercuri o convorbire cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale care urmează să fie abordate săptămâna viitoare în cadrul Consiliului European informal, un summit extraordinar consacrat competitivității la care vor lua parte și foștii premieri italieni Mario Draghi și Enrico Letta, autori ai unor rapoarte privind competitivitatea UE și viitorul pieței unice.
”Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne întâlnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care, în cele din urmă, înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a scris Nicușor Dan pe Facebook.
El a precizat că i-a prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României în contextul viitoarei reuniuni.
”În primul rând, susținem simplificarea birocrației afacerilor în Uniunea Europeană, susținem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. În al doilea rând, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a rețelelor și o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii să plătească facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibă costuri competitive cu energia. În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră că este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele economice existente între țările europene”, a menționat șeful statului.
Summitul european de la castelul Alden Biesen, din Belgia a fost convocat de președintele Consiliului European, Antonio Costa, pentru a da un impuls politic domeniului competitivității și pieței unice.
La aproape doi ani distanță de la cele două documente programatice – raportul Letta și raportul Draghi, un raport al Comisiei Europene observă cum piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează.
Președintele Consiliului European îi invită pe liderii UE la o reuniune informală pe 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice: „În 2026, aș dori să dăm un impuls politic domeniului competitivității”
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, i-a invitat pe șefii de stat sau de guvern din Uniunea Europeană la o reuniune informală, programată pentru 12 februarie, dedicată consolidării pieței unice într-un nou context geoeconomic.
„Anul trecut am ales să dedic o sesiune informală de dezbateri între lideri apărării – acea reuniune a dat un impuls puternic construirii unei Europe a apărării. În 2026, aș dori să dăm același impuls politic domeniului competitivității”, a transmis Costa.
De asemenea, președintele Consiliului European a subliniat că, în actualul context geopolitic, consolidarea pieței unice reprezintă, mai mult ca oricând, „un imperativ strategic urgent”, arătând totodată că aceasta poate deveni „un motor puternic al simplificării, atât pentru cetățeni, cât și pentru companii”.
„Trebuie să facem mai mult pentru a reduce efectiv barierele naționale și pentru a crea un cadru de reglementare – la toate nivelurile, inclusiv la nivel european – mai favorabil investițiilor, inovării și creșterii companiilor. De exemplu, prin crearea unui nou al 28-lea regim, care să ajute companiile să se dezvolte, inclusiv prin reducerea sarcinilor administrative. Accelerarea lucrărilor privind Uniunea Economiilor și Investițiilor, pentru a direcționa mai bine economiile către investiții productive în Europa, va fi, de asemenea, o componentă esențială a acestui efort”, a adăugat Antonio Costa.
De asemenea, acesta a arătat că, dincolo de necesitatea aprofundării, armonizării și integrării suplimentare a pieței unice, multe dintre companiile europene din sectoare-cheie, precum digitalul, telecomunicațiile, piețele de capital și energia, nu dispun încă de dimensiunea necesară pentru a atinge nivelurile de investiții și inovare impuse de competiția globală.
„În aceste cazuri, consolidarea în cadrul pieței unice, care să permită firmelor competitive din întreaga UE să se dezvolte, este necesară pentru a concura cu succes la nivel global. Europa este deschisă comerțului. UE a promovat în mod corect agenda sa de diversificare comercială, cel mai recent cu puterea economică India. Dar deschiderea noastră nu trebuie confundată cu slăbiciunea. Europa trebuie să-și accelereze agenda comercială ambițioasă și să-și apere companiile de concurența neloială prin protecție concentrată în sectoare strategice”, a continuat Costa.
Totodată, Antonio Costa a precizat că discuțiile vor fi structurate în jurul a două direcții principale: contextul geoeconomic global, marcat de o competiție tot mai intensă și de dezechilibre comerciale, precum și strategia internă a Uniunii, axată pe aprofundarea pieței unice, sprijinirea dezvoltării companiilor, stimularea investițiilor și inovării, îmbunătățirea cadrului de reglementare și consolidarea rezilienței economice în fața dependențelor și a concurenței neloiale.
„I-am invitat pe Mario Draghi și Enrico Letta să ni se alăture pentru a-și împărtăși viziunile privind competitivitatea europeană și modul în care acestea au evoluat de la publicarea celor două rapoarte de referință”, a mai spus președintele Consiliului European.
COMISIA EUROPEANA
Piața unică rămâne “principala sursă de prosperitate și pilon central al puterii UE”, dar competitivitatea stagnează, avertizează un raport al Comisiei Europene
Comisia Europeană a adoptat miercuri raportul anual privind piața unică și competitivitatea, care arată că, deși piața unică rămâne un pilon esențial al prosperității Uniunii Europene, performanța generală a competitivității este mixtă, cu progrese limitate și regres în mai multe domenii-cheie.
Raportul, al șaselea dintr-o serie anuală, evaluează funcționarea pieței unice și condițiile în care companiile europene pot inova, se pot dezvolta și concura, având la bază 29 de indicatori de performanță ce acoperă integrarea pieței, barierele existente, prețurile la energie și tendințele investiționale. Documentul dat publicității vineri vine să prefațeze summitul informal al liderilor europeni de la jumătatea lunii februarie, consacrat competitivității. Discuțiile de la Consiliul European din octombrie anul trecut s-au încheiat cu angajamentul organizării unui summit extraordinar dedicat exclusiv competitivității, la care vor fi invitați fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, și fostul prim-ministru italian, Enrico Letta, autorii rapoartelor privind competitivitatea europeană și piața unică întocmite în 2024.
Potrivit documentului, șase indicatori au înregistrat îmbunătățiri față de ediția precedentă, șase s-au deteriorat, iar 15 au rămas, în linii mari, neschimbate. Doi indicatori sunt introduși pentru prima dată.
Vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru prosperitate și strategie industrială, Stéphane Séjourné, a declarat că piața unică rămâne „principala sursă de prosperitate a Uniunii Europene și un pilon central al puterii Europei în contextul geopolitic actual”, subliniind însă că este nevoie de acțiuni decisive din partea UE și a statelor membre pentru implementarea Strategiei Pieței Unice și pentru eliminarea principalelor blocaje care afectează competitivitatea.
Printre domeniile în care s-au consemnat progrese se numără recunoașterea competențelor și calificărilor profesionale între statele membre, supravegherea pieței la nivelul UE, utilizarea inteligenței artificiale, a serviciilor cloud și a analizei de date de către companii, precum și creșterea investițiilor InvestEU destinate tranziției industriale.
De asemenea, raportul evidențiază avansul tranziției energetice, reflectat în creșterea ponderii energiei regenerabile în consumul total și în extinderea capacității de producere a electricității din surse regenerabile.
În schimb, raportul semnalează deteriorări în mai multe zone sensibile, inclusiv scăderea ponderii comerțului intra-UE în PIB-ul Uniunii, creșterea numărului de directive ale pieței unice pentru care au fost declanșate proceduri de infringement, întârzieri în elaborarea standardelor, accentuarea deficitului de forță de muncă pentru tranziția verde, scăderea performanțelor educaționale ale elevilor de 15 ani, măsurate prin testele PISA, și reducerea investițiilor private ca pondere din PIB.
Alți indicatori-cheie, precum productivitatea muncii, cheltuielile pentru cercetare și dezvoltare, numărul cererilor de brevet, investițiile de capital de risc sau capacitatea de producție în tehnologii curate, au rămas relativ stabili.
Începând din acest an, Comisia introduce și un indicator nou care urmărește eforturile de simplificare administrativă. Conform raportului, economiile administrative estimate rezultate din pachetele legislative de tip „omnibus” și din alte propuneri de simplificare adoptate de Comisie se ridică la aproximativ 15 miliarde de euro. Un alt indicator nou monitorizează ponderea procedurilor administrative din piața unică care sunt complet digitalizate.
Pentru 2026, Comisia Europeană anunță că își va concentra eforturile pe eliminarea barierelor persistente din Piața Unică, în special pe combaterea întârzierilor la plată și a obstacolelor care afectează serviciile esențiale pentru tranziția verde. Aceste probleme vor fi abordate prin dialog cu statele membre și, acolo unde va fi necesar, prin declanșarea procedurilor de infringement, Comisia urmând să publice explicații clare privind obiectivele și rezultatele acestor acțiuni.
Raportul este însoțit de ediția 2026 a Tabloului de bord privind piața unică și competitivitatea, precum și de documente privind implementarea Busolei Competitivității, a Pactului pentru o Industrie Curată, a Strategiei pentru Piața Unică și Raportul anual al Grupului operativ pentru aplicarea normelor Pieței Unice.
Cu “ordinea mondială sub amenințare”, Vietnam și UE au ridicat relațiile bilaterale la cel mai înalt nivel. Europa, plasată de Hanoi pe același palier diplomatic cu SUA, China și Rusia
Vietnam și Uniunea Europeană au ridicat joi relațiile bilaterale la nivelul unui parteneriat strategic cuprinzător, cel mai înalt nivel diplomatic al Vietnamului, în contextul în care ambele părți își recalibrează politicile comerciale pe fondul perturbărilor din finanțele globale generate de presiunea tarifară a Statelor Unite, relatează The Associated Press.
Această promovare plasează Uniunea Europeană pe același palier diplomatic cu Statele Unite, China și Rusia și a fost anunțată în timpul unei vizite la Hanoi a președintelui Consiliului European, António Costa.
„Într-un moment în care ordinea internațională bazată pe reguli este amenințată din mai multe direcții, avem nevoie să fim alături unii de alții ca parteneri de încredere și predictibili”, a declarat Costa, adăugând că parteneriatul vizează „dezvoltarea unor sfere de prosperitate comună”.
Today, we open a new chapter in EU-Viet Nam relations. We are deepening our partnership, based on mutual respect and shared ambitions.
The EU and Viet Nam are reliable and predictable partners, united by a strong commitment to the international rules-based order, to… pic.twitter.com/vnv8ZN6L5n
— António Costa (@eucopresident) January 29, 2026
Costa a sosit în capitala Vietnamului, Hanoi, după ce Uniunea Europeană și India, a doua și cea de a patra economie ca mărime din lume, au ajuns marți la un acord de liber schimb, denumit „mama tuturor acordurilor comerciale”, la capătul a aproape două decenii de negocieri. Tot în luna ianuarie a fost semnat și acordul comercial UE–Mercosur, marcând încheierea a 25 de ani de negocieri între Uniunea Europeană și statele Mercosur și crearea oficială a uneia dintre cele mai mari zone de liber schimb din lume, cu peste 700 de milioane de locuitori, reprezentând 30% din PIB-ul global.
Președintele Vietnamului, Luong Cuong, a calificat decizia drept un „moment istoric”.
For 35 years, the EU-Viet Nam partnership has grown in depth and ambition.
Today, we take it to the highest level, launching a Comprehensive Strategic Partnership to deepen cooperation on trade, green & digital transition, security & people-to-people ties https://t.co/y1MnSDzhBg
— António Costa (@eucopresident) January 29, 2026
Vietnamul a fost unul dintre marii beneficiari ai globalizării, afirmându-se ca un important hub de export pentru produse electronice, articole de îmbrăcăminte și bunuri de consum, pe măsură ce companiile multinaționale și-au mutat producția din China.
Această creștere bazată pe exporturi a contribuit la majorarea veniturilor și la transformarea economiei, însă excedentul comercial mare și persistent al Vietnamului a atras critici, în special din partea Statelor Unite și, tot mai mult, din partea Europei, unde oficialii au ridicat probleme legate de accesul pe piață.
Pentru Uniunea Europeană, acordul consolidează accesul la unul dintre cele mai rapide centre de producție în creștere din Asia și sprijină eforturile de diversificare a lanțurilor de aprovizionare, pe fondul intensificării tensiunilor comerciale.
Schimburile comerciale bilaterale în primele 11 luni ale anului 2025 au depășit 55 de miliarde de dolari, în creștere cu 6,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Uniunea Europeană este al patrulea partener comercial al Vietnamului, a treia piață de export și a cincea sursă de importuri. Vietnamul este cel mai mare partener comercial al UE din Asia de Sud-Est.
Vietnamul speră să își continue creșterea economică pentru a deveni o țară bogată până în 2045 și caută agresiv noi piețe pentru a reduce dependența de Statele Unite, care reprezintă cea mai mare destinație de export a sa și absorb aproximativ 30% din bunurile trimise în afara țării. Cele două părți au semnat un acord de liber schimb în 2020.
Anunțul vine la mai puțin de o săptămână după ce Vietnamul l-a reales pe secretarul general al Partidului Comunist, To Lam, în funcția de principal lider al țării, validând viziunea acestuia privind o creștere economică susținută de reforme agresive.
