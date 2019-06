Am intrat în ultima săptămână a Președinției române a Consiliului UE. Reprezentantul Permanent al României la Bruxelles anunță că se va menține același ritm alert de lucru

Premierul Viorica Dăncilă a apreciat că implicarea președintelui Klaus Iohannis pentru Președinția României la Consiliul UE a fost ,,foarte mică”, demnă de o corigență, Guvernul fiind cel care a gestionat pregătirea și desfășurarea acesteia, potrivit declarațiilor făcute duminică seara, la postul Antena 3, relatează Agerpres.

Viorica Dăncilă a declarat că Guvernul a avut o cooperare timidă cu șeful statului pe temele importante de la nivelul UE.

,,Foarte mică. L-aş lăsa corigent pe domnul preşedinte. Nu am cooperat pe Preşedinţie foarte mult cu domnul preşedinte. Sunt convinsă că a fost informat pe fiecare dosar, de progresul pe fiecare dosar şi a discutat acest lucru în Consiliul European, dar nu am cooperat pe niciun dosar important la nivel european”, a spus Dăncilă.

De asemenea, premierul României a subliniat că Guvernul și Reprezentanța Permanentă de la Bruxelles au avut cea mai importantă contribuție, așa cum a fost recunoscut și la nivel european, însă s-a arătat dezamăgită că președintele Klaus Iohannis nici nu a menționat rolul important al acestora. Mai mult, Viorica Dăncilă a amintit cât de neîncrezător era șeful statului în legătură cu capacitatea de gestionare a Președinției Consiliului UE la începutul lui ianuarie, îngrijorările acestuia dovedindu-se nefondate.

,,Am văzut că a lăudat Preşedinţia României, dar nu a spus nimic de Guvern. Această laudă era într-un fel asumată şi domnul preşedinte ştie foarte bine că s-au făcut eforturi foarte mari. A fost o muncă susţinută a tuturor miniştrilor, a fost munca ministrului Afacerilor Europene, George Ciamba, a fost munca Reprezentanţei României la Bruxelles şi a fost această apreciere din partea domnului preşedinte, de fapt este o confirmare a faptului că, atunci când am spus la început că suntem pregătiţi, am avut dreptate. Să nu uităm că (…) în perioada în care am preluat Preşedinţia domnul preşedinte şi-a arătat neîncrederea, am văzut atunci că Finlanda se oferea să ne ţină locul. Acum Finlanda vrea să ia din experţii României pentru Preşedinţia rotativă, (…) au fost discuţii în acest sens. Toţi au recunoscut că s-a gestionat foarte bine Preşedinţia de către Guvernul României şi de către Reprezentanţă. Chiar liderii europeni, prim-miniştrii indiferent de grupul politic din care fac parte, chiar alte state care nu sunt membre ale UE au apreciat modul în care România a deţinut Preşedinţia rotativă a Consiliului UE”, a afirmat Dăncilă.

Premierul și-a mai exprimat regretul cu privire la nereușita cooperării interinstituționale cu Administrația Prezidențială pe perioada mandatului României la cârma Consiliului UE.

,,Sunt un om al echilibrului şi al consensului. Am încercat ca această abordare să o am şi referitor la domnul preşedinte Iohannis. Am considerat că interinstituţional trebuie să cooperăm pentru proiectele importante pentru România. După cum s-a văzut, nu am reuşit cu toată insistenţa mea de avea această abordare. “, a mai afirmat premierul Viorica Dăncilă.

Președintele Klaus Iohannis a apreciat, vineri, în cadrul conferinței comune de presă cu președinții Consiliului European și al Comisiei, rezultatele neașteptat de bune obținute de echipa care a gestionat Președinția Consiliului, preluată în premieră de România, la 1 ianuarie 2019.

,,Președinția română a încheiat peste 90 de dosare, știți câte se încheiau în alte președinții, ceea ce arată nu numai intensitatea și cantitatea muncii noastre, ci și calitatea – pentru că avem parteneri buni, negociatori și instituții cu standarde ridicate, iar echipa română a reușit ceva neașteptat. De aceea am spus că Președinția română a fost surprinzătoare pentru că a avut rezultate mult mai bune decât se așteptau toți. Dacă putem să definim acest lucru ca o moștenire, și anume că România este mult mai bună decât imaginea pe care o are, atunci cred că este o moștenire bună”, a comentat Iohannis.

