Amabasadorul SUA la UE, Gordon Sondland, despre Președinția română a Consiliului: Am colaborat intens şi eficient pe mai multe domenii, ca într-o echipă. România s-a dovedit un aliat şi partener extraordinar

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii pe lângă Uniunea Europeană, Gordon Sondland, a declarat pentru Digi24, că Președinția României la Consiliul UE a insistat foarte mult pe lângă celelalte state membre mai reticente să ofere Comisiei Europene mandatul pentru începerea negocierilor comerciale cu SUA, acționând ca ,,un aliat și partener extraordinar”.

„Am colaborat intens şi foarte bine, pe mai multe domenii foarte importante pentru SUA, ca într-o echipă şi am ajuns la rezultate semnificative, mai ales având în vedere şi rezistenţa altor state membre. România s-a dovedit un aliat şi partener extraordinar”, a afirmat diplomatul american.

De asemenea, Sondland a menționat colaborarea ,,eficientă” cu reprezentanții României la Bruxelles în privința demarării negocierilor comerciale cu SUA pentru eliminarea tarifelor și a barierelor netarifare, dar și pe alte dosare de interes pentru administrația americană.

,,Am colaborat recent în privinţa mandatului de negociere. Ştiu că au fost rezerve foarte serioase din partea unor ţări membre, iar reprezentanţii României au insistat ca UE să dea acest mandat de negociere către Comisie, am mai colaborat în privinţa directivei privind drepturile copyright, dosarul Nordstream, în multe domenii am colaborat într-un mod eficient”, a declarat Gordon Sondland.

Amintim faptul că luni, Consiliul UE, a aprobat mandatul privind începerea negocierilor de către Comisia Europeană cu SUA cu scopul încheierii a doua acorduri comerciale.

Pe scurt, este vorba despre un acord comercial limitat exclusiv la eliminarea tarifelor pentru bunurile industriale, excluzând produsele agricole și un acord privind evaluarea conformității care ar avea drept obiectiv eliminarea barierelor netarifare, facilitând dovedirea de către întreprinderi că produsele comercializate respectă cerințele tehnice atât în ​​UE, cât și în SUA, menținând în același timp un nivel ridicat de protecție în UE.

În ceea ce privește acordul privind eliminarea tarifelor industriale, obiectivul este creșterea comerțului dintre UE și SUA, îmbunătățirea accesului pe piață și generarea de noi oportunități de locuri de muncă și de creștere economică. Mandatul dat de Consiliu garantează că negocierile vor ține seama pe deplin de particularitățile deosebite ale anumitor bunuri, cum ar fi produsele consumatoare de energie și produsele pescărești, precum și impactul asupra mediului care decurge din diferențele dintre cadrele de reglementare ale UE și SUA.

Este de așteptat ca negocierile să rezolve disputa comercială dintre UE și SUA, generată de decizia de anul trecut a președintelui american Donald de a taxa importul de produse siderurgice. Măsura administrației americane a produs o reorientare a fluxurilor comerciale către UE, care s-a văzut inundată de produse siderurgice din state terțe. Această creștere reprezintă o amenințare gravă pentru producătorii de oțel din UE, care se află încă într-o poziție fragilă din cauza supracapacității de producție a oțelului la nivel mondial și a unui număr fără precedent de practici comerciale neloiale ale anumitor parteneri comerciali.

Taxarea importului de oțel de către SUA a atras alte măsuri sau propuneri comerciale negative precum impunerea de tarife vamale pentru automobile, respectiv pentru produse din industria aeronautica sau alimentară care ar totaliza 11 miliarde de dolari, potrivit anunțului făcut de Donald Trump săptămâna trecută.

Citiți și Comisia Europeană este pregătită să înceapă negocierile comerciale cu Statele Unite după ce Consiliul UE a autorizat deschiderea tratativelor

În orice caz, mandatul de negociere garantează că UE nu va încheia negocieri cu SUA atâta timp cât tarifele actuale privind exporturile de oțel și aluminiu ale UE rămân în vigoare și că va putea suspenda negocierile în mod unilateral dacă SUA ar impune restricții comerciale suplimentare împotriva produselor europene.

UE și SUA au cea mai mare și cea mai profundă relație bilaterală de comerț și investiții din lume și au economii foarte integrate. Ambele economii reprezintă împreună aproximativ jumătate din PIB-ul mondial și aproape o treime din comerțul mondial total.

Citiți și Infografic: Valoarea totală a bunurilor comercializate între UE și SUA este de patru ori mai mare decât bugetul anual al Uniunii