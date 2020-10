Ambasada Lituaniei în România și Centrul de Prevenire a Conflictelor și Early Warning au organizat, la București, o conferință privind viitorul Belarusului

Cea de-a 9-a ediție a Bucharest Forum 2020, cel mai important eveniment politic și geostrategic din regiunea Mării Negre și a Balcanilor, începe joi, într-o ediție maraton de 7 zile desfășurată în mediul virtual, în perioada 8 – 16 octombrie 2020, evenimentul reunește peste 120 de oficiali de rang înalt, reprezentanți ai mediului de afaceri și ai mediului academic, experți și jurnaliști de prestigiu din Europa, Asia și America.

Tema din acest an a Bucharest Forum este centrată în jurul rezilienței sistemelor financiare, instituțiilor și sistemelor politice și a societăților în ansamblul lor, în contextul transformărilor profunde generate la nivel global de pandemia COVID-19.

Bucharest Forum este un eveniment organizat de Institutul Aspen România și Biroul din București al The German Marshall Fund of the United States, în parteneriat cu Guvernul României.

Evenimentul va fi deschis de premierul Ludovic Orban, care va avea o intervenție în debut, urmat de un mesaj din partea președintelui României.

Vorbitor principal în cadrul Bucharest Forum va fi secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, fost președinte al Institutului Aspen din România și gazda Bucharest Forum în primele sale șapte ediții.

Între principalii invitați ai acestei ediții se numără liderul opoziției democratice din Belarus și ex-candidat la alegerile prezidențiale, Svetlana Tihanovskaia, ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, precum și ministrul de externe Bogdan Aurescu sau ministrul apărării naționale Nicolae Ciucă.

Tot în prima zi, în cadrul primului panel, Adina Vălean, Comisar European pentru Transport, Andreas Schaal, Director pentru Relații Globale al OECD, Sven Smit, Președinte și Director al McKinsey Global Institute și Jeff Bullwinkel, reprezentant Microsoft Europe, vor aborda necesitatea consolidării rezilienței în domeniul cibernetic și al transportului durabil la nivelul UE și statelor membre, condiție importantă pentru ca tranzițiile planificate la nivelul UE în aceste două domenii să aibă loc cu succes. Se va discuta, de asemenea, despre schimbarea de paradigmă în ceea ce privește viitorul locurilor de muncă, având în vedere că schimbările prevăzute au început deja să aibă loc în contextul pandemiei, și modul în care statele și instituțiile ar trebui să se adapteze la acest lucru, precum și la schimbările demografice care afectează Occidentul.

Prima zi a evenimentului va găzdui de asemenea o discuție pe tema relațiilor transatlantice între Amb. Nicholas Burns, Director Executiv al Aspen Strategy Group, profesor la Harvard Kennedy School și David McAllister, Președinte al Comisiei pentru Relații Externe din cadrul Parlamentului European, discuție moderată de Steve Clemons, Comentator Politic și pe teme de politică externă, The Hill.

Sesiunile evenimentului sunt deschise anul acesta unui public mai larg, datorită formatului online. Participanții se pot înscrie în continuare pe site-ul evenimentului aici.

Pentru prima dată în acest an, evenimentele sectoriale ale Institutului Aspen România, inclusiv Healthcare Forum, Atlantic – Black Sea Security Forum, Energy Summit și Governance Innovation Forum, vor avea loc sub umbrela Bucharest Forum 2020.

Cine sunt principalii invitați?

Amb. Mircea Geoană – Secretar General Adjunct al NATO, Anna Bjerde – Vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa și Asia Centrală, Valdis Dombrovskis – Vicepreședinte Executiv, Comisia Europeană, Maroš Šefčovič – Vicepreședinte pentru Relații Interinstituționale și Prospectivă, Comisia Europeană, Adina Vălean – Comisar European pentru Transport, Svetlana Tihanovskaia – candidat principal al opoziției la alegerile prezidențiale 2020 din Belarus, Sven Smit – Președinte și Director al McKinsey Global Institute, Thomas Friedman – Editorialist al The New York Times, Peter Georgescu – Președinte Emerit, Young & Rubicam, Bogdan Aurescu – Ministrul Afacerilor Externe, Nicolae Ciucă – Ministrul Apărării Naționale, Virgil Popescu – Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Marian Ionuț Stroe – Ministrul Tineretului și Sportului, Debbie Dingell – Membră a Camerei Representanților, Congresul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman – Ambasadorul Statelor Unite în România, Sergiu Manea – CEO Băncii Comerciale Române, Cristian Bușoi – Președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie din Parlamentul European, Pia Ahrenkilde Hansen – Director General de Comunicare al Comisiei Europene, Andreas Schaal – Director pentru Relații Globale al OECD, Jakub Turowski – Șef de Politici Publice pentru Polonia, Țările Baltice, România și Bulgaria al Facebook, Joana Sánchez Klosinska – Vicepreședinte Mastercard, Teija Tiilikainen– Director al Centrului European de Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride, Amb. Nicholas Burns – Director Executiv al Aspen Strategy Group, Ludovic Orban – Primul Ministru al României, Salim Ismail – Co-Fondator și Președinte ExO Works, David McAllister – Președinte al Comisiei pentru Afaceri externe a Parlamentului European sunt printre invitații care participă la eveniment.

De asemenea, jurnaliști de prestigiu, printre care Steve Clemons – The Hill, Kimberly Dozier – TIME Magazine și CNN, Terry Martin – Deutsche Welle TV, Marc Santora – The New York Times, Andrea Shalal – Reuters, Steven Erlanger – The New York Times, Brooks Tigner – Jane’s Defense Weekly, Kevin Baron – Defense One au confirmat participarea ca moderatori.

Cine sunt partenerii evenimentului?

Partenerii instituționali ai ediției de anul acesta sunt Guvernul României, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Apărării Naționale, Banca Națională a României, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Comisia pentru industrie, cercetare și energie (ITRE) din Parlamentul European.

Parteneri internaționali: Institutul Aspen Franța, Institutul Aspen Germania, Institutul Aspen Italia.

Suporteri: True Story Project, ASE București, Reveal Marketing Research

Parteneri Media: POLITICO, Emerging Europe, Digi24, cursdeguvernare.ro și CaleaEuropeană.

Parteneri principali: Microsoft, Vodafone, UniCredit Bank, Raiffeisen Bank, UiPath, Mastercard, Lockheed Martin, Jet Fly Hub.

Parteneri: Premier Energy, MOL România, CEZ, OMV Petrom, Banca Transilvania, Enevo Group, Electrica SA, KMG International.

Parteneri Aspen Healthcare Forum: Roche, Alliance Healthcare, Janssen companiile farmaceutice ale Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi, GSK, Astra Zeneca.

Despre organizatori

Institutul Aspen România este o asociație non-profit, apolitică, ce are ca misiune promovarea unui dialog informat și critic pe diverse teme de interes pentru societatea românească. Institutul este recunoscut pentru devotamentul cu care promovează deschiderea către un model de leadership inovativ și un dialog informat între reprezentanții sectorului public, mediului de afaceri şi ai societății civile.

Printre membrii Board-ului internațional al Institutului Aspen se numără Madeleine Albright, Mike Bezos, Yo-Yo Ma, Laura Lauder, Paul Anderson, Mircea Geoană, Majestatea Sa Regina Noor, Condoleezza Rice sau Javier Solana.

German Marshall Fund are ca scop consolidarea cooperării transatlantice în contextul oportunităților și provocărilor regionale, naționale și globale, în spiritul Planului Marshall.

GMF contribuie cu cercetare și analize și convoacă lideri pe probleme transatlantice relevante pentru factorii de decizie politică. GMF oferă oportunități liderilor în curs de afirmare pentru a-și dezvolta abilitățile și rețelele de contacte prin schimburi transatlantice, și sprijină societatea civilă din regiunile Balcanilor și din Marea Neagră prin încurajarea inițiativelor democratice, statului de drept și a cooperării regionale.

Fondată în 1972 ca organizație non-partizană, non-profit, printr-un cadou din partea Germaniei, ca memorial permanent, parte din asistența Planului Marshall, GMF păstrează o prezență puternică pe ambele părți ale Atlanticului. Pe lângă sediul central din Washington, DC, GMF are birouri în Berlin, Paris, Bruxelles, Belgrad, Ankara, București și Varșovia.