Ambasada României în Regatul Unit a solicitat ca afișul discriminatoriu față de români afișat într-o filială a unui cunoscut lanț de magazine din Marea Britanie să fie îndepărtat

Regatul Unit și Uniunea Europeană au reluat luni, în format de videoconferință, negocierile în încercarea de a depăși ”divergențele fundamentale” și de a ajunge la un acord comercial post-Brexit, în încercarea de a evita o relație comercială bazată pe regulile OMC, informează AFP, citat de Agerpres.

”După discuții tehnice desfășurate în cursul weekendului, negocierile cu David Frost și cu echipele noastre continuă astăzi”, a transmis Michel Barnier într-un mesaj pe Facebook, după ce săptămâna trecută a anunțat că se autoizolează ca urmare a faptului că un membru al echipei sale a fost confirmat pozitiv cu COVID-19.

Oficialul european a avertizat că ”timpul este limitat” și că ”rămân divergențe fundamentale, dar continuăm să lucrăm pentru a ajunge la un acord”.

🇪🇺🇬🇧 After technical discussions this weekend, negotiations continue online today with @DavidGHFrost and our teams. Time is short. Fundamental divergences still remain, but we are continuing to work hard for a deal.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) November 23, 2020