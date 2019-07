Ambasada Rusiei la Londra trollează Uniunea Europeană printr-un sondaj pe Twitter: ”Care este cea mai bună metodă de a dovedi că liberalismul e în viață?”

Ambasada Rusiei în Regatul Unit a organizat un sondaj pe Twitter prin care vizitatorii paginii sunt întrebați ”care este cea mai bună metodă de a dovedi că liberalismul e în viață?”, aluzie la remarcile președintelui rus, Vladimir Putin, care a declarat în urmă cu câteva zile că ”liberalismul este învechit și a intrat în conflict cu ce vor oamenii din întreaga lume”, informează Politico Europe.

”Care este cea mai bună metodă de a dovedi că liberalismul e în viaţă?” întreaba Ambasada Rusiei în sondajul de pe Twitter, oferind variantele de răspuns:

”Părăseşte Uniunea Europeană”,

”Rămâi în Uniunea Europeană”

”Liberalismul e mort”.

What is the best way to prove liberalism is alive?

— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) July 1, 2019