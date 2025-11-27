Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX

American Councils for International Education a anunțat miercuri semnarea un acord de referință cu Ministerul Educației și Cercetării din România pentru susținerea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027, acest parteneriat marcând un moment semnificativ în cooperarea educațională dintre Statele Unite și România, informează Ambasada Statelor Unite în România într-un comunicat.

Programul FLEX este finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale. FLEX este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit, și se desfăşoară în 22 de țări. Absolvenții programului, la nivel global, au ajuns să ocupe poziții importante în guverne, companii, precum și în domeniile artelor și mass-mediei.

Continuarea programului FLEX în România este posibilă datorită unei noi formule de co-finanțare în care Guvernul României va împărți costurile programului pentru participanții români și americani. Acest nou angajament vine la zece ani după ce România s-a alăturat pentru prima dată programului FLEX, subliniind valoarea durabilă a diplomației educaționale. Din 2015, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX, reflectând interesul constant al țării pentru oportunitățile de studiu în Statele Unite. Fiecare participant român petrece un an în SUA, locuind într-o familie americană și studiind într-un liceu american. Programul reciproc FLEX Abroad a fost lansat în România în 2024 și oferă liceenilor americani oportunitatea de a locui și studia în România.

Ceremonia de semnare a acordului a fost onorată de prezența unor reprezentanți distinși ai ambelor guverne, inclusiv Daniel-Ovidiu David, ministrul educației și cercetării din România, Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, și Remus Pricopie, fost ministru al educației care a contribuit inițial la participarea României în programul FLEX; precum și o delegație a Departamentului de Stat al Statelor Unite condusă de Stefanie Williams, secretar adjunct pentru schimburi profesionale și culturale, alături de alți reprezentanți ai Biroului pentru Afaceri Educaționale și Culturale.

„Suntem profund recunoscători Ministerului Educației din România pentru viziunea și investiția în următoarea generație de lideri”, a declarat Lisa Choate, președinte și director executiv al American Councils for International Education. „Acest acord nu doar întărește relația bilaterală, ci oferă și experiențe transformaționale pentru tinerii americani și români, dezvoltând competențe esențiale care vor stimula creșterea economică și vor contribui la întărirea securității pe termen lung”, a mai punctat aceasta.

„Acest acord reflectă angajamentul României de a investi în tinerii noștri și de a aprofunda parteneriatul cu Statele Unite”, a declarat ministrul David. „Prin participarea la aceste schimburi, elevii români și americani dobândesc abilități, perspective și relații care întăresc societățile noastre, susțin prosperitatea economică și contribuie la succesul unei relații bilaterale de lungă durată”, a mai subliniat acesta.

Candidații români pot aplica până la data de 18 decembrie 2025 la următorul link:https://ais.americancouncils.org/FLEXRomania

Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

au cetățenie română;

sunt născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010;

sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2025-2026 la un liceu din România;

studiază engleza în liceu;

îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.

Candidații americani pentru FLEX Abroad pot aplica până la 8 decembrie 2025:https://www.discoverflex.org/flex-abroad

Ministerul Educației și Cercetării din România are misiunea de a asigura fiecărui beneficiar accesul la oportunități de învățare de înaltă calitate care permit fiecărui individ să își atingă potențialul maxim. American Councils este o organizație nonprofit prezentă în 146 de țări, conectând Statele Unite cu parteneri din întreaga lume, crescând oportunitățile și sprijinind prosperitatea comună.