Ambasada SUA: American Councils și Ministerul Educației și Cercetării din România au semnat un acord istoric de co-finanțare pentru programul FLEX
American Councils for International Education a anunțat miercuri semnarea un acord de referință cu Ministerul Educației și Cercetării din România pentru susținerea programului Future Leaders Exchange (FLEX) în anul academic 2026–2027, acest parteneriat marcând un moment semnificativ în cooperarea educațională dintre Statele Unite și România, informează Ambasada Statelor Unite în România într-un comunicat.
Programul FLEX este finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite prin Biroul pentru Afaceri Educaționale și Culturale. FLEX este unul dintre cele mai competitive programe de schimb pentru liceeni din lume, bazat pe merit, și se desfăşoară în 22 de țări. Absolvenții programului, la nivel global, au ajuns să ocupe poziții importante în guverne, companii, precum și în domeniile artelor și mass-mediei.
Continuarea programului FLEX în România este posibilă datorită unei noi formule de co-finanțare în care Guvernul României va împărți costurile programului pentru participanții români și americani. Acest nou angajament vine la zece ani după ce România s-a alăturat pentru prima dată programului FLEX, subliniind valoarea durabilă a diplomației educaționale. Din 2015, peste 18.000 de români au aplicat pentru programul FLEX, reflectând interesul constant al țării pentru oportunitățile de studiu în Statele Unite. Fiecare participant român petrece un an în SUA, locuind într-o familie americană și studiind într-un liceu american. Programul reciproc FLEX Abroad a fost lansat în România în 2024 și oferă liceenilor americani oportunitatea de a locui și studia în România.
Ceremonia de semnare a acordului a fost onorată de prezența unor reprezentanți distinși ai ambelor guverne, inclusiv Daniel-Ovidiu David, ministrul educației și cercetării din România, Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite, și Remus Pricopie, fost ministru al educației care a contribuit inițial la participarea României în programul FLEX; precum și o delegație a Departamentului de Stat al Statelor Unite condusă de Stefanie Williams, secretar adjunct pentru schimburi profesionale și culturale, alături de alți reprezentanți ai Biroului pentru Afaceri Educaționale și Culturale.
„Suntem profund recunoscători Ministerului Educației din România pentru viziunea și investiția în următoarea generație de lideri”, a declarat Lisa Choate, președinte și director executiv al American Councils for International Education. „Acest acord nu doar întărește relația bilaterală, ci oferă și experiențe transformaționale pentru tinerii americani și români, dezvoltând competențe esențiale care vor stimula creșterea economică și vor contribui la întărirea securității pe termen lung”, a mai punctat aceasta.
„Acest acord reflectă angajamentul României de a investi în tinerii noștri și de a aprofunda parteneriatul cu Statele Unite”, a declarat ministrul David. „Prin participarea la aceste schimburi, elevii români și americani dobândesc abilități, perspective și relații care întăresc societățile noastre, susțin prosperitatea economică și contribuie la succesul unei relații bilaterale de lungă durată”, a mai subliniat acesta.
Candidații români pot aplica până la data de 18 decembrie 2025 la următorul link:https://ais.americancouncils.org/FLEXRomania
Competiția este deschisă liceenilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
- au cetățenie română;
- sunt născuți între 1 ianuarie 2009 și 31 decembrie 2010;
- sunt în clasele a IX-a, a X-a sau a XI-a, în anul școlar 2025-2026 la un liceu din România;
- studiază engleza în liceu;
- îndeplinesc criteriile pentru a obține viza SUA și nu au stat în SUA mai mult de 3 luni în ultimii 5 ani.
Candidații americani pentru FLEX Abroad pot aplica până la 8 decembrie 2025:https://www.discoverflex.org/flex-abroad
Ministerul Educației și Cercetării din România are misiunea de a asigura fiecărui beneficiar accesul la oportunități de învățare de înaltă calitate care permit fiecărui individ să își atingă potențialul maxim. American Councils este o organizație nonprofit prezentă în 146 de țări, conectând Statele Unite cu parteneri din întreaga lume, crescând oportunitățile și sprijinind prosperitatea comună.
ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale
România a primit avizul formal din partea Grupului de lucru OCDE pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale (Grupul de lucru anti-mită), potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției.
Ministerul Justiției, în colaborare cu Direcția Națională Anticorupție, a asigurat coordonarea activităților aferente procesului de evaluare a României în Grupul de lucru anti-mită, în calitate de punct focal național.
Evaluarea pozitivă în acest format de lucru al OCDE certifică progresele semnificative ale României în implementarea criteriilor de aderare și a standardelor de prevenire și combatere a corupției internaționale pentru alinierea la Convenția OCDE privind combaterea coruperii funcționarilor publici străini în operațiunile economice internaționale (Convenția anti-mită).
„Țara noastră a mai făcut un pas semnificativ: am primit Avizul Formal al Grupului de lucru pentru combaterea mitei în operațiunile economice internaționale. A fost un efort de echipă coordonat de Ministerul Justiției și DNA, care au lucrat îndeaproape, ani de zile, cu experții OCDE”, a transmis Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE și responsabil pentru procesul de aderare a României la OCDE.
Potrivit acestuia, un moment important l-a reprezentat promulgarea, acum câteva săptămâni, a legii care întărește legislația privind sancționarea faptelor de corupție în operațiunile economice internaționale, „o lege cu responsabilități mai clare și cu sancțiuni mai ferme”.
„Convenția Anti-Mită a OCDE este unul dintre cele mai relevante instrumente internaționale pentru a combate corupția la nivel global. Felicitări colegilor din Ministerul Justiției, DNA, MAE si tuturor instituțiilor care au lucrat pentru obținerea acestui Aviz Formal. Avem deja 17 din 25 – adică două treimi – mergem înainte”, a adăugat Luca Niculescu.
Prin adoptarea Legii nr. 156/2025, care modifică și completează Legea nr. 319/2024, România și-a consolidat cadrul normativ pentru prevenirea și combaterea corupției în operațiunile economice internaționale prin:
- Completarea incriminării infracțiunii de corupere a funcționarilor publici străini;
- Majorarea cuantumului unei zile amendă, în cazul în care instanța aplică pedeapsa amenzii care însoțește pedeapsa închisorii;
- Extinderea instituției confiscării speciale, prin introducerea posibilității de confiscare a banilor, valorilor sau bunurilor obținute indirect ca urmare a săvârșirii faptei de corupere a funcționarilor publici străini;
- Introducerea unei circumstanțe atenuante judiciare pentru persoanele juridice care adoptă și aplică politici corporative eficiente de prevenire a faptelor de corupție;
- Atribuirea competenței Direcției Naționale Anticorupție (DNA) pentru efectuarea urmăririi penale și în cazul anumitor infracțiuni conexe (spălare a banilor, fals în înscrisuri, evaziune fiscală), atunci când acestea sunt săvârșite în legătură cu infracțiunea de corupere a funcționarilor publici străini;
- Acordarea de măsuri de protecție avertizorilor de integritate;
- Introducerea unor dispoziții privind cererile de extrădare și asistența judiciară bazate pe prevederile Convenției anti-mită.
România a devenit stat candidat la OCDE în ianuarie 2022, primind Foaia de parcurs în luna iunie 2022. În prezent, țara se află în etapa de evaluare tehnică din partea Comitetelor incluse în Foaia de parcurs, eforturile fiind axate pe implementarea recomandărilor prioritare primite din partea acestora și susținerea evaluărilor sectoriale.
Până în toamna acestui an, România a fost evaluată (preliminar sau definitiv) de 24 dintre cele 25 de comitete sectoriale. Dintre acestea, România a obținut 16 avize formale, din partea Comitetelor: Înalții Funcționari pentru Buget, Politica de Dezvoltare Regională, Industria Siderurgică, Industria Construcțiilor Navale, Politicile de Concurență, Politica Digitală, Protecția Consumatorului, Educația, Afaceri Sociale, Muncă și Ocuparea Forței de Muncă, Politica de Reglementare, Sănătate, Pescuit, Guvernanță Corporativă și Agricultură, Știință și Politică Tehnologică și Statistică și Politicile de Statistică.
România își propune finalizarea evaluărilor în comitete pe parcursul anului 2025, în vederea aderării în 2026.
EDITORIALE
Piața Unică a UE – garanția securității energetice
de Lucian Mircescu, Manager Afaceri Instituționale PPC România
A luat avânt de câțiva ani în spațiul public ideea că problemele energetice ale României, (în principal prețuri finale mari și dependență crescândă de importuri) se rezolvă prin urmărirea unei politici de independență energetică.
Ea își are cel mai probabil originea în mitologia regimului comunist care promova concepția că prosperitatea domestică este corelată pozitiv cu autosuficiența economică. Nu luăm nimic de la străini (mai ales cei din Vest), producem totul intern, nu depindem de nimeni, ne este bine.
Idealul autosuficienței promovat înainte de 1989 a fost, în realitate, o ipocrizie economică menținută prin sacrificiul populației. Deși propaganda clama independența totală, economia României rămânea critic dependentă de importuri strategice (gaze naturale, țiței și huilă cocsificabilă) necesare pentru susținerea industriei grele. Mai mult, chiar și proiecte de dezvoltare internă, precum Centrala Nucleară Cernavodă, se bazau pe tehnologie externă (canadiană).
În anii ’80 chiar dacă România devenea într-adevăr un exportator net de electricitate, acest rezultat a fost obținut prin prelucrarea unor cantități mari de combustibili fosili importați, exportul forțat al energiei și prin raționalizarea drastică a consumului intern (curent electric, căldură, benzină). Obsesia exportului a făcut ca Sistemul Energetic Național (SEN) să devină instabil, depinzând de interconexiunile cu țările vecine pentru echilibrarea rețelei.
Și acum ajungem în zilele noastre, când România se confruntă cu problema prețurilor ridicate la electricitate, care este strâns legată de nevoia stringentă de a aduce noi capacități de producție în sistem. Dar care să fie arhitectura optimă a SEN-ului?
Sigur, componenta principală trebuie să se refere la capacități proprii, într-un mix energetic diversificat, dar centrat pe regenerabile pentru a exploata cea mai abundentă resursă naturală de care dispun România și Europa: soarele și vântul. Asta apropo de a nu mai depinde de importuri de energie primară și a avea deci securitate energetică. Apoi, pentru echilibrul și stabilitatea sistemului, este absolut necesar să avem energie în bandă prin surse dispecerizabile, iar aici intervin nuclearul și termocentralele pe gaze naturale, cu riscurile și avantajele lor. Pe același palier al importanței se află rețelele puternic digitalizate și extinse.
Deci este perfect rezonabil să ne acoperim nevoile energetice interne prin amenajarea propriei infrastructuri, dar doar până la punctul în care acest lucru rămâne eficient dintr-o perspectivă de cost. De la un anumit moment încolo, continuarea adăugării lor devine prea scumpă. Și aici intervine Piața Unică a UE, care are rolul de imprima o dimensiune de eficiență SEN-urilor Statelor Membre.
De exemplu integrarea în Piața Unică este soluția pentru a evita construcția și întreținerea de capacități de rezervă (cam 10-20% din capacitățile instalate în funcție de Stat) care ar sta nefolosite 90% din timp, dar care acum sunt esențiale pentru acoperirea vârfurilor de consum de doar câteva ore pe zi.
Piața Unică aduce Statelor Membre beneficiile diversificării geografice a cererii și ofertei. Aceasta exploatează diferențele de climă, de fus orar și de obiceiuri de consum. De exemplu, un vârf de cerere în sudul României poate fi compensat de un surplus de producție eoliană în nordul Europei sau de un vârf de producție solară în sudul continentului. Prin interconectare, și coridoare robuste de transport pe teritoriul Statelor Membre energia abundentă de pe o piață se mișcă spre piața deficitară, netezind curbele de cerere și ofertă și optimizând utilizarea capacităților pe un teritoriu vast.
Lecția esențială a istoriei noastre energetice este că independența energetică rigidă este în realitate nefezabilă tehnic și scumpă. Pragmatismul impune să ne bazăm pe un mix inteligent de surse interne, rețele robuste și să exploatăm din plin interdependența oferită de Piața Unică a UE. Această integrare nu este o slăbiciune, ci cea mai puternică garanție a stabilității și rezilienței, asigurând prețuri competitive prin accesul reciproc la resursele continentale.
Nota redacției: Acest material reflectă puncte de vedere ale autorului și perspectiva PPC România
ROMÂNIA
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele MAE, președinția Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în 2026
Secretarul de stat Luca Niculescu a preluat, în numele Ministerului Afacerilor Externe, conducerea viitoarei președinții a Inițiativei Central Europene, pe care România o va exercita în anul 2026, în cadrul reuniunii miniștrilor afacerilor externe din statele membre ICE, desfășurată la Belgrad miercuri, 26 noiembrie, și organizată de Serbia în calitate de președinție-în-exercițiu.
„Moment simbolic astăzi la Belgrad: am preluat, în numele Ministerului Afacerilor Externe, „ștafeta” președinției Inițiativei Central Europene, pe care România o va conduce în 2026”, a scris Luca Niculescu, pe Facebook.
Potrivit unui comunicat al MAE, evenimentul s-a desfășurat sub tema Consolidarea regiunii prin conectivitate, inovație și integrare și a marcat preluarea, de către România, a președinției Inițiativei Central Europene (ICE) pentru anul 2026.
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o intervenție înregistrată în care a subliniat sporirea angajamentului României în planul cooperării regionale și a prezentat prioritățile mandatului președinției României a ICE.
Acestea includ:
- sprijinirea integrării europene a statelor candidate, prin menținerea rolului ICE de liant între statele membre UE și statele candidate;
- consolidarea dimensiunii economice și de afaceri în spațiul ICE, inclusiv prin impulsionarea proiectelor de conectivitate;
- valorificarea dimensiunii locale a ICE, prin implicarea autorităților locale, a comunităților și a cetățenilor;
- menținerea în atenție a luptei împotriva dezinformării și a consolidării rezilienței, având în vedere impactul semnificativ pe care amenințările hibride îl pot avea asupra stabilității societăților.
La reuniunea ministerială de la Belgrad, România a fost reprezentată de către secretarul de stat pentru procesul de aderare a României la OCDE, cooperare economică, ONU și francofonie, Luca Niculescu. În intervenția sa, a apreciat eforturile depuse de ministrul de externe Djuric și echipa președinției sârbe de-a lungul actualului mandat în vederea consolidării rolului ICE ca platformă de dialog și cooperare atât între statele membre, cât și între acestea și UE.
Secretarul de stat Luca Niculescu a evidențiat progresele Republicii Moldova, ale Ucrainei și ale partenerilor din Balcanii de Vest în procesul de aderare la UE, subliniind necesitatea unui proces de extindere credibil și bazat pe meritele proprii ale candidaților, ancorat în reforme.
Demnitarul român a condamnat războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, stat membru ICE, și a reiterat sprijinul multidimensional al României în raport cu Ucraina. Acesta a salutat alegerea fermă a Republicii Moldova în ceea ce privește aderarea la Uniunea Europeană, în pofida provocărilor ample la care face față zi de zi – atacuri hibride și efectele războiului împotriva Ucrainei.
Evenimentul s-a încheiat cu adoptarea unei Declarații Comune, document prin care se reconfirmă susținerea statelor membre ICE față de procesul de extindere al UE, sprijinul față de Ucraina și reconfirmarea rolului ICE ca platformă de cooperare regională în sprijinul integrarii europeane și dezvoltarii durabile a statelor membre.
