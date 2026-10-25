Ambasada SUA la București, de Ziua Armatei României: „Militarii americani și cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranța flancului estic al NATO”

Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis, duminică, un mesaj de Ziua Armatei Române, în care a evidențiat parteneriatul de apărare dintre România și SUA, bazat pe încredere și pe angajamentul comun față de NATO.

„Astăzi, salutăm Armata României și parteneriatul de apărare construit pe încredere și pe angajamentul comun față de NATO. Prin exerciții comune și instruire, militarii americani și cei români lucrează umăr la umăr pentru siguranța flancului estic al Alianței”, a transmis Ambasada SUA la București, într-un mesaj publicat pe Facebook.

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Ziua Armatei României este sărbătorită în fiecare an la 25 octombrie, dată care marchează eliberarea orașului Carei, în 1944, și încheierea acțiunilor militare pentru eliberarea teritoriului național de sub ocupația germano-maghiară. Sărbătoarea a fost instituită oficial prin Decretul nr. 381 din 1 octombrie 1959. În prezent, această zi reprezintă un prilej de a onora sacrificiul militarilor români și contribuția acestora la apărarea țării.