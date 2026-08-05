Ambasada SUA la București îl numește pe David Galbraith în funcția de adjunct al șefului misiunii: „Aduce cu sine o vastă experiență internațională”

Ambasada Statelor Unite la București a anunțat miercuri numirea lui David Galbraith în funcția de adjunct al șefului misiunii diplomatice din România.

„Suntem încântați să îl întâmpinăm pe David Galbraith în calitate de nou adjunct al șefului misiunii la Ambasada SUA din București! În calitate de ofițer superior al Serviciului Diplomatic American, David aduce cu sine o vastă experiență internațională, acumulată în cadrul misiunilor sale din Columbia, Birmania, Venezuela, Irak, Arabia Saudită și Egipt, precum și din funcțiile de conducere de nivel înalt ocupate la Washington, inclusiv la Departamentul de Stat și la Consiliul Național de Securitate”, a transmis Ambasada Statelor Unite la București, într-o postare pe Facebook.

Ambasada SUA a transmis că David Galbraith se alătură echipei diplomatice într-un moment în care parteneriatul strategic dintre Statele Unite și România continuă să se consolideze, urmând să își desfășoare activitatea sub conducerea ambasadorului Darryl Nirenberg.

„Bine ați venit la București, domnule Galbraith! După ce a studiat limba română înainte de sosirea sa (și i-a plăcut foarte mult!), abia așteaptă să o vorbească alături de partenerii și prietenii din întreaga Românie”, se arată în mesajul Ambasadei SUA.

În calitate de funcționar superior al Serviciului Diplomatic, Galbraith a activat, anterior, în cadrul misiunilor diplomatice ale Statelor Unite din Columbia, Birmania, Venezuela, Irak, Arabia Saudită și Egipt, informează Ambasada SUA în România.

Galbraith a deținut, de asemenea, numeroase funcții de conducere și în domeniul formulării politicilor, la Washington, printre care cea de director al Biroului pentru Africa și Orientul Mijlociu, din cadrul Biroului pentru Afaceri Internaționale privind Narcoticele și Aplicarea Legii, director adjunct al Biroului pentru Afaceri din Europa de Sud, din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene și Eurasiatice, precum și director pentru statele din Golf la Consiliul Național de Securitate. Galbraith deține o diplomă de master în administrație publică, specializarea dezvoltare internațională, obținută la Harvard Kennedy School, și a lucrat timp de cinci ani în sectorul privat, înainte de a se alătura Departamentului de Stat. Este căsătorit cu Alyce Abdalla, de asemenea diplomată americană; cei doi au trei copii.