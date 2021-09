Ambasada SUA la București: România este în siguranță și dispusă să facă afaceri pentru că se bucură de asigurările care reies din Alianța NATO

Ministrul apărării naţionale, Nicolae Ciucă a participat joi, 23 septembrie, la deschiderea conferinţei „Security and prosperity at the Black Sea”, eveniment organizat de Bursa Română de Afaceri la Radisson Blu Hotel, din Bucureşti, informează MApN într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

În cuvântul de deschidere, ministrul Ciucă a subliniat importanţa pe care o are România în regiunea Mării Negre ca pivot important pentru consolidarea securităţii şi stabilităţii în zonă, alături de parteneri şi aliaţi.

În acest context, ministrul apărării naţionale a amintit că în luna iunie, la Summit-ul de la Bruxelles, NATO şi-a reafirmat hotărârea de a consolida în continuare poziţia de descurajare şi apărare a aliaţilor pe flancul său estic, iar relevanţa strategică specială a regiunii Mării Negre a fost confirmată la cel mai înalt nivel al Alianţei.

“Nu există nicio îndoială că regiunea Mării Negre are o importanţă strategică atât pentru NATO, cât şi pentru Uniunea Europeană”, a afirmat ministrul Ciucă, subliniind totodată că “prosperitatea în regiunea Mării Negre depinde în mare măsură de stabilitatea şi predictibilitatea regiunii, securitatea şi apărarea fiind strâns legate de economie”.

“Security and prosperity at the Black Sea” este cea a cincea conferinţă internaţională organizată de “Diplomacy 360”.