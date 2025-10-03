Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă

Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va reprezenta „un semn de apreciere” și „va facilita investițiile”, confirmând astfel progresul țării pe plan economic și instituțional, a declarat noua ambasadoare a Germaniei la București, Angela Ganninger, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea țării.

„Aderarea României la OCDE va fi un pas foarte important. Este un semn de apreciere, dar și o ancoră solidă pentru consolidarea reformelor și pentru facilitarea investițiilor”, a subliniat diplomata germană.

Ganninger a avertizat însă că stabilitatea economică rămâne un obiectiv prioritar și că reducerea deficitului este necesară pentru a evita riscul de instabilitate.

„Este important să se reducă deficitul, pentru că o economie stabilă este necesară. Altfel, economia rămâne mereu la limita instabilității. Așadar, reformele sunt importante și necesare”, a punctat ea.

Ambasadoarea a evidențiat și rolul predictibilității pentru investitori.

„Din perspectiva mediului de afaceri, transparența și stabilitatea sunt foarte importante, pentru a putea planifica. Când investești, vrei să faci planuri pe termen lung, nu doar pentru două-trei luni. Ai nevoie de un mediu stabil. Transparența este esențială. Companiile trebuie să înțeleagă în ce direcție merg lucrurile. Altfel, vor fi prudente și vor aștepta să vadă ce se întâmplă”, a explicat Ganninger.

Ea a recunoscut că reformele structurale reprezintă „o sarcină dificilă” pentru orice guvern, însă a subliniat că dialogul constant cu mediul de afaceri poate crea premisele unui progres fără a afecta inutil economia.

„Nu le este deloc ușor guvernanților să se ocupe de această sarcină. Este un efort uriaș și nu va fi ușor. Dar, atât timp cât guvernul comunică cu mediul de afaceri și înțelege nevoile și preocupările acestuia, există o cale de a merge înainte fără a afecta în mod inutil afacerile”, a mai spus ambasadoarea Germaniei.

Citiți și BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori

În opinia sa, apartenența la OCDE va confirma „stabilitatea democratică și angajamentul european” al României și va consolida poziția țării în arhitectura economică internațională, oferind totodată un impuls pentru aprofundarea relațiilor economice bilaterale cu Germania, principalul partener comercial al României.

Însă, Ganninger a insistat asupra transparenței.

“Transparența este foarte importantă pentru ca investitorii să aibă o perspectivă stabilă. OCDE oferă un cadru cu reguli clare pe care investitorii se bazează. Unii investitori investesc doar în țări membre OCDE, tocmai pentru că acolo există un cadru de reglementare coerent“, a conchis ea.