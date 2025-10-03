ADERAREA ROMÂNIEI LA OCDE
Ambasadoarea Germaniei atenționează că fără reducerea deficitului și perspectivă stabilă pentru investitori, economia României rămâne la limita instabilității: Aderarea la OCDE, o ancoră solidă
Aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) va reprezenta „un semn de apreciere” și „va facilita investițiile”, confirmând astfel progresul țării pe plan economic și instituțional, a declarat noua ambasadoare a Germaniei la București, Angela Ganninger, într-un interviu acordat CaleaEuropeană.ro cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la reunificarea țării.
„Aderarea României la OCDE va fi un pas foarte important. Este un semn de apreciere, dar și o ancoră solidă pentru consolidarea reformelor și pentru facilitarea investițiilor”, a subliniat diplomata germană.
Ganninger a avertizat însă că stabilitatea economică rămâne un obiectiv prioritar și că reducerea deficitului este necesară pentru a evita riscul de instabilitate.
„Este important să se reducă deficitul, pentru că o economie stabilă este necesară. Altfel, economia rămâne mereu la limita instabilității. Așadar, reformele sunt importante și necesare”, a punctat ea.
Ambasadoarea a evidențiat și rolul predictibilității pentru investitori.
„Din perspectiva mediului de afaceri, transparența și stabilitatea sunt foarte importante, pentru a putea planifica. Când investești, vrei să faci planuri pe termen lung, nu doar pentru două-trei luni. Ai nevoie de un mediu stabil. Transparența este esențială. Companiile trebuie să înțeleagă în ce direcție merg lucrurile. Altfel, vor fi prudente și vor aștepta să vadă ce se întâmplă”, a explicat Ganninger.
Ea a recunoscut că reformele structurale reprezintă „o sarcină dificilă” pentru orice guvern, însă a subliniat că dialogul constant cu mediul de afaceri poate crea premisele unui progres fără a afecta inutil economia.
„Nu le este deloc ușor guvernanților să se ocupe de această sarcină. Este un efort uriaș și nu va fi ușor. Dar, atât timp cât guvernul comunică cu mediul de afaceri și înțelege nevoile și preocupările acestuia, există o cale de a merge înainte fără a afecta în mod inutil afacerile”, a mai spus ambasadoarea Germaniei.
Citiți și BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori
În opinia sa, apartenența la OCDE va confirma „stabilitatea democratică și angajamentul european” al României și va consolida poziția țării în arhitectura economică internațională, oferind totodată un impuls pentru aprofundarea relațiilor economice bilaterale cu Germania, principalul partener comercial al României.
Însă, Ganninger a insistat asupra transparenței.
“Transparența este foarte importantă pentru ca investitorii să aibă o perspectivă stabilă. OCDE oferă un cadru cu reguli clare pe care investitorii se bazează. Unii investitori investesc doar în țări membre OCDE, tocmai pentru că acolo există un cadru de reglementare coerent“, a conchis ea.
BNR: Investițiile străine directe în România au scăzut cu peste 1 miliard de euro în 2024. 88,7% provin din țările OCDE. Olanda, Germania și Austria, principalii investitori. Franța, devansată de Cipru
Fluxul net al investițiilor străine directe (ISD) a scăzut în 2024 la 5,6 miliarde de euro, de la 6,7 miliarde de euro în anul precedent, potrivit datelor publicate marți de Banca Națională a României (BNR) în raportul anual al investițiilor străine directe care arată că țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează aproape 90% din totalul ISD. Raportul BNR se suprapune cu avertismentele privind vulnerabilitățile economice consemnată de un raport al Departamentului de Stat al SUA privind climatul investițional, care subliniază că România continuă să fie percepută ca o piață cu potențial pentru investitorii străini, dar imaginea sa este serios umbrită de probleme structurale persistente.
În raportul său anual, BNR precizează că fluxul net de ISD a însumat anul trecut 5,6 miliarde de euro, din care 4,6 miliarde de euro au fost participații la capitalurile proprii, iar 1 miliard de euro au fost instrumente de natura datoriei.
Suma de 4,6 miliarde de euro rezultă din aportul la capital, în valoare de 1,51 miliarde de euro, și profitul reinvestit în întreprinderile cu ISD, în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro, informează sursa citată.
Instrumentele de natura datoriei au însumat 1 miliard de euro, determinate prin diferența dintre datorii, de 2 miliarde de euro, și creanțe, de 1 miliard de euro, în relația cu investitorii străini direcți și companiile din cadrul grupurilor acestora.
Potrivit raportului, țările membre ale Organizației pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) și partenerii-cheie ai acesteia cumulează 88,7% din soldul total ISD, în creștere cu 1,7 puncte procentuale comparativ cu anul 2023.
Astfel, la 31 decembrie 2024, principalele țări prin care capitalul străin a fost investit în România sunt Țările de Jos (20,2% din soldul total al ISD), Germania (13,2%), Austria (13,2%), Cipru (6,9%), Franța (6,9%) și Italia (5,8%).
Repartizarea din raportul BNR a fost realizată în funcție de țara de rezidență a investitorilor care dețin în mod direct cel puțin 10 la sută din capitalul social al întreprinderilor ISD din România.
Majoritatea ISD provin din țările membre ale Uniunii Europene (86,3%), în special din zona euro. În ceea ce privește investițiile realizate de țări din afara Uniunii Europene, principalele țări partenere au fost Elveția, Marea Britanie, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii, Israel și Japonia.
Primele trei poziții au rămas neschimbate, cu Țările de Jos pe primul loc (creștere de 3,9%), urmate de Germania (+11,0%) și Austria (+11,9%). Clasamentul primelor 12 țări, fiecare cu investiții de peste 3 000 milioane euro, s-a menținut relativ stabil față de anul anterior, singura repoziționare fiind înregistrată de Cipru, care a urcat pe locul patru, devansând Franța, pe fondul unei creșteri de +8,1% (+650 milioane euro).
Italia și Elveția și-au consolidat locurile șase și șapte prin creșteri robuste, de +9,3%, respectiv +12,8%; pe ultimele locuri în clasament, Belgia și Grecia au consemnat scăderi (-4,8%, respectiv -16,7%), în timp ce Ungaria și Marea Britanie și-au păstrat pozițiile, în pofida unor ajustări moderate (-1,2%, respectiv -3,1%).
În ceea ce privește evoluția soldului ISD în perioada 2014-2024, Țările de Jos și-au menținut prima poziție în permanență, locul doi fiind ocupat alternativ de Germania și Austria. Dintre țările din afara Uniunii Europene, Elveția rămâne principalul investitor străin, al cărui sold a crescut cu 4,3 miliarde euro (+192%), urmată de Marea Britanie (+1,5 miliarde de euro, +102%), Turcia (creștere modestă, de numai 464 milioane euro, +80%) și Emiratele Arabe Unite (+767 milioane euro, creștere de peste 15 ori a soldului ISD).
OCDE-Roadmaps to New Nuclear 2025: România își reafirmă angajamentul de a dezvolta proiecte pe energie nucleară, dar insistă pentru o finanțare mai clară
Secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi a reafirmat angajamentul României de a dezvolta proiecte pe energie nucleară și a insistat pentru o finanțare mai clară, inclusiv din fonduri europene, în cadrul conferinței internaționale „Roadmaps to New Nuclear 2025”, organizată de Agenția pentru Energie Nucleară a OCDE (NEA) la Paris, informează un comunicat.
Evenimentul a reunit lideri guvernamentali, reprezentanți ai industriei energetice și instituții financiare internaționale, fiind un forum esențial pentru conturarea viitorului energiei nucleare la nivel global.
În cadrul intervenției sale, Cristian Bușoi a prezentat angajamentele și planurile României în domeniul energiei nucleare, evidențiind investițiile strategice în retehnologizarea Unității 1 și construirea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, precum și dezvoltarea proiectului de reactoare modulare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești.
Totodată, Cristian Bușoi a declarat că România acordă o atenție deosebită pregătirii forței de muncă, prin extinderea programelor de formare profesională și consolidarea colaborării cu mediul academic și sectorul industrial.
Cristian Bușoi a co-prezidat Sesiunea 1 – „Finanțare”, subliniind importanța asigurării unui cadru financiar solid și predictibil pentru dezvoltarea noilor capacități pentru energia nucleară.
„Finanțarea este o prioritate absolută – esențială pentru securitatea energetică, pentru obiectivele de decarbonizare și pentru competitivitatea economică a Europei și a lumii. Este nevoie de mecanisme clare și transparente, acceptate social și susținute de parteneriate între guverne, industrie și instituții financiare”, a declarat secretarul de stat.
În marja conferinței, secretarul de stat Cristian Bușoi a avut discuții bilaterale cu oficiali din SUA și Ucraina: Michael Goff, secretar adjunct pentru energie nucleară în cadrul Departamentului Energiei al SUA, Svetlana Grinchuk, noul ministru al Energiei din Ucraina, căreia i-a reafirmat sprijinul României pentru interconectarea energetică, și Jeff Wilson, reprezentant Exim SUA, cu care a discutat despre oportunitățile de finanțare pentru proiectele din sectorul energiei nucleare din România.
Participarea României la această conferință subliniază poziția sa activă și angajamentul ferm față de dezvoltarea energiei nucleare ca pilon strategic pentru un viitor energetic sustenabil, sigur și competitiv în regiune și la nivel european.
Ministrul Finanțelor: România accelerează implementarea angajamentelor față de OCDE pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum – decisiv pentru procesul de aderare
România tratează cu „maximă seriozitate” angajamentele asumate în procesul de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), a transmis vineri ministrul Finanțelor, în cadrul reuniunii informale ECOFIN desfășurate la Copenhaga.
Discuțiile au vizat atât situația fiscal-bugetară a României și perspectivele aprobării PNRR în următoarele reuniuni, cât și un obiectiv strategic: pregătirea pentru FTA MAP Forum din octombrie, considerat decisiv pentru procesul de aderare. Evenimentul va reuni experți fiscali din statele membre OCDE pentru a identifica soluții de rezolvare a disputelor fiscale internaționale.
„Am avut azi discuții cu miniștrii de finanțe din Franța, Germania, Italia, Austria și Spania, precum și o discuție dedicată cu Carmine di Noia, director al Direcției pentru Afaceri Financiare și Corporative a OCDE, pentru a transmite un semnal ferm că România tratează cu maximă seriozitate sarcinile asumate”, a declarat ministrul.
El a subliniat progresele României în ceea ce privește procedurile amiabile (MAP – Mutual Agreement Procedures) și acordurile de preț în avans bilaterale, mecanisme esențiale pentru gestionarea dublei impuneri în domeniul prețurilor de transfer.
„România trebuie să identifice formule juste de taxare a multinaționalelor, astfel încât să întrunească obiectivele fiscale locale, dar în același timp să respecte criteriile OCDE și să asigure un tratament fiscal echitabil contribuabililor”, a punctat oficialul.
Mesajul transmis partenerilor europeni a fost că România accelerează implementarea angajamentelor pentru a obține o evaluare pozitivă la FTA MAP Forum, un pas esențial către finalizarea procesului în cadrul Comitetului pentru Afaceri Fiscale până la sfârșitul acestui an.
