Ambasadoarea Republicii Federale Germania în România, Angela Ganninger, a evidențiat joi, la ARPIM Forum 2026, potențialul procedurilor predictibile de compensare, al termenelor obligatorii și al evaluărilor transparente de a crește atractivitatea României pentru companiile farmaceutice și studiile clinice. De asemenea, extinderea cercetării clinice ar putea atrage investiții, crea locuri de muncă înalt calificate și oferi pacienților acces mai timpuriu la terapii inovatoare, a subliniat aceasta.

„Există și alte stimulente care ar putea fi atractive pentru companii, iar unul dintre ele este reprezentat de proceduri de compensare mai predictibile. Predictibilitatea este, de asemenea, un avantaj pentru companii, iar termenele procedurale obligatorii, procesele transparente de evaluare a tehnologiilor medicale și deciziile predictibile de compensare ar putea face România mai atractivă pentru companiile farmaceutice și studiile lor clinice”, a declarat Angela Ganninger.

Ambasadoarea a precizat că stimulentele nu trebuie să fie exclusiv financiare și că alegerea combinației potrivite revine decidenților români, cu respectarea legislației europene și fără compromisuri privind calitatea.

„Dacă reușiți să extindeți studiile clinice, acestea ar putea atrage investiții aici, crea locuri de muncă înalt calificate și consolida infrastructura de cercetare clinică a României. Și pacienții ar putea beneficia de acces mai timpuriu la terapii inovatoare”, a afirmat aceasta.

Întrebată despre particularitățile modelului german, Angela Ganninger a explicat că medicamentele cu substanțe active noi pot fi disponibile și compensate prin sistemul de asigurări de sănătate imediat după autorizarea europeană. Evaluarea beneficiului terapeutic suplimentar și negocierea prețului de decontare se desfășoară ulterior, în timp ce pacienții au deja acces la tratament.

„Întregul sistem se bazează pe disponibilitatea medicamentului mai întâi, sau rapid, și apoi pe negociere. (…) Odată autorizat, îl punem la dispoziție în timp ce negociem prețul, iar prețul se va aplica retroactiv. (…) Această negociere este influențată foarte mult de cât de inovator este cu adevărat medicamentul. Astfel, un medicament poate deveni disponibil mult mai repede”, a explicat ambasadoarea.

Ea a prezentat și exemplul stimulentelor germane care permit derogări de la anumite restricții privind prețurile dacă cel puțin 5% dintre participanții la studiile clinice sunt recrutați în Germania. În cazul României, a apreciat că un mecanism similar ar fi mai dificil de introdus în actualul sistem de stabilire a prețurilor prin referință la alte țări, în condițiile constrângerilor bugetare.

Ediția aniversară a ARPIM Forum 2026, care marchează 30 de ani de activitate ai Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), reunește înalți reprezentanți ai statului român și ai instituțiilor europene, reprezentanți ai autorităților din sănătate, profesioniști în domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți, într-un dialog deschis despre viitorul sănătății în România.

Un moment cheie al Forumului este lansarea unui parteneriat cu Colegiul Medicilor din România, prin semnarea unui protocol de colaborare între ARPIM și CMR, care reflectă importanța cooperării dintre profesia medicală și industria medicamentelor inovatoare în dezvoltarea unui sistem de sănătate modern, accesibil și centrat pe pacient.

În plus, Forumul ARPIM 2026 oferă o oportunitate de dialog privind perspectiva înființării unui Consiliu pentru elaborarea unei strategii naționale în domeniul științelor vieții, o inițiativă menită să faciliteze dialogul și cooperarea între autoritățile publice, profesioniștii din domeniul sănătății, mediul academic, industria și organizațiile de pacienți. Inițiativa își propune să contureze o viziune strategică pentru România, aliniată la prioritățile europene în domeniul științelor vieții, al inovării și al competitivității.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui Senatului României și a fost găzduit de Comisia pentru Sănătate din Senat, fiind organizat în parteneriat cu CaleaEuropeană.ro.