Ambasadoarea Olandei a discutat la Ministerul Justiției cu ministrul Tudorel Toader despre ordonanțele de urgență privind legile justiției

Vicepreședintele Statelor Unite, Mike Pence, i-a mulțumit prim-ministrului Viorica Dăncilă pentru decizia de a muta ambasada României în Israel, de la Tel Aviv la Ierusalim, a scris înaltul oficial american într-o postare pe Twitter.

”Bucuros să mă întâlnesc aliatul și prietenul din NATO, prim-ministrul român, Viorica Dăncilă, în această săptămână. Am avut posibilitatea de a-i mulțumi pentru parteneriatul puternic cu SUA și pentru decizia ei de a muta Ambasada României la Ierusalim”, a susținut Pence într-un mesaj ce însoțește poza cu Dăncilă în cadrul întrevederii avute la Washington (comunicatul oficial al întâlnirii aici). De altfel, recent, Mike Pence și Viorica Dăncilă au avut și o convorbire telefonică.

Great to meet with a @NATO ally & friend Romanian Prime Minister Viorica Dăncilă this week. I had the opportunity to thank her the strong partnership with the U.S. & her decision to move Romania’s embassy to Jerusalem pic.twitter.com/MbVzLk5HKN

— Vice President Mike Pence (@VP) March 27, 2019