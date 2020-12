Ambasadorii UE au dat undă verde aplicării provizorii de la 1 ianuarie a acordului post-Brexit

Reprezentanţii statelor membre ale Uniunii Europene au dat luni undă verde aplicării provizorii de la 1 ianuarie a acordului post-Brexit încheiat săptămâna trecută între Bruxelles şi Londra, în aşteptarea aprobării documentului de către Parlamentul European la începutul anului viitor, transmite AFP și Agerpres.

„Ambasadorii (Celor 27) au aprobat în unanimitate aplicarea provizorie de la 1 ianuarie 2021 a acordului de comerţ şi cooperare între UE şi Regatul Unit’, a transmis pe Twitter preşedinţia germană în exerciţiu a Consiliului UE.

‼️Green light for #BrexitDeal: EU Ambassadors have unanimously approved the provisional application of the EU-UK Trade and Cooperation Agreement as of January 1, 2021.

👉 Next step: Final adoption by use of written procedure. Deadline: Tomorrow, 15.00 hours. #TCA #COREPER 🇪🇺🇬🇧 pic.twitter.com/k76Iei9xm0

— Sebastian Fischer (@SFischer_EU) December 28, 2020