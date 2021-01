Ambasadorul american Adrian Zuckerman, la final de mandat: Românii au ales libertatea și statul de drept. România nu are un prieten mai bun decât SUA

Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman, aflat la final de mandat, s-a declarat onorat să primească distincţia Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce cu care a fost decorat de președintele Klaus Iohannis, luni, la Palatul Cotroceni

“România este o ţară uimitoare, o ţară cu un viitor luminos şi cu un potenţial nelimitat“, a spus el, amintind că s-a născut în România. De asemenea, ambasadorul a arătat că, în contextul pandemiei, SUA şi România s-au sprijinit reciproc.

Ambasadorul american a amintit şi de Revoluţia din 1989.

“Drumul către un viitor mai bun este câteodată dificil, dar vom continua să lucrăm împreună să trecem peste aceste provocări. România a realizat multe deja, românii au ales libertatea şi statul de drept în faţa reminiscenţelor comunismului şi corupţiei. Noua coaliţie de guvernare va aduce stabilitatea necesară şi va continua dezvoltarea care a început anul trecut. Iubesc ţara în care m-am născut şi am fost binecuvântat să mă pot întoarce să ajut România să atingă măreţia“, a spus Adrian Zuckerman, citat de Agerpres.

El a subliniat că în ultimul an au fost mai multe realizări.

“Am realizat multe în acest an, dar călătoria nu a ajuns la final. Împreună vom face mai multe. Angajamentul României pentru pieţe libere, dezvoltare economică şi stat de drept asigură un viitor strălucit. Oraşe din România, precum Cluj, Oradea, Iaşi, Timişoara şi Bucureşti, sunt modele de dezvoltare. Competiţia pe o piaţă liberă şi statul de drept vor aduce bunăstare şi prosperitate pentru toată lumea şi va transforma România într-o putere economică. Sunt încrezător că, cu dumneavoastră, domnule preşedinte Iohannis, premierul Cîţu, coaliţia de guvernare şi Parlamentul, România va continua să construiască în jurul progreselor făcute în ultimul an. Îi îndemn pe toţi românii să continue acest drum şi să aibă curajul să atingă întregul potenţial. România nu are un prieten mai bun decât SUA. Suntem şi vom fi mereu partenerii dumneavoastră în acest drum înainte”, a declarat ambasadorul american.

La ceremonia de la Palatul Cotroceni au participat şi ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, consilieri prezidenţiali şi de stat.

Citiți și Klaus Iohannis l-a decorat pe ambasadorul SUA: Sunt convins că împreună cu noua administrație americană vom continua dezvoltarea Parteneriatului Strategic

Preşedintele Klaus Iohannis a semnat, săptămâna trecută, decretul pentru decorarea ambasadorului Adrian Zuckerman cu Ordinul Naţional “Steaua României” în grad de Mare Cruce în semn de “înaltă apreciere pentru întreaga activitate desfăşurată pe parcursul mandatului său în România, precum şi pentru implicarea substanţială în dezvoltarea şi aprofundarea Parteneriatului strategic dintre ţara noastră şi Statele Unite ale Americii”.

Zuckerman și-a preluat mandatul de ambasador al Statelor Unite în România în decembrie 2019 și încheie mandatul după un an și o lună de exercitare a acestuia. Cunoscut drept un apropiat al președintelui în exercițiu Donald Trump, Zuckerman s-a remarcat ca o prezență activă în spațiul public românesc, vorbind despre profilul și rolul de lider regional ale României în domenii precum apărarea, securitatea și energia și condamnând acțiunile de influență malignă ale Chinei. Mai mult, în cursul mandatului său de ambasador, România și Statele Unite au semnat, în luna octombrie a anului trecut, o foaie de parcurs privind cooperarea în domeniul apărării 2030, dar și acorduri economico-energetice privind construcția reactoarelor 3 și 4 ale Centralei de la Cernavodă cu un sprijin financiar rambursabil de 7 miliarde de dolari din partea Statelor Unite.

Potrivit unor surse diplomatice consultate de CaleaEuropeană.ro, ambasadorii numiți politic își încetează mandatul odată cu încheierea mandatului președintelui care i-a numit, spre deosebire de diplomații de carieră selectați din cadrul Departamentului de Stat, cărora nu li se aplică această cutumă. Donald Trump își încheie mandatul de președinte al SUA la 20 ianuarie 2021.

Până la numirea unui nou ambasador, conducerea misiunii diplomatice americane va fi asigurată de David Muniz, Adjunctul Şefului Misiunii Diplomatice a SUA lucrează de peste 19 ani în cadrul Departamentului de Stat al SUA. Înainte de sosirea la Bucureşti, el a fost Adjunctul interimar al Asistentului Secretarului de Stat pentru Afaceri Regionale şi Multilaterale, în cadrul Biroului pentru contraterorism, unde a deţinut şi funcţia de director al Oficiului de afaceri regionale pentru Asia Centrală/de Sud şi Orientul Apropiat.