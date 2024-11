Ambasadorul britanic în SUA speră ca președintele ales Donald Trump să nu abandoneze Ucraina după ce își va prelua mandatul: Când SUA și Europa lucrează împreună, atunci se obține succesul

Regatul Unit a impus luni sancțiuni împotriva a trei agenții și trei șefi din cadrul acestora, acuzați că încearcă să recurgă la dezinformare pentru a ”submina și destabiliza Ucraina și democrația acesteia”, anunță Reuters și AFP, citate de Agerpres.

”Agenția de Proiectare Socială (Social Design Agency -SDA) este însărcinată și finanțată direct de statul rus și, împreună cu compania sa parteneră Structura, a încercat să realizeze o serie de operațiuni de ingerință menite să submineze democrația și să slăbească sprijinul internațional pentru Ucraina”, motivează Ministerul britanic de Externe într-un comunicat.

We have sanctioned Russian disinformation agencies who seek to undermine Ukraine.

We have exposed the ‘Social Design Agency’ (SDA) for trying to incite anti-Ukraine protests across Europe.

Our new sanctions also hit three leaders directing operations.

We #StandWithUkraine pic.twitter.com/j0dpD4GWmz

— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) October 28, 2024