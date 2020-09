Ambasadorul britanic la București, după ce România a devenit “piață emergentă”: Mai mulți investitori britanici se vor uita către România

Preşedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la deplasarea test cu trenul pe conexiunea feroviară Gara de Nord – Aeroport “Henri Coandă”, prilej în care șeful statului a menționat că este mulțumit de ritmul în care au fost finalizate lucrările și că prin astfel de investiții în infrastructura de transport se va schimba “fața României”.

În cursul unor scurte declarații de presă alături de prim-ministrul Ludovic Orban și ministrul transporturilor Lucian Bode, Iohannis a subliniat că a “participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată construită, nu din 1989, ci din din anul 1984 încoace”.

“Iată că Planul de Relansare Economică pe care l-am elaborat împreună cu Guvernul Orban începe să-și arate și partea practică. Pentru a sublinia importanța dezvoltării infrastructurii feroviare, am participat astăzi la un test pe singura linie nouă de cale ferată, construită, atenție, nu din `89 încoace, din `84 încoace, cum ne-a spus domnul ministru. Noi dorim să dezvoltăm Aeroportul Internațional, dorim să-i dăm amploare, dar pentru asta, evident, este nevoie să poți ajungi în aeroport în condiții foarte bune, în condiții predictibile, și pentru acest lucru legătura de la Gara de Nord până la Aeroport este absolut esențială. Este evident că în acest fel și în acest ritm vom reuși să modernizăm infrastructura din România. Nu întâmplător am participat în ultimele zile la metrou, la autostradă și, iată, acum la testarea acestei noi căi ferate”, a spus președintele.

În condițiile în care conexiunea feroviară Gara de Nord – Aeroportul Otopeni a fost realizată cu fonduri europene nerambursabile, șeful statului a spus că România va putea să realizeze infrastructura sa de transport prin bani europeni și a făcut trimitere la Planul Național de Relansare Economică.

“Dezvoltarea infrastructurii de transport este fundația pe care se clădește Planul de Relansare Economică. Romania are nevoie de o dezvoltare economică sustenabilă, puternică și pentru asta este nevoie de infrastructură de transport, iar pentru a putea realiza această infrastructură de transport avem o șansă enormă, acum în anii care urmează, când putem să folosim banii europeni care ne sunt puși la dispoziție. Trebuie sa recunoaștem că bani europeni am avut și până acum, doar voința politică până acum a fost puțină. Dacă ne gândim doar că din 2016 până in 2019 s-a realizat din aceasta linie 11% și, în niciun an de când a venit guvernului liberal, s-a realizat practic tot restul, linia este ca și realizată, putem să ne dăm seama care este voința politică și putința politică”, a mai declarat Klaus Iohannis.

“Îi felicit pe toți – premier, ministru, constructori, consultanți, și toată lumea care a participat și a facilitat aceast[ dezvoltare. Sunt convins că acesta va fi ritmul impus pentru anii următori, un ritm care va schimba fața României în sens pozitiv”, a conchis el.

Ministrul Transporturilor Lucian Bode a declarat în urmă cu o săptămână că linia de cale ferată Gara de Nod-Aeroportul Otopeni ar putea fi dată în folosință în 12 decembrie, odată cu noul mers al trenurilor. Potrivit acestuia, distanța dintre Gara de Nord și Aeroport va fi parcursă în 15-17 minute, iar trenul va circula cu o frecvență de 50 de minute.

Potrivit CFR SA, noua cale ferată spre aeroport porneşte din zona de racordare (fosta Haltă Odăile) pe aproximativ 600 de metri, traseul continuă cu o zonă de consolidare, în lungime de 900 de metri, şi un viaduct de 1,52 kilometri, care supratraversează DN1, până la noua staţie de călători, de la Terminalul Sosiri Aeroportul Internaţional ‘Henri Coandă’. Pe întregul traseu a fost montată linia de cale ferată, constructorul executând în prezent ultimele lucrări de buraj şi profilare mecanică.

Proiectul ”Modernizarea liniei de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroportul Internaţional “Henri Coandă” Bucureşti – FAZA I: Racord C.F. la Terminalul T1, Aeroportul Internaţional “Henri Coandă Bucureşti” prevede construirea unei căi ferate simple pe o lungime de 2,95 km, cu trei podeţe, un viaduct de 1,52 km lungime (37 de pile şi o culee) care supratraversează DN1 şi o staţie CF, cu linie dublă, la Terminalul T1.

Valoarea contractului este de 398,1 milioane de lei. Sursa de finanţare o constituie fondurile europene nerambursabile.