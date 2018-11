Ambasadorul Daniel Ioniță: Republica Moldova nu ar putea depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană pe perioada în care România va deține președinția Consiliului UE

Republica Moldova nu ar putea depune o cerere de aderare la Uniunea Europeană pe perioada în care România va deține președinția Consiliului UE, susține ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, scrie deschide.md.

„Eu nu văd să existe, în primul rând, o dorință din partea autorităților de la Chișinău pentru chestiunea aceasta. Or, această dorință nu poate fi scoasă din pălărie într-un mod inadecvat sau inopinat. Nu trăim într-o lume a surprizelor, trăim într-o lume în care astfel de decizii trebuie să fie pregătite atent. Or, eu nu am văzut până acum o pregătire pe chestiunea aceasta și nu cred că este posibilă o astfel de pregătire în timpul scurt pe care îl avem până la 1 ianuarie 2019”, a declarat Daniel Ioniță în cadrul emisiunii „Sfatul Țării” de la postul de televiziune 10TV.

În opinia diplomatului, Republica Moldova intră în proces electoral și trebuie să se realizeze faptul că o bună parte a energiilor politice vor fi alocate acelui exercițiu electoral.

Totodată, ambasadorul a dat asigurări că România va urmări atent ca interesele Republicii Moldovei să fie reflectate corespunzător pe durata în care va asigura președinția Consiliului UE, păstrându-și calitatea de „broker onest”.

De altfel, recent, preşedintele Parlamentului de la Chişinău, Andrian Candu, a declarat că în perioada în care România va deţine preşedinţia Consiliului UE, Republica Moldova nu va înainta o cerere de aderare la Uniunea Europeană.

România, cel mai important susținător al apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană, va asuma președinția Consiliului UE în prima jumătate a anului viitor, 1 ianuarie – 30 iunie 2019, perioadă în care se vor aniversa și zece ani de la lansarea Parteneriatului Estic, principalul instrument al politicii de vecinătate a Uniunii Europene de sprijinire a reformelor democratice și aducere la standarde europene a statelor din fosta Uniune Sovietică.

Un sondaj publicat în vara acestui an arăta că majoritatea cetățenilor din Republica Moldova (52,4%) sunt de părere că UE a ajutat cel mai mult țara lor, cel de-al doilea loc fiind ocupat de România (28,3%).

