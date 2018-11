Ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt: Preluarea președinției Consiliului UE este pentru România ”o șansă enormă de a-și îmbunătăți imaginarea ca jucător onest în Europa”

Ambasadorul Germaniei în România, Cord Meier-Klodt, a precizat vineri, la Timișoara, că preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene, anul viitor, este pentru România ”o șansă enormă de a-și îmbunătăți și consolida imaginarea ca jucător onest în Europa”.

Diplomatul german a afirmat că preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către România vine într-un moment foarte importat pentru Europa ”cu câteva probleme cruciale pe agendă”, anunță Agerpres.

”Cel mai important aspect este că România îşi va asuma preşedinţia într-un moment foarte important pentru Europa, cu câteva probleme cruciale pe agendă. Există problema Brexit-ului, sunt probleme importante care au potenţialul de a diviza Europa, problema imigrării, probleme de securitate şi eternele probleme financiare. (…) Eu am încredere că România este un partener onest şi poate participa ca o ţară cu experienţa unei anumite regiuni care are preocupări specifice în legătură cu securitatea şi poate avea un impact foarte important în acest moment, când Europa trebuie să abordeze aceste importante provocări”, a afirmat diplomatul german.

Meier-Kodt a subliniat că a privit Centenarul României în contextul preluării de către țara noastră a Președinției Consiliului Uniunii Europene, România având pentru prima dată prilejul de a lua ”cârma” comunității europene.

”De la început, eu am privit Centenarul României în contextul a ceea ce se va întâmpla anul viitor, cel al Preşedinţiei Consiliului UE. Pentru prima dată, România va lua cârma acestui ‘organism’, ceea ce este o responsabilitate imensă, dar în acelaşi timp este o şansă enormă de a-şi îmbunătăţi şi consolida imaginea ca jucător onest în Europa”, a afirmat Meier-Klodt.

”Am fost frapat de cât de european este caracterul acestei ţări, căreia aş vrea să-i spun <<o mică Europă timpurie>>. Am sugerat, în acest context important al <<unităţii în diversitate>> în Europa, că acesta ar putea fi un mesaj minunat pentru Centenar, iar noi, în calitate de ambasadă, am coordonat câteva proiecte, în acest sens. La Ateneul din Bucureşti am avut performanţa ‘Pasiunii lui Matei’, eveniment susţinut de un cor format din reprezentanţi ai mai multor minorităţi, pentru a arăta profundul caracter european al acestei ţări”, a afirmat Cord Meier-Klodt.

Ambasadorul Republicii Federale Germania, Cord Meier-Klodt, a ţinut vineri o prelegere la Universitatea de Vest din Timişoara, cu tema ”Securing Unity In Diversity: Germany, Romania, Europe”, fiind invitatul instituţiei academice în cadrul proiectului ”Ambasadori la UVT”.