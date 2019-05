Ambasadorul Germaniei la București: Nu ne-am opus niciodată intrării României în Spaţiul Schengen

În contextul desfășurării la București a reuniunii informale a Consiliului de Justiție și Afaceri Interne al Uniunii Europene, Ministerul Afacerilor Interne a organizat vineri, o vizită a delegațiilor străine la Centrul de Comandă şi Control al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Directorul Frontex, Fabrice Legger, s-a aflat și el la București, iar în timpul întâlnirii cu șeful poliției de frontieră al României, Adrian Popescu, a subliniat importanța implicării României în Agenția Frontex : ,,doresc să mulțumesc României pentru o cooperare excelentă cu Frontex. Ne angajăm să sprijinim România și alte state membre în cazul provocărilor privind gestionarea frontierelor”

#Frontex Director Fabrice Leggeri during meeting with head of the Romanian Border Police Adrian Popescu in Bucharest: I want to thank Romania for excellent cooperation with Frontex. We’re committed to support Romania and other member states with any #bordermanagement challenges pic.twitter.com/ZTkxEiuB7c

