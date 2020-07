Ambasadorul Germaniei la București: România se poate considera o adevărată învingătoare și merită să fie una

România se poate considera o adevărată învingătoare și merită să fie una, este aprecierea făcută de ambasadorul Germaniei la București, Cord Meier-Klodt, cu referire la cele aproximativ 80 miliarde de euro de care va beneficia din bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027.

Într-un interviu pentru Digi24, reprezentantul Germaniei la București a subliniat că România are foarte mult de câștigat în urma negocierilor purtate de liderii din cele 27 de state membre timp de patru zile și patru nopți, chiar dacă bugetul multianual a fost ajustat în scădere pe anumite sectoare.

„România o să beneficieze de 79,9, adică aproape 80 miliarde de euro din acest pachet mare, poate să se considere o adevărată învingătoare și merită să fie una”, a declarat Cord Meier-Klodt, subliniind că „priorități tradiționale, în special pentru România, coeziunea, agricultura, sunt domenii care primesc atenția cuvenită în buget”.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți dimineață, de la Bruxelles, că România a obținut 79,9 miliarde de euro din acordul privind bugetul și relansarea UE convenit de liderii statelor membre ale Uniunii Europene. Șeful statului a spus că România va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, indicând construcţia de spitale, şcoli, modernizarea marilor sisteme publice, precum şi reconstrucţia economică.

Astfel, ambasadorul german a declarat că România „are acum multe posibilități să își structureze viitorul cu aceste premise”, punctând, totodată, că „va fi bine” în contextul în care țara noastră va trebui să prezinte la Bruxelles proiecte bine structurate și cu valoare adăugată pentru modernizarea națională pentru a putea accesa finanțările europene.

După tratative maraton la primul summit „în persoană” după izbucnirea pandemiei, cei 27 de lideri europeni au aprobat, marți dimineață, pachetul uriaș de relansare economică a Uniunii Europene în urma crizei provocate de coronavirus, un plan de 1.824 de miliarde de euro compus dintr-un fond de redresare de 750 de miliarde de euro (Next Generation EU) și un Cadru Financiar Multianual 2021-2027 (CFM) de 1.074 de miliarde de euro. Liderii europeni au căzut de acord astfel asupra ultimului document de negociere propus de președintele Consiliului European, Charles Michel.

Din fondul de recuperare economică Next Generation EU (NGEU), statele membre vor putea beneficia de granturi nerambursabile în valoare totală de 390 de miliarde de euro și de împrumuturi de 360 de miliarde de euro. Această distribuție reprezintă o victorie pentru grupul statelor frugale – Austria, Danemarca, Olanda și Suedia -, care nu au fost de acord cu alocarea inițială a acestui fond: 500 de miliarde de euro sub formă de granturi și 250 de miliarde de euro sub formă de credite.

Facilitatea de redresare și de reziliență – considerată nucleul instrumentului NGEU – va fi dotată cu 312,5 miliarde de euro sub formă de granturi, iar inițiativa REACT-EU va fi diminuată cu 2,5 miliarde de euro, ajungând la 47,5 miliarde de euro.

Printre ajustări se numără și reducerea Fondului pentru o tranziție justă cu 20 de miliarde de euro, tăieri de 8,5 miliarde de euro de la programul de cercetare Horizon Europe și o eliminare totală a alocărilor de 7,7 miliarde pentru programul de sănătate EU4Health.

Fondul pentru o tranziție justă va fi finanțat cu numai 10 miliarde de euro din NGEU, iar obiectivele de neutralitate climatică sunt păstrate ca deziderat politic. Noul program de sănătate va rămâne cu o finanțare de 1,7 miliarde de euro la nivelul CFM, iar programul de cercetare va beneficia de 5 miliarde de euro din cadrul NGEU și de 75,9 miliarde de euro din CFM.

Programul Europa Digitală va fi finanțat cu 6,8 miliarde de euro, deși Comisia Europeană a propus un buget de 8,2 miliarde de euro pentru acest program.

Documentul aprobat conține o alocare de 21,38 miliarde euro pentru infrastructura de transport prin intermediul Mecanismului de Interconectare a Europei, dintre care 10 miliarde de euro provin de la Fondul de Coeziune, precum și o alocare de 13,2 miliarde de euro pentru programele spațiale ale UE.

Documentul bugetar al lui Charles Michel a redus la jumătate – de la 15 la 7,5 miliarde de euro – Fondul pentru dezvoltare rurală propus de Comisia Europeană în cadrul NGEU, însă a mai adăugat aproximativ 4,6 miliarde de euro la nivelul CFM.