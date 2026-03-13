Ambasadorul Israelului în România, la DISB 2026: Modelul israelian de succes în securitatea cibernetică se datorează cooperării între mediul academic și industria de apărare

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a vorbit la DISB – Digital Innovation Summit Bucharest 2026 despre modelul israelian de succes în inovație tehnologică, care a consacrat statul Israel drept „Start-up Nation”.

„În Israel, am dezvoltat nu doar Iron Dome, care ne protejează cetățenii de amenințările cu rachete, ci și ceea ce numim Cyber Dome, un sistem care protejează bunurile noastre naționale și infrastructura critică împotriva atacurilor cibernetice. Secretul succesului Israelului în domeniul securității cibernetice se datorează cooperării strânse între mediul academic și industria de apărare”, a precizat acesta.

Ambasadorul a explicat că, în Israel, tinerii — atât băieți, cât și fete — se înrolează în armată la vârsta de 18 ani, iar mulți dintre ei ajung să activeze în unități de informații, unde acumulează o experiență valoroasă în domeniile tehnologic și operațional.

„Cunoștințele și competențele dobândite în timpul serviciului militar le permit ulterior să contribuie activ atât în mediul academic, cât și în sectorul privat”, a adăugat Lior Ben Dor.

Evenimentul Digital Innovation Summit Bucharest 2026, dedicat transformării digitale și noilor tendințe tehnologice, a fost organizat de ICI București – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică și a reunit lideri, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat pentru a discuta viitorul digital al societății.

Potrivit Ambasadei Israelului la București, dialogul româno-israelian în domeniul inovării tehnologice continuă să genereze oportunități de colaborare, consolidând parteneriatele în cercetare, dezvoltare și securitate cibernetică.