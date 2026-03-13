Ambasadorul Israelului în România, la DISB 2026: Modelul israelian de succes în securitatea cibernetică se datorează cooperării între mediul academic și industria de apărare

INTERNAȚIONALROMÂNIA
Andreea Radu
Autor: Andreea Radu
de citit in1 min.
© Ambasada Israelului în România / Facebook

Ambasadorul Israelului în România, Lior Ben Dor, a vorbit la DISB – Digital Innovation Summit Bucharest 2026 despre modelul israelian de succes în inovație tehnologică, care a consacrat statul Israel drept „Start-up Nation”.

„În Israel, am dezvoltat nu doar Iron Dome, care ne protejează cetățenii de amenințările cu rachete, ci și ceea ce numim Cyber Dome, un sistem care protejează bunurile noastre naționale și infrastructura critică împotriva atacurilor cibernetice. Secretul succesului Israelului în domeniul securității cibernetice se datorează cooperării strânse între mediul academic și industria de apărare”, a precizat acesta.

Ambasadorul a explicat că, în Israel, tinerii — atât băieți, cât și fete — se înrolează în armată la vârsta de 18 ani, iar mulți dintre ei ajung să activeze în unități de informații, unde acumulează o experiență valoroasă în domeniile tehnologic și operațional.

„Cunoștințele și competențele dobândite în timpul serviciului militar le permit ulterior să contribuie activ atât în mediul academic, cât și în sectorul privat”, a adăugat Lior Ben Dor.

Citiți și

Prima zi a Digital Innovation Summit Bucharest 2026: dezbateri privind reziliența infrastructurilor critice și rolul tehnologiilor emergente

Inteligența artificială, reziliența digitală și impactul noilor tehnologii asupra societății și economiei, temele dominante ale discuțiilor din cea de-a doua zi a DISB 2026

 

Evenimentul Digital Innovation Summit Bucharest 2026, dedicat transformării digitale și noilor tendințe tehnologice, a fost organizat de ICI București – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică și a reunit lideri, experți și reprezentanți ai instituțiilor publice și ai mediului privat pentru a discuta viitorul digital al societății.

Potrivit Ambasadei Israelului la București, dialogul româno-israelian în domeniul inovării tehnologice continuă să genereze oportunități de colaborare, consolidând parteneriatele în cercetare, dezvoltare și securitate cibernetică.

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ministrul Finanțelor anunță „încă un pas înainte în finanțarea autostrăzii Sibiu-Pitești”: Guvernul a aprobat împrumutul de 500 de milioane de euro oferit de BEI 
Ministrul Finanțelor anunță „încă un pas înainte în finanțarea autostrăzii Sibiu-Pitești”: Guvernul a aprobat împrumutul de 500 de milioane de euro oferit de BEI 
Articolul următor
INTERVIU Vicepreședintele PE Nicu Ștefănuță: Pentru bolile rare trebuie să lucrăm la achiziții comune de tratamente. Despre sănătatea în viitorul buget european și importanța prevenției
INTERVIU Vicepreședintele PE Nicu Ștefănuță: Pentru bolile rare trebuie să lucrăm la achiziții comune de tratamente. Despre sănătatea în viitorul buget european și importanța prevenției
Andreea Radu
Andreea Radu
Andreea Radu este redactor CaleaEuropeană.ro. Absolventă a Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din Bucuresti, Andreea urmează un program de masterat în domeniul "Politicile egalității de șanse in context românesc și european".

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Articole Populare