Ambasadorul Israelului la Bruxelles: Suntem un „vecin de vis” pentru UE, dar presiunea asupra țării din cauza Fâșiei Gaza va înlătura Uniunea din orice rol în regiune

Israelul este un „vecin de vis” pentru Uniunea Europeană, iar presiunea blocului din cauza situației din Fâșia Gaza ar putea avea consecințe negative, a avertizat ambasadorul israelian la Bruxelles, Haim Regev, într-un interviu acordat Politico, ultimul înainte de întoarcerea sa la Tel Aviv după patru ani în capitala europeană.

Regev a criticat dur Irlanda, Țările de Jos, Spania și Slovenia, state membre care au condus reacția europeană față de situația palestinienilor din Fâșia Gaza, și i-a avertizat pe liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii că recentele lor critici la adresa guvernului Benjamin Netanyahu „fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților”.

El a făcut apel la Uniunea Europeană să nu suspende participarea Israelului la anumite părți ale programului de cercetare Orizont Europa și să nu limiteze relațiile comerciale, avertizând că „o astfel de măsură se va întoarce împotriva Europei și îi va costa orice posibil rol în modelarea viitorului Orientului Mijlociu”.

„Încercarea de a folosi presiunea pentru a influența Israelul nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a spus Regev. „Acum ne aflăm într-un moment în care UE sau unele elemente se gândesc să suspende o parte din programul Orizont sau ceva de genul. Nu sunt îngrijorat de impactul economic sau de rezultat. Sunt îngrijorat de mesajul pe care îl va transmite și, după aceea, îngrijorarea mea este că tot ce am construit în ultimii ani se va prăbuși. Pentru că, odată ce se va întâmpla, nu văd UE jucând vreun rol”, a subliniat diplomatul israelian.

„Mi-e foarte greu să văd un loc pentru UE la masa negocierilor privind viitorul regiunii”, a adăugat el.

Relațiile dintre Israel și UE s-au deteriorat brusc în ultimele săptămâni, pe fondul intensificării criticilor europene privind suferința palestinienilor din Gaza. Comisia Europeană a avertizat asupra unei foamete iminente și a propus suspendarea unor părți din Acordul de Asociere UE-Israel privind cercetarea și dezvoltarea, concluzionând că Israelul și-a încălcat obligațiile legate de drepturile omului prevăzute în acord. Propunerea a fost, însă, blocată, Germania opunându-se sancționării Israelului în acest mod.

Regev, care a semnat personal acordul Orizont, a spus că speră să nu fie suspendat și că nu crede că va exista suficient sprijin în UE pentru măsuri mai dure, cum ar fi reducerea unor legături comerciale. El a recunoscut că sprijinul european pentru Israel a atins „apogeul” după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, dar că acesta s-a erodat pe măsură ce războiul a continuat.

Diplomatul a subliniat că discuțiile recente dintre șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, pe tema situației umanitare, au consolidat încrederea și baza „puternică” a relației bilaterale, avertizând că suspendarea unor părți ale Acordului de Asociere ar distruge această bunăvoință.

„Suntem, în esență, un vis pentru UE ca țară vecină”, a declarat Regev. „Suntem o democrație, nu există probleme cu migrația, cu drepturile homosexualilor. E un vis. La final, Israelul este singurul actor din regiune care servește direct interesele UE.”

El s-a declarat „extrem de dezamăgit” de decizia Olandei de a se alătura, în acest an, grupului de țări foarte critice față de Israel și a criticat dur hotărârea Germaniei de a interzice exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza. „Nu acceptăm asta. Nu credem că este un pas pe care Germania ar trebui să-l facă. La final, Europa cunoaște istoria Israelului și a evreilor, mai ales a evreilor”, a spus Regev.

Diplomatul a avertizat asupra revenirii „vechiului antisemitism” în societățile europene, afirmând că „nu este sigur” să fii evreu în Europa. „Creșterea antisemitismului este ceva de care suntem, de asemenea, foarte îngrijorați. Vedem cifrele. A devenit periculos să fii evreu aici [în Europa]. Erau învinuiți pentru multe lucruri. Ne întoarcem la vremurile de odinioară. O parte este antisemitism nou, o parte este antisemitism vechi. Și nu e sigur.”

Potrivit lui Regev, criticile la adresa Israelului pentru războiul din Gaza și pentru suferința palestinienilor sunt „folosite de unii” pentru a lansa atacuri asupra evreilor din Europa. „Cu siguranță sunt folosite în scopul ăsta. Ori de câte ori cineva spune ceva, există consecințe”, a conchis ambasadorul.