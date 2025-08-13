U.E.
Ambasadorul Israelului la Bruxelles: Suntem un „vecin de vis” pentru UE, dar presiunea asupra țării din cauza Fâșiei Gaza va înlătura Uniunea din orice rol în regiune
Israelul este un „vecin de vis” pentru Uniunea Europeană, iar presiunea blocului din cauza situației din Fâșia Gaza ar putea avea consecințe negative, a avertizat ambasadorul israelian la Bruxelles, Haim Regev, într-un interviu acordat Politico, ultimul înainte de întoarcerea sa la Tel Aviv după patru ani în capitala europeană.
Regev a criticat dur Irlanda, Țările de Jos, Spania și Slovenia, state membre care au condus reacția europeană față de situația palestinienilor din Fâșia Gaza, și i-a avertizat pe liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii că recentele lor critici la adresa guvernului Benjamin Netanyahu „fac jocul teroriștilor Hamas și al antisemiților”.
El a făcut apel la Uniunea Europeană să nu suspende participarea Israelului la anumite părți ale programului de cercetare Orizont Europa și să nu limiteze relațiile comerciale, avertizând că „o astfel de măsură se va întoarce împotriva Europei și îi va costa orice posibil rol în modelarea viitorului Orientului Mijlociu”.
„Încercarea de a folosi presiunea pentru a influența Israelul nu a funcționat niciodată și nu va funcționa niciodată”, a spus Regev. „Acum ne aflăm într-un moment în care UE sau unele elemente se gândesc să suspende o parte din programul Orizont sau ceva de genul. Nu sunt îngrijorat de impactul economic sau de rezultat. Sunt îngrijorat de mesajul pe care îl va transmite și, după aceea, îngrijorarea mea este că tot ce am construit în ultimii ani se va prăbuși. Pentru că, odată ce se va întâmpla, nu văd UE jucând vreun rol”, a subliniat diplomatul israelian.
„Mi-e foarte greu să văd un loc pentru UE la masa negocierilor privind viitorul regiunii”, a adăugat el.
Relațiile dintre Israel și UE s-au deteriorat brusc în ultimele săptămâni, pe fondul intensificării criticilor europene privind suferința palestinienilor din Gaza. Comisia Europeană a avertizat asupra unei foamete iminente și a propus suspendarea unor părți din Acordul de Asociere UE-Israel privind cercetarea și dezvoltarea, concluzionând că Israelul și-a încălcat obligațiile legate de drepturile omului prevăzute în acord. Propunerea a fost, însă, blocată, Germania opunându-se sancționării Israelului în acest mod.
Regev, care a semnat personal acordul Orizont, a spus că speră să nu fie suspendat și că nu crede că va exista suficient sprijin în UE pentru măsuri mai dure, cum ar fi reducerea unor legături comerciale. El a recunoscut că sprijinul european pentru Israel a atins „apogeul” după atacurile Hamas din 7 octombrie 2023, dar că acesta s-a erodat pe măsură ce războiul a continuat.
Diplomatul a subliniat că discuțiile recente dintre șefa diplomației europene, Kaja Kallas, și ministrul israelian de externe, Gideon Sa’ar, pe tema situației umanitare, au consolidat încrederea și baza „puternică” a relației bilaterale, avertizând că suspendarea unor părți ale Acordului de Asociere ar distruge această bunăvoință.
„Suntem, în esență, un vis pentru UE ca țară vecină”, a declarat Regev. „Suntem o democrație, nu există probleme cu migrația, cu drepturile homosexualilor. E un vis. La final, Israelul este singurul actor din regiune care servește direct interesele UE.”
El s-a declarat „extrem de dezamăgit” de decizia Olandei de a se alătura, în acest an, grupului de țări foarte critice față de Israel și a criticat dur hotărârea Germaniei de a interzice exporturile de arme care ar putea fi folosite în Gaza. „Nu acceptăm asta. Nu credem că este un pas pe care Germania ar trebui să-l facă. La final, Europa cunoaște istoria Israelului și a evreilor, mai ales a evreilor”, a spus Regev.
Diplomatul a avertizat asupra revenirii „vechiului antisemitism” în societățile europene, afirmând că „nu este sigur” să fii evreu în Europa. „Creșterea antisemitismului este ceva de care suntem, de asemenea, foarte îngrijorați. Vedem cifrele. A devenit periculos să fii evreu aici [în Europa]. Erau învinuiți pentru multe lucruri. Ne întoarcem la vremurile de odinioară. O parte este antisemitism nou, o parte este antisemitism vechi. Și nu e sigur.”
Potrivit lui Regev, criticile la adresa Israelului pentru războiul din Gaza și pentru suferința palestinienilor sunt „folosite de unii” pentru a lansa atacuri asupra evreilor din Europa. „Cu siguranță sunt folosite în scopul ăsta. Ori de câte ori cineva spune ceva, există consecințe”, a conchis ambasadorul.
ROMÂNIA
Victor Negrescu a stabilit cu ministrul Sănătății „acțiuni la nivel european” pentru ca România să utilizeze „fiecare euro în beneficiul pacienților”
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a stabilit cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, „câteva priorități și acțiuni comune la nivel european” pentru a „utiliza fiecare euro disponibil în beneficiul pacienților din România” și pentru a „crește calitatea serviciilor medicale oferite de români”.
„Am avut o nouă întâlnire de lucru cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, un coleg pe care l-am susținut activ în momentul desemnării ca ministru în cadrul Partidului Social Democrat și care demonstrează că se poate face performanță”, a subliniat Negrescu.
Printre temele abordate cu ministrul Sănătății se numără salvarea fondurilor europene destinate spitalelor și protejarea investițiilor din PNRR.
„În calitate de raportor al Parlamentului European privind implementarea PNRR-urilor, urmăresc îndeaproape aceste proiecte la nivel european, am facilitat simplificarea procedurilor și am permis fazarea proiectelor către alte programe europene”, a evidențiat eurodeputatul, membru în Comisia pentru Sănătate Publică din Parlamentul European.
Un alt subiect discutat a fost „menținerea programului european pentru sănătate EU4Health și creșterea alocărilor bugetare pentru sănătate în următorul MFF, pentru a răspunde crizei de personal medical și nevoilor tot mai mari de modernizare”.
Cea de-a treia temă dezbătută a fost „protejarea finanțării europene pentru noile secții ale Spitalului Județean din Alba, un proiect al PSD Alba, inițiat împreună cu consilierul județean Corneliu Mureșan.” ”Am reușit din nou să salvăm acest proiect, în ciuda întârzierilor în implementare acumulate la nivel local. Este deja a doua oară când reușim să facem acest lucru. Proiectul urmează să fie finanțat în continuare din fonduri europene și ca urmare a modificărilor de regulament realizate la nivel european. Fac apel către autoritățile județene din Alba la un dialog constructiv și la o bună colaborare instituțională pentru a duce această investiție importantă la bun sfârșit. Nu e loc aici de atacuri politice. Interesul cetățeanului e mai important”, a completat Victor Negrescu.
Discuția dintre Victor Negrescu și Alexandru Rogobete a avut loc în contextul consultărilor referitoare la viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034, desfășurate de europarlamentar.
În urmă cu câteva zile, vicepreședintele Parlamentului European s-a întâlnit și cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România.
INTERNAȚIONAL
Estonia expulzează un diplomat rus pentru „subminarea ordinii constituționale și încălcarea sancțiunilor”
Estonia a decis să expulzeze un diplomat rus, acuzat de „implicare directă și activă” în „subminarea ordinii constituționale și a sistemului juridic al Estoniei”, potrivit The Guardian.
Ministerul de Externe de la Tallinn a precizat că diplomatul a „contribuit la comiterea unor infracțiuni împotriva statului, inclusiv la mai multe fapte legate de încălcarea sancțiunilor”.
„Amestecul continuu al ambasadei ruse în afacerile interne ale Republicii Estonia trebuie să înceteze, iar prin expulzarea diplomatului demonstrăm că Estonia nu va permite acțiuni orchestrate și organizate de un stat străin pe teritoriul său”, a declarat ministrul eston de externe, Margus Tsahkna.
Amintim că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului.
În dialogul cu premierul Estoniei, Kristen Michal, președintele ucrainean a mulțumit pentru sprijin și a subliniat că „deciziile privind securitatea Ucrainei sunt importante pentru toată Europa”.
Discuțiile au vizat și negocierile privind aderarea Ucrainei la UE, iar Zelenski a salutat „poziția de principiu” a Estoniei privind condiții echitabile pentru Ucraina și Republica Moldova.
De asemenea, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anuțat luni că Uniunea Europeană pregătește cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, avertizând totodată că nu trebuie acordate concesii Moscovei.
INTERNAȚIONAL
Șeful diplomației ungare îl critică pe Zelenski: „Ungaria pledează pentru încetarea focului de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel”
După criticile lansate de premierul ungar Viktor Orban, care a refuzat să semneze declarația comună a statelor membre UE prin care liderii europeni i-au cerut lui Donald Trump să apere interesele de securitate ale Europei și ale Ucrainei la întâlnirea cu Vladimir Putin din Alaska, ministrul de externe Péter Szijjártó l-a vizat miercuri direct pe Volodimir Zelenski, menținând poziția adoptată de Budapesta, informează The Guardian.
„Ungaria pledează pentru încetarea focului și negocieri de pace de trei ani și jumătate. Ucraina ar fi fost într-o situație mai bună dacă Zelenski ar fi procedat la fel. Sute de mii de vieți ar fi putut fi salvate, iar milioane de oameni nu ar fi fost nevoiți să-și părăsească locuințele”, a scris Szijjártó, într-o postare pe X.
Hungary has been advocating a ceasefire and peace talks for 3.5 years. Ukraine would have been better off if @ZelenskyyUa had done the same. Hundreds of thousands of lives could have been saved and millions spared from fleeing their homes. https://t.co/VbKCyysIvF
— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 13, 2025
Nu este însă deloc surprinzător faptul că Szijjártó critică Ucraina. El este de mult timp un susținător al aprofundării dialogului cu Rusia. În decembrie 2021, a primit „Ordinul Prieteniei” din partea Moscovei și, în ultimii ani, a efectuat numeroase vizite în capitala rusă.
În martie, Bloomberg a raportat că Szijjártó a vizitat capitala Rusiei de cel puțin 13 ori de la începutul agresiunii pe scară largă asupra Ucrainei la începutul anului 2022, ceea ce a stârnit îngrijorarea aliaților din UE.
De asemenea, premierul ungar Viktor Orban a declarat marți că Europa a ratat ocazia de a negocia direct cu Putin în timpul administrației fostului președinte american Joe Biden și acum riscă să vadă cum Putin și Trump îi decid viitorul fără a fi măcar prezentă la masa tratativelor.
„Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu”, a spus Viktor Orban, singurul lider european care nu a semnat declarația comună a țărilor UE înaintea summitului Trump–Putin. Documentul, potrivit premierului ungar, face Uniunea Europeană să pară „ridicolă și patetică”.
Liderii a 26 de state membre ale Uniunii Europene, cu excepția lui Viktor Orban, au transmis luni, într-o declarație comună, că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și de a obține o pace justă și durabilă, precum și securitate pentru Ucraina”, documentul fiind dat publicității înaintea summitului de vineri din Alaska dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin.
„O pace justă și durabilă, care să aducă stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu pot fi schimbate prin forță”, se arată în declarația adoptată de Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Nicușor Dan și ceilalți lideri, cu excepția liderului maghiar.
