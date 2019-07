Ambasadorul Marii Britanii la Washington demisionează în urma scandalului legat de scurgerea în presă a unor note diplomatice în care administraţia Trump era catalogată drept ,,ineptă, nesigură și incompetentă”

Ambasadorul Marii Britanii la Washington, Kim Darroch, şi-a anunţat miercuri demisia în urma controversei cu preşedintele american Donald Trump provocată de scurgerea în presă a unor note diplomatice în care şeful misiunii britanice cataloga administraţia Trump drept ,,ineptă, nesigură și incompetentă”, relatează Agerpres.

,,După scurgerea în presă a unor documente oficiale provenite din această ambasadă, au existat multe speculaţii cu privire la postul meu şi la durata mandatului meu de ambasador. Vreau să pun capăt acestor speculaţii. Situaţia actuală mă împiedică să-mi îndeplinesc rolul aşa cum aş dori”, a explicat Darroch într-o scrisoare trimisă lui Simon McDonald, şeful serviciilor diplomatice britanice. ,,În aceste circumstanţe, calea responsabilă este să permit numirea unui nou ambasador”, a adăugat acesta.

Șeful de la Casa Albă a reacționat marți, comentând că ambasadorul Kim Darroch ,,nu a servit bine Marea Britanie”. ,,Nu suntem mari admiratori ai acestui om, un tip foarte prost”, a scris președintele american pe Twitter.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019