Ambasadorul României în Franța, Luca Niculescu, a vorbit despre rolul țării în lumea francofonă la Conferința Ministerială a Francofoniei de la Monaco

Luca Niculescu, ambasadorul României în Franța, a reprezentat țara la Conferința Ministerială a Francofoniei de la Monaco, unde a susținut rolul României în lumea francofonă. Diplomatul român a fost însoțit la eveniment de consilierul prezidențial Sergiu Nistor, potrivit unei postări pe Facebook.

,,Alături de domnul Sergiu Nistor, consilier prezidențial, am reprezentat România la Conferința Ministerială a Francofoniei de la Monaco. Două zile de discuții intense între reprezentanții a 88 de state, despre o organizație care trece printr-un proces substantial de reformă. Am vorbit despre rolul pe care îl joacă România în Francofonie : Bucureștiul găzduiește Biroul regional al OIF, care acoperă 6 state din regiune, România a acordat în ultimiii 12 ani aproape o mie de burse studenților veniți din lumea francofonă, în primul rând din Africa și, într-un registru mai simbolic, tot la București a fost inaugurată prima Piață a Francofoniei din Europa. La anul, mișcarea francofonă aniversează 50 de ani. Cu aceasta ocazie, la Tunis va avea loc o intalnire a sefilor de stat si de guvern, avand ca tema digitalizarea in lumea francofonă”, a transmis ambasadorul român la Paris.