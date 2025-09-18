Ambasadorul României în Israel subliniază importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România

Ambasadorul României în Israel, Radu Ioanid, a participat, miercuri 17 septembrie 2025, la reuniunea anuală de Comemorare a Holocaustului din România, în Ierusalim la Yad Vashem – Memorialul Victimelor Holocaustului, desfășurată în prezența Președintelui Statului Israel Isaac Herzog.

Evenimentul organizat de către Yad Vashem și Uniunea Evreilor Originari din România a fost dedicat în acest an memoriei evreilor români deportați în Transnistria în timpul administrației românești din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, arată un comunicat MAE remis CaleaEuropeană.ro.

Conform datelor istorice, din 150 mii de evrei români deportați, aproximativ 60% au fost exterminați. În cadrul reuniunii a fost adus omagiul victimelor Holocaustului cu participarea supraviețuitorilor și urmașilor supraviețuitorilor deportaților din Transnistria. Ambasadorul României a depus o coroană de flori în semn de omagiu, din partea României.

În cadrul discursului inaugural al evenimentului, președintele Statului Israel a făcut un apel la păstrarea vie a memoriei victimelor Holocaustului din România „pentru ca lumea să nu uite niciodată ce s-a întâmplat, generație după generație” și a elogiat contribuția evreilor originari din România la construcția Israelului.

A elogiat de asemenea memoria lui Elie Wiesel, respectiv contribuția acestuia la descoperirea și păstrarea istoriei tragice a deportărilor și exterminărilor din Transnistria.

Ambasadorul României Radu Ioanid a expus istoria deportărilor și exterminării evreilor români din Basarabia și Bucovina în Transnistria, ca parte semnificativă a Holocaustului din România condusă de regimul Antonescu.

În același timp, ambasadorul României a subliniat importanța păstrării memoriei Holocaustului și a unicității sale, mai ales în contextul antisemitismului actual promovat de forțele politice extremiste din România.

De asemenea, acesta a subliniat eforturile autorităților din România de păstrare a memoriei Holocaustului, în cadrul legislativ și educațional destinat combaterii antisemitismului, inclusiv a proiectului unui muzeu al Holocaustului la București.

Prezența președintelui Isaac Herzog la reuniunea dedicată Comemorării Holocaustului din România de la Yad Vashem reconfirmă soliditatea relațiilor speciale dintre România și Statul Israel și atenția acordată memoriei Holocaustului, a combaterii negaționismului Holocaustului și a antisemitismului și, nu în ultimul rând, a importanței comunității israelienilor originari din România.